Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Izrael otworzył przejście graniczne w Rafah. Co teraz czeka Strefę Gazy?

W poniedziałek Izrael otworzył przejście graniczne między Strefą Gazy a Egiptem w Rafah. Teraz Palestyńczycy mogą opuszczać enklawę przekraczając granicę z Egiptem, mogą też wracać do Strefy Gazy z terytorium Egiptu. Otwarcie przejścia granicznego w Rafah oznacza, że plan pokojowy opracowany dla Strefy Gazy przez USA wchodzi w drugi etap.

Publikacja: 02.02.2026 10:51

Przejście graniczne w Rafah

Przejście graniczne w Rafah

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz, zew

Izrael będzie prowadził kontrolę Palestyńczyków przekraczających granicę w Rafah (w obie strony). Izrael i Egipt mają ustalić limity osób, które będą mogły przekroczyć granicę – podaje Reuters. 

Jak podała agencja AP, w ciągu pierwszych kilku godzin od otwarcia granicy, nie widziano nikogo przekraczającego granicę w żadną ze stron. Cytowany w tekście przedstawiciel Egiptu przekazał, że pierwszego dnia w każdą ze stron granicę będzie mogło przekroczyć 50 Palestyńczyków. Z kolei premier Izraela Beniamin Netanjahu oświadczył, że Izrael pozwoli na opuszczenie Gazy przez maksymalnie 50 pacjentów dziennie, którym będzie mogło towarzyszyć do dwóch krewnych, a zezwolenie na powrót do Gazy otrzyma 50 Palestyńczyków dziennie.

100 tys. Palestyńczyków wyjechało do Egiptu w czasie wojny Izraela z Hamasem

Izraelska armia przejęła kontrolę nad przejściem Rafah w maju 2024 roku, po dziewięciu miesiącach wojny Izraela z Hamasem rozpoczętej 7 października 2023 roku od niespodziewanego ataku Hamasu na Izrael. Przed majem 2024 roku Palestyńczycy mogli uciekać przed wojną do Egiptu – po zajęciu przejścia granicznego przez izraelską armię stało się to niemożliwe. 

Sytuacja w Strefie Gazy

Sytuacja w Strefie Gazy

Foto: PAP

Według danych przekazywanych przez stronę palestyńską od wybuchu wojny Izraela z Hamasem do Egiptu uciekło ok. 100 tys. Palestyńczyków, zdecydowana większość w pierwszych dziewięciu miesiącach wojny. 

Reklama
Reklama

Pomimo otwarcia przejścia granicznego w Rafah Izrael nadal nie pozwala na wjazd zagranicznych dziennikarzy do Strefy Gazy (jest niedostępna dla zagranicznych korespondentów od rozpoczęcia wojny). Izraelski Sąd Najwyższy rozpatruje obecnie petycję Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej (FPA), które domaga się dostępu dziennikarzy do Gazy. Izraelski rząd twierdzi, że obecność zagranicznych dziennikarzy w Gazie może stwarzać zagrożenie dla izraelskich żołnierzy, podkreśla też, że byłoby to niebezpieczne również dla samych dziennikarzy. FPA odpiera te argumenty, twierdząc że bez obecności zagranicznych dziennikarzy opinia publiczna jest pozbawiona źródła niezależnych informacji o sytuacji w enklawie. 

Przejście w Rafah zostało otwarte po tym, jak do Izraela wróciło ciało ostatniego z zakładników wywiezionych do Strefy Gazy przez Hamas po ataku z 7 października 2023 roku. Ciało sierżanta Rana Gwiliego udało się znaleźć i zidentyfikować pod koniec stycznia

Uwolnienie żyjących zakładników i zwrócenie Izraelowi zwłok zakładników, którzy zginęli w niewoli, było elementem pierwszego etapu realizacji planu pokojowego opracowanego dla Strefy Gazy przez USA. Po tym, jak Hamas i Izrael zaakceptowały realizację pierwszego etapu planu w enklawie, doszło do zawieszenia broni.

