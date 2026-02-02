Izrael będzie prowadził kontrolę Palestyńczyków przekraczających granicę w Rafah (w obie strony). Izrael i Egipt mają ustalić limity osób, które będą mogły przekroczyć granicę – podaje Reuters.

Jak podała agencja AP, w ciągu pierwszych kilku godzin od otwarcia granicy, nie widziano nikogo przekraczającego granicę w żadną ze stron. Cytowany w tekście przedstawiciel Egiptu przekazał, że pierwszego dnia w każdą ze stron granicę będzie mogło przekroczyć 50 Palestyńczyków. Z kolei premier Izraela Beniamin Netanjahu oświadczył, że Izrael pozwoli na opuszczenie Gazy przez maksymalnie 50 pacjentów dziennie, którym będzie mogło towarzyszyć do dwóch krewnych, a zezwolenie na powrót do Gazy otrzyma 50 Palestyńczyków dziennie.

100 tys. Palestyńczyków wyjechało do Egiptu w czasie wojny Izraela z Hamasem

Izraelska armia przejęła kontrolę nad przejściem Rafah w maju 2024 roku, po dziewięciu miesiącach wojny Izraela z Hamasem rozpoczętej 7 października 2023 roku od niespodziewanego ataku Hamasu na Izrael. Przed majem 2024 roku Palestyńczycy mogli uciekać przed wojną do Egiptu – po zajęciu przejścia granicznego przez izraelską armię stało się to niemożliwe.

Sytuacja w Strefie Gazy Foto: PAP

Według danych przekazywanych przez stronę palestyńską od wybuchu wojny Izraela z Hamasem do Egiptu uciekło ok. 100 tys. Palestyńczyków, zdecydowana większość w pierwszych dziewięciu miesiącach wojny.