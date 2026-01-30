Rzeczpospolita
Wydarzenia
W USA są setki milionów dolarów na pomoc energetyczną dla Ukrainy. Nie wiadomo jak je wypłacić

Setki milionów dolarów przeznaczonych na wsparcie energetyczne dla Ukrainy (zakup skroplonego gazu i odbudowę infrastruktury energetycznej uszkodzonej w rosyjskich atakach) są dostępne w USA, ale jest problem z ich wypłaceniem, co niepokoi przedstawicieli władz państw europejskich, ale również przedstawicieli amerykańskiej administracji - zauważa agencja Reutera.

Publikacja: 30.01.2026 13:23

Ukraina mierzy się z falą mrozów

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego administracja USA ma problem z wypłatą setek milionów dolarów na pomoc energetyczną dla Ukrainy?
  • Jakie są reakcje ukraińskich władz na problemy z wypłaceniem funduszy przez USA?
  • Jak duże są potrzeby finansowe Ukrainy w kontekście odbudowy uszkodzonej infrastruktury energetycznej?

Problem staje się tym bardziej palący w związku z falą mrozów, jakie panują obecnie w Europie środkowo-wschodniej, które dotykają również Ukrainę. Dzieje się to w czasie, gdy Rosjanie zintensyfikowali w styczniu ataki na infrastrukturę energetyczną Ukrainy – atakowane są m.in. elektrociepłownie. Od ataku z 9 stycznia poważne problemy z ogrzewaniem panują w Kijowie.

USA: Po zawieszeniu działania USAID nie wiadomo, kto ma wypłacić pieniądze przygotowane dla Ukrainy

Jeszcze w czasach administracji Joe Bidena Agencja Stanów Zjednoczonych ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID) poinformowała Kongres, że zamierza uwolnić przynajmniej część tych środków – twierdzą dwa źródła, które chcą zachować anonimowość.

Jednak kiedy w pierwszych tygodniach działania administracji Donalda Trumpa działanie agencji USAID zostało praktycznie zawieszone, środki, o których mowa wpadły – jak twierdzą rozmówcy Reutera – w „biurokratyczną próżnię”. 

Co się stało z USAID?

Administracja Donalda Trumpa od początku jej działania rozpoczęła reorganizację USAID, która de facto doprowadziła do zawieszenia jej działania. Tysiące pracowników agencji straciło pracę, większość realizowanych przez nią programów zakończono, a od połowy 2025 roku niemal wszystkie programy pomocy zagranicznej realizowane przez tę agencję zostały przeniesione do Departamentu Stanu USA. 

Niektórzy przedstawiciele administracji USA uważają, że Departament Stanu, który nadzoruje istniejącą dziś tylko formalnie USAID, mógłby dysponować tymi środkami. Inni uważają, że jest to rola dla Amerykańskiej Korporacji Wspierania Rozwoju (Development Finance Corporation), amerykańskiej rządowej instytucji finansowej wspierającej inwestycje zagraniczne, która ma odegrać ważną rolę w procesie powojennej odbudowy Ukrainy. 

Dwa źródła w administracji USA przekonują, że wstrzymanie wypłaty tych środków nie jest formą wywierania presji na władze w Kijowie, tak jak było np. w przypadku wstrzymania pomocy wojskowej dla Ukrainy po ostrej wymianie zdań między Wołodymyrem Zełenskim, a Donaldem Trumpem i J.D. Vancem w Białym Domu. 

Amerykanie sugerują, że dotychczas środki na wsparcie energetyczne dla Ukrainy były źle wykorzystywane

Przedstawiciel ukraińskiej administracji mówi, że Kijów jest świadom tego problemu, ale boi się poruszenia tego tematu w rozmowach z Waszyngtonem, ponieważ mogłoby to wywołać reperkusje dyplomatyczne. W przeszłości prezydent USA w przeszłości reagował chłodno na ukraińskie prośby o pomoc.

Halina Jusypiuk, rzeczniczka ukraińskiej ambasady w Waszyngtonie mówi, że Ukraina i USA „blisko współpracują” w kwestiach związanych z infrastrukturą energetyczną. 

Wsparcie administracji Bidena dla sektora energetycznego było katastrofą, mamy raport (...) pokazujący, że wykonawcy na Ukrainie prawdopodobnie stracili sprzęt energetyczny wart miliony dolarów, ze względu na brak nadzoru, korupcję, kradzież

Biuro Zarządzania i Budżetu w Białym Domu

Rzecznik Korporacji Wspierania Rozwoju w odpowiedzi na pytanie agencji Reutera stwierdza, że ta agencja „blisko współpracuje ze wszystkimi partnerami, w celu wsparcia ukraińskich wysiłków na rzecz odbudowy i wzmacniania wspólnego bezpieczeństwa gospodarczego i dobrobytu Stanów Zjednoczonych i Ukrainy”. Z kolei Biuro Zarządzania i Budżetu w Białym Domu sugerowało, że środki przeznaczone na pomoc energetyczną dla Ukrainy były w przeszłości niewłaściwie wykorzystywane. „Wsparcie administracji Bidena dla sektora energetycznego było katastrofą, mamy raport (...) pokazujący, że wykonawcy na Ukrainie prawdopodobnie stracili sprzęt energetyczny wart miliony dolarów, ze względu na brak nadzoru, korupcję, kradzież” – pisze w mailu Biuro. 

Tymczasem przedstawiciele władz w Kijowie alarmują, że w ostatnich dniach niemal wszystkie najważniejsze elektrownie na Ukrainie zostały „uszkodzone lub zniszczone”. Na odtworzenie tej infrastruktury ma brakować ponad 800 mln dolarów 

Mykoła Myurskyj, dyrektor pozarządowej agencji Razom (z siedzibą w USA), która zajmuje się wspieraniem doświadczających skutków wojny Ukraińców, mówi, że władze Ukrainy „przygotowują się na sytuację, w której mieszkańcy wyższych pięter bloków będą zamarzać” w związku z nadchodzącą falą mrozów. – Przygotowują się na wyciąganie ciał (z mieszkań) – dodaje. 

Źródło: rp.pl

