Rubio po pierwszej turze rozmów w Abu Zabi: Są dobre i złe wieści

– Ważne jest zrozumienie: kiedy mowa o zakończeniu konfliktu zbrojnego, często wszystko wygląda zupełnie beznadziejnie, dopóki nie dojdzie do takiego przełomu, czasem całkowicie nieoczekiwanego. Dokładnie tak było z Gazą – powiedział Rubio.

Krytyczne kwestie terytorialne

Jednym z kluczowych tematów dyskusji, jak oczekiwano, była kwestia terytorialna. Władimir Putin wcześniej oświadczył, że Donbas jest „historycznym terytorium” Rosji, które ona odzyska drogą wojskową lub inną. Kijów kategorycznie odmawia rezygnacji z tych terytoriów.

Wcześniej Rubio mówił, że w ramach przygotowań do planu pokojowego kwestia terytorialna pozostaje jedyną nierozwiązaną. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski z kolei oświadczył, że temat terytoriów może być rozwiązany tylko podczas jego osobistego spotkania z Putinem.

Ławrow: Dialog w sprawie Ukrainy trwa, ale Europa stara się zmienić propozycje USA.

Kreml nie zajął stanowiska po pierwszym dniu rozmów w Abu Zabi. Jedyną wypowiedzią na ten temat są słowa szefa rosyjskiego MSZ, Siergieja Ławrowa.

W wywiadzie dla zakazanej w UE telewizji RT Ławrow powiedział, że „dialog trwa”.