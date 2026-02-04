Rosyjskie media zwróciły uwagę na fakt, że z powodu pożaru swoją działalność chwilowo musiał wstrzymać pobliski sklep z luksusowymi ubraniami należący do Rosjanina (prawdopodobnie mającego również cypryjski paszport). Okazuje się, że działająca od lat w Rosji i posiadająca tam ponad sto sklepów marka odzieżowa otworzyła swoje filie dla bogatych rodaków w Courchevel i cypryjskim Limassol. A niedługo przed pożarem zorganizowała we francuskim kurorcie imprezę z okazji 25-lecia firmy, ściągając tam kilkanaście rosyjskich osobistości. Na opublikowanych z tej okazji zdjęciach w sieciach społecznościowych znaleźli się m.in. celebrytka i córka byłego mera Petersburga (u boku którego Putin zaczynał swoją polityczną karierę) Ksenia Sobczak, prezenter telewizyjny prowadzący program o modzie w rządowej stacji Pierwyj Kanał oraz modelka Oksana Samojłowa.

– Stoły uginały się pod ciężarem ostryg i szampana Louis Roederer Cristal, kosztującego 80 tysięcy rubli za butelkę (równowartość 3,7 tys. zł – red.) – opisał imprezę rosyjski portal Life. Podliczył, że kilkudniowa wycieczka (w tym również helikopterem) i występ znanej francuskiej piosenkarki, specjalnie sprowadzonej dla kilkunastu Rosjan, mogły kosztować nawet 40 mln rubli (równowartość 1,9 mln zł).

Impreza wywołała falę krytyki ze strony niektórych walczących w wojnie Putina żołnierzy, propagandystów wojennych, a nawet deputowanych Dumy. Zarzucają rosyjskiej firmie m.in., że organizując imprezę w Courchevel, „zasila budżet wrogiego państwa”. Ożywiła się też propaganda, która przypomniała o hucznej „nagiej imprezie” w Moskwie w grudniu 2023 r., po której wielu celebrytów musiało przepraszać, publicznie deklarować poparcie dla polityki Putina, a nawet koncertować na froncie.

Propaganda Kremla zaklina rzeczywistość, bo wielu bogatych i sympatyzujących z Putinem Rosjan, mimo wojny i sankcji, od lat zasila budżet znanego francuskiego kurortu.

Z rosyjską flagą i w koszulce z portretem Putina. Rosyjski raper we francuskich Alpach

W jednej z popularnych sieci społecznościowych bez trudu znajdziemy zdjęcia odpoczywającego w styczniu w Courchevel znanego rosyjskiego rapera Timatiego (Timur Junusow), który nigdy nie ukrywał swojego poparcia dla dyktatora i po aneksji Krymu na Placu Czerwonym w Moskwie nagrał teledysk pt. „Moim najlepszym przyjacielem jest prezydent Putin”.