Hamas gotów rozmawiać o rozbrojeniu, ale twierdzi, że nie usłyszał konkretnych propozycji. W weekend Izrael bombardował Strefę Gazy

W ramach drugiego etapu planu władza nad Strefą Gazy powinna być przekazana palestyńskim technokratom (nadzór nad palestyńską administracją sprawować ma utworzona przez Donalda Trumpa Rada Pokoju), Hamas powinien złożyć broń, a izraelska armia powinna całkowicie wycofać się ze Strefy Gazy (obecnie nadal kontroluje 53 proc. jej terytorium). W ramach tego etapu rozpocząć powinna się również odbudowa zniszczonej w czasie wojny enklawy. 

Czytaj więcej

Donald Trump w czasie uroczystości powołania Rady Pokoju
Polityka
Sondaż: Polska w Radzie Pokoju Donalda Trumpa? Co o tym sądzą Polacy?

Strona izraelska powątpiewa, czy Hamas będzie gotów złożyć broń. Niektórzy przedstawiciele władz Izraela twierdzą wręcz, że izraelska armia przygotowuje się do wznowienia wojny. Mimo zawieszenia broni w izraelskich atakach, do których doszło w Strefie Gazy od 10 października 2025 roku, zginęło – według strony palestyńskiej – co najmniej 488 Palestyńczyków. Strona izraelska podaje, że w atakach przeprowadzanych przez Palestyńczyków zginęło czterech izraelskich żołnierzy. 

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński oraz europoseł PiS Joachim Brudziński
Polityka
Miliard dolarów za udział w Radzie Pokoju? Jarosław Kaczyński: Nie jesteśmy biedni

Palestyńczycy zarzucają też Izraelowi, że ten nie pozwala na dostawy pomocy humanitarnej dla Strefy Gazy w ilościach, które zostały uzgodnione w ramach pierwszego etapu realizacji planu pokojowego.

W sobotę Izrael przeprowadził intensywne naloty na Strefę Gazy, w których zginęło co najmniej 30 osób. Izrael podał, że był to odwet za wcześniejsze złamanie zasad zawieszenia broni przez Hamas. 

Zgodnie z planem pokojowym Hamas nie powinien odgrywać żadnej roli w sprawowaniu władzy nad Strefą Gazy. 

Hamas sygnalizuje, że jest gotów rozmawiać o swoim rozbrojeniu z innymi organizacjami palestyńskimi i z mediatorami. Jednak dwóch przedstawicieli Hamasu w rozmowie z agencją Reutera podało, że ani Waszyngton, ani mediatorzy nie przedstawili im żadnych szczegółowych propozycji dotyczących rozbrojenia. Hamas chce również, aby włączyć 10 tys. funkcjonariuszy swojej policji do składu administracji zarządzającej Strefą Gazy, na co nie zgadza się Izrael. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Konflikt Izraelsko-Palestyński Miejsca Regiony Azja Izrael Strefa Gazy Osoby Donald Trump
Włodzimierz Czarzasty
Dyplomacja
Włodzimierz Czarzasty: Donald Trump nie zasługuje na Pokojową Nagrodę Nobla
Karol Nawrocki w czasie spotkania z Donaldem Trumpem w Białym Domu
Dyplomacja
Sondaż: Czy USA są wiarygodnym sojusznikiem Polski? Znamy zdanie Polaków
Ukraina mierzy się z falą mrozów
Dyplomacja
W USA są setki milionów dolarów na pomoc energetyczną dla Ukrainy. Nie wiadomo jak je wypłacić
Donald Trump wprowadził stan nadzwyczajny wobec Kuby
Dyplomacja
Donald Trump ogłasza stan nadzwyczajny wobec Kuby. W tle Rosja i Chiny
Donald Trump
Dyplomacja
Donald Trump ma kolejny cel? Jego urzędnicy w tajemnicy spotkali się z separatystami
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama