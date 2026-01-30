Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego administracja USA ma problem z wypłatą setek milionów dolarów na pomoc energetyczną dla Ukrainy?

Jakie są reakcje ukraińskich władz na problemy z wypłaceniem funduszy przez USA?

Jak duże są potrzeby finansowe Ukrainy w kontekście odbudowy uszkodzonej infrