Aktualizacja: 02.02.2026 11:16 Publikacja: 02.02.2026 10:51
Przejście graniczne w Rafah
Foto: REUTERS
Izrael będzie prowadził kontrolę Palestyńczyków przekraczających granicę w Rafah (w obie strony). Izrael i Egipt mają ustalić limity osób, które będą mogły przekroczyć granicę – podaje Reuters.
Jak podała agencja AP, w ciągu pierwszych kilku godzin od otwarcia granicy, nie widziano nikogo przekraczającego granicę w żadną ze stron. Cytowany w tekście przedstawiciel Egiptu przekazał, że pierwszego dnia w każdą ze stron granicę będzie mogło przekroczyć 50 Palestyńczyków. Z kolei premier Izraela Beniamin Netanjahu oświadczył, że Izrael pozwoli na opuszczenie Gazy przez maksymalnie 50 pacjentów dziennie, którym będzie mogło towarzyszyć do dwóch krewnych, a zezwolenie na powrót do Gazy otrzyma 50 Palestyńczyków dziennie.
Izraelska armia przejęła kontrolę nad przejściem Rafah w maju 2024 roku, po dziewięciu miesiącach wojny Izraela z Hamasem rozpoczętej 7 października 2023 roku od niespodziewanego ataku Hamasu na Izrael. Przed majem 2024 roku Palestyńczycy mogli uciekać przed wojną do Egiptu – po zajęciu przejścia granicznego przez izraelską armię stało się to niemożliwe.
Sytuacja w Strefie Gazy
Foto: PAP
Według danych przekazywanych przez stronę palestyńską od wybuchu wojny Izraela z Hamasem do Egiptu uciekło ok. 100 tys. Palestyńczyków, zdecydowana większość w pierwszych dziewięciu miesiącach wojny.
Pomimo otwarcia przejścia granicznego w Rafah Izrael nadal nie pozwala na wjazd zagranicznych dziennikarzy do Strefy Gazy (jest niedostępna dla zagranicznych korespondentów od rozpoczęcia wojny). Izraelski Sąd Najwyższy rozpatruje obecnie petycję Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej (FPA), które domaga się dostępu dziennikarzy do Gazy. Izraelski rząd twierdzi, że obecność zagranicznych dziennikarzy w Gazie może stwarzać zagrożenie dla izraelskich żołnierzy, podkreśla też, że byłoby to niebezpieczne również dla samych dziennikarzy. FPA odpiera te argumenty, twierdząc że bez obecności zagranicznych dziennikarzy opinia publiczna jest pozbawiona źródła niezależnych informacji o sytuacji w enklawie.
Przejście w Rafah zostało otwarte po tym, jak do Izraela wróciło ciało ostatniego z zakładników wywiezionych do Strefy Gazy przez Hamas po ataku z 7 października 2023 roku. Ciało sierżanta Rana Gwiliego udało się znaleźć i zidentyfikować pod koniec stycznia.
Uwolnienie żyjących zakładników i zwrócenie Izraelowi zwłok zakładników, którzy zginęli w niewoli, było elementem pierwszego etapu realizacji planu pokojowego opracowanego dla Strefy Gazy przez USA. Po tym, jak Hamas i Izrael zaakceptowały realizację pierwszego etapu planu w enklawie, doszło do zawieszenia broni.
W ramach drugiego etapu planu władza nad Strefą Gazy powinna być przekazana palestyńskim technokratom (nadzór nad palestyńską administracją sprawować ma utworzona przez Donalda Trumpa Rada Pokoju), Hamas powinien złożyć broń, a izraelska armia powinna całkowicie wycofać się ze Strefy Gazy (obecnie nadal kontroluje 53 proc. jej terytorium). W ramach tego etapu rozpocząć powinna się również odbudowa zniszczonej w czasie wojny enklawy.
Czytaj więcej
„Czy Pani/Pana zdaniem Polska powinna przystąpić do Rady Pokoju Donalda Trumpa?” - takie pytanie...
Strona izraelska powątpiewa, czy Hamas będzie gotów złożyć broń. Niektórzy przedstawiciele władz Izraela twierdzą wręcz, że izraelska armia przygotowuje się do wznowienia wojny. Mimo zawieszenia broni w izraelskich atakach, do których doszło w Strefie Gazy od 10 października 2025 roku, zginęło – według strony palestyńskiej – co najmniej 488 Palestyńczyków. Strona izraelska podaje, że w atakach przeprowadzanych przez Palestyńczyków zginęło czterech izraelskich żołnierzy.
Czytaj więcej
Polska powinna zapłacić miliard dolarów, by zostać stałym członkiem założonej przez Donalda Trump...
Palestyńczycy zarzucają też Izraelowi, że ten nie pozwala na dostawy pomocy humanitarnej dla Strefy Gazy w ilościach, które zostały uzgodnione w ramach pierwszego etapu realizacji planu pokojowego.
W sobotę Izrael przeprowadził intensywne naloty na Strefę Gazy, w których zginęło co najmniej 30 osób. Izrael podał, że był to odwet za wcześniejsze złamanie zasad zawieszenia broni przez Hamas.
Zgodnie z planem pokojowym Hamas nie powinien odgrywać żadnej roli w sprawowaniu władzy nad Strefą Gazy.
Hamas sygnalizuje, że jest gotów rozmawiać o swoim rozbrojeniu z innymi organizacjami palestyńskimi i z mediatorami. Jednak dwóch przedstawicieli Hamasu w rozmowie z agencją Reutera podało, że ani Waszyngton, ani mediatorzy nie przedstawili im żadnych szczegółowych propozycji dotyczących rozbrojenia. Hamas chce również, aby włączyć 10 tys. funkcjonariuszy swojej policji do składu administracji zarządzającej Strefą Gazy, na co nie zgadza się Izrael.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty odniósł się do skierowanego do niego apelu przewodniczących Izby Reprezent...
„Czy uważa Pani/Pan dzisiejsze USA za wiarygodnego sojusznika Polski?” - takie pytanie zadaliśmy uczestnikom son...
Setki milionów dolarów przeznaczonych na wsparcie energetyczne dla Ukrainy (zakup skroplonego gazu i odbudowę in...
W piątek wejdzie w życie podpisane w czwartek przez Donalda Trumpa rozporządzenie wykonawcze wprowadzające stan...
Urzędnicy administracji Donalda Trumpa odbyli kilka tajnych spotkań ze skrajnie prawicowymi kanadyjskimi separat...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas