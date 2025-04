Jaki to efekt? Najkrócej mówiąc Iran chce zniesienia dotkliwych sankcji. Przewidywało to porozumienie nuklearne z 2015 roku (znane pod angielskim skrótem JCPOA), podpisane za prezydenta Baracka Obamy w 2015 roku. Donald Trump wycofał USA z porozumienia za pierwszej kadencji w 2018 roku. Uniemożliwiając jednocześnie robienie wielomiliardowych interesów z Iranem także innym państwom zachodnim.

Oman ma doświadczenie w negocjowaniu kwestii ważnych dla regionu. Pośredniczył we wstępnych rozmowach o JCPOA, a dwa lata temu pomagał Chińczykom w pogodzeniu Iranu z Arabią Saudyjską.

Co chce w negocjacjach z Iranem osiągnąć Donald Trump? Jakie są oczekiwania Izraela?

Donald Trump od dawna sugerował, że jest w stanie osiągnąć z Iranem lepsze porozumienie niż JCPOA. W połowie lutego napisał w swoim portalu Truth Social, że chce, by dzięki nowemu porozumieniu gwarantującemu, że Iran nie będzie miał broni nuklearnej, kraj ten stanie się „wielki” i będzie odnosił sukcesy. Co brzmiało jak potwierdzenie gotowości do zniesienia sankcji.

Jakie to ma być porozumienie, jaki jest warunek zniesienia sankcji? Z tym jest problem, bo bez wątpienia Ameryka chce od Iranu znacznie większych ustępstw, niż to przewidywało JCPOA. Miałoby najprawdopodobniej oznaczać likwidację programu nuklearnego, przynajmniej tego, który kojarzy się nie tylko z cywilnym zastosowaniem. Zasugerował to doradca ds. bezpieczeństwa Mike Waltz, używający określenia „pełny demontaż”. Potem sprecyzował, że demontaż dotyczyłby wzbogacania uranu, prac nad wykorzystaniem atomu jako broni i na dodatek irańskiego programu pocisków strategicznych.

Izrael mówi, że Iran powinien dokonać likwidacji programu atomowego wzorując się na tym, co Libia pod wodzą dyktatora Muammara Kaddafiego zrobiła w 2003 roku. Choć program libijski w przeciwieństwie do irańskiego był, jak szacowała Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, „w bardzo wstępnym stadium”.