Rubio po pierwszej turze rozmów w Abu Zabi: Są dobre i złe wieści

Lista nierozwiązanych kwestii konfliktu między Rosją a Ukrainą została znacznie skrócona, ale najtrudniejsze kwestie pozostają nierozstrzygnięte - oświadczył sekretarz stanu USA Marco Rubio po pierwszej turze rozmów trójstronnych w Abu Zabi.

Publikacja: 04.02.2026 19:49

Marco Rubio

Foto: Reuters, Jonathan Ernst

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie kwestie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego pozostają nierozstrzygnięte po pierwszej turze rozmów w Abu Zabi?
  • Jakie są reakcje Rosji i jej strategia w odpowiedzi na propozycje negocjacyjne ze strony USA i Europy?
  • Jakie są kolejne kroki w trwającym procesie negocjacyjnym i jakie są jego perspektywy na rozwiązanie konfliktu?

W środę negocjacje w Abu Zabi toczyły się za zamkniętymi drzwiami. Będą kontynuowane 5 lutego. Kluczowym problemem pozostaje kwestia terytorialna.

Rubio: Kwestie, które pozostały, są najtrudniejsze. A tymczasem wojna trwa.

–  Uważamy, że poczyniliśmy realny postęp. Jeśli spojrzeć na listę otwartych kwestii, które istniały o tej samej porze w zeszłym roku, i na listę otwartych kwestii w regionalnym porozumieniu pokojowym między Ukrainą a Rosją, to widać, że została ona znacznie skrócona.  – mówił w środę Rubio. – To dobra wiadomość. Zła wiadomość jest taka, że kwestie, które pozostały, są najtrudniejsze. A tymczasem wojna trwa – dodał.

Konflikty zbrojne
Konflikty zbrojne
Zełenski chciał odpowiedzi USA na rosyjski atak. Trump: Putin dotrzymał słowa

Marco Rubio podkreślił, że USA zamierzają dalej zachować zaangażowanie w proces negocjacyjny. Według niego przełom w uregulowaniu ukraińskim może nastąpić w momencie, gdy sytuacja będzie wyglądała  na beznadziejną.

– Ważne jest zrozumienie: kiedy mowa o zakończeniu konfliktu zbrojnego, często wszystko wygląda zupełnie beznadziejnie, dopóki nie dojdzie do takiego przełomu, czasem całkowicie nieoczekiwanego. Dokładnie tak było z Gazą – powiedział Rubio.

Krytyczne kwestie terytorialne

Jednym z kluczowych tematów dyskusji, jak oczekiwano, była kwestia terytorialna. Władimir Putin wcześniej oświadczył, że Donbas jest „historycznym terytorium” Rosji, które ona odzyska drogą wojskową lub inną. Kijów kategorycznie odmawia rezygnacji z  tych terytoriów.

Wcześniej Rubio mówił, że w ramach przygotowań do planu pokojowego kwestia terytorialna pozostaje jedyną nierozwiązaną. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski z kolei oświadczył, że temat terytoriów może być rozwiązany tylko podczas jego osobistego spotkania z Putinem.

Konflikty zbrojne
Konflikty zbrojne
Nie tylko Donbas? Rosjanie zapowiadają przyspieszenie ofensywy na innym froncie

Ławrow:  Dialog w sprawie Ukrainy trwa, ale Europa stara się zmienić propozycje USA.

Kreml nie zajął stanowiska po pierwszym dniu rozmów w Abu Zabi. Jedyną wypowiedzią na ten temat są słowa szefa rosyjskiego MSZ, Siergieja Ławrowa. 

W wywiadzie dla zakazanej w UE telewizji RT Ławrow powiedział, że „dialog trwa”.

– Dialog trwa. Poparliśmy propozycje USA, ale Europejczycy natychmiast pospieszyli do Waszyngtonu, aby przeorganizować i zmienić amerykańską inicjatywę, zatwierdzoną przez prezydenta Rosji Władimira Putina. I nadal próbują przerobić tę inicjatywę – twierdził.

Konflikty zbrojne
Konflikty zbrojne
Putin zasugerował, że Rosja może być otwarta na wymianę terytoriów z Ukrainą

Ławrow zwrócił uwagę na wypowiedzi rosyjskiego przywódcy, który utrzymuje, że Rosja dąży do rozwiązania dyplomatycznego.

–  Nigdy nie zmieniliśmy swoich zasad, w przeciwieństwie do wielu innych uczestników tego procesu politycznego. Wielokrotnie próbowali przesunąć granice – twierdzi rosyjski minister.

Negocjacje w Abu Zabi będą kontynuowane

4 lutego w Abu Zabi odbył się pierwszy dzień kolejnej rundy rozmów Rosji, Ukrainy i USA w sprawie uregulowania wojny rosyjsko-ukraińskiej. Spotkanie trwało około pięciu godzin i odbyło się w trybie zamkniętym. Źródła TASS i Axios podały, że strony zgodziły się kontynuować negocjacje rano 5 lutego.

Rosyjską delegację na rozmowach w Abu Zabi prowadzi szef Głównego Zarządu Sztabu Generalnego Igor Kostjukow. Ukraińską – sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Rustem Umerow oraz szef biura prezydenta Kyryło Budanow.

Ze strony amerykańskiej w negocjacjach biorą udział specjalny wysłannik prezydenta USA Stephen Witkoff oraz doradca i zięć Donalda Trumpa Jared Kushner.

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Dyplomacja Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone
