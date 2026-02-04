Rubio po pierwszej turze rozmów w Abu Zabi: Są dobre i złe wieści

Aktualizacja: 04.02.2026 22:12 Publikacja: 04.02.2026 19:49
Marco Rubio
W środę negocjacje w Abu Zabi toczyły się za zamkniętymi drzwiami. Będą kontynuowane 5 lutego. Kluczowym problemem pozostaje kwestia terytorialna.
– Uważamy, że poczyniliśmy realny postęp. Jeśli spojrzeć na listę otwartych kwestii, które istniały o tej samej porze w zeszłym roku, i na listę otwartych kwestii w regionalnym porozumieniu pokojowym między Ukrainą a Rosją, to widać, że została ona znacznie skrócona. – mówił w środę Rubio. – To dobra wiadomość. Zła wiadomość jest taka, że kwestie, które pozostały, są najtrudniejsze. A tymczasem wojna trwa – dodał.
Marco Rubio podkreślił, że USA zamierzają dalej zachować zaangażowanie w proces negocjacyjny. Według niego przełom w uregulowaniu ukraińskim może nastąpić w momencie, gdy sytuacja będzie wyglądała na beznadziejną.
– Ważne jest zrozumienie: kiedy mowa o zakończeniu konfliktu zbrojnego, często wszystko wygląda zupełnie beznadziejnie, dopóki nie dojdzie do takiego przełomu, czasem całkowicie nieoczekiwanego. Dokładnie tak było z Gazą – powiedział Rubio.
Jednym z kluczowych tematów dyskusji, jak oczekiwano, była kwestia terytorialna. Władimir Putin wcześniej oświadczył, że Donbas jest „historycznym terytorium” Rosji, które ona odzyska drogą wojskową lub inną. Kijów kategorycznie odmawia rezygnacji z tych terytoriów.
Wcześniej Rubio mówił, że w ramach przygotowań do planu pokojowego kwestia terytorialna pozostaje jedyną nierozwiązaną. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski z kolei oświadczył, że temat terytoriów może być rozwiązany tylko podczas jego osobistego spotkania z Putinem.
Kreml nie zajął stanowiska po pierwszym dniu rozmów w Abu Zabi. Jedyną wypowiedzią na ten temat są słowa szefa rosyjskiego MSZ, Siergieja Ławrowa.
W wywiadzie dla zakazanej w UE telewizji RT Ławrow powiedział, że „dialog trwa”.
– Dialog trwa. Poparliśmy propozycje USA, ale Europejczycy natychmiast pospieszyli do Waszyngtonu, aby przeorganizować i zmienić amerykańską inicjatywę, zatwierdzoną przez prezydenta Rosji Władimira Putina. I nadal próbują przerobić tę inicjatywę – twierdził.
Ławrow zwrócił uwagę na wypowiedzi rosyjskiego przywódcy, który utrzymuje, że Rosja dąży do rozwiązania dyplomatycznego.
– Nigdy nie zmieniliśmy swoich zasad, w przeciwieństwie do wielu innych uczestników tego procesu politycznego. Wielokrotnie próbowali przesunąć granice – twierdzi rosyjski minister.
4 lutego w Abu Zabi odbył się pierwszy dzień kolejnej rundy rozmów Rosji, Ukrainy i USA w sprawie uregulowania wojny rosyjsko-ukraińskiej. Spotkanie trwało około pięciu godzin i odbyło się w trybie zamkniętym. Źródła TASS i Axios podały, że strony zgodziły się kontynuować negocjacje rano 5 lutego.
Rosyjską delegację na rozmowach w Abu Zabi prowadzi szef Głównego Zarządu Sztabu Generalnego Igor Kostjukow. Ukraińską – sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Rustem Umerow oraz szef biura prezydenta Kyryło Budanow.
Ze strony amerykańskiej w negocjacjach biorą udział specjalny wysłannik prezydenta USA Stephen Witkoff oraz doradca i zięć Donalda Trumpa Jared Kushner.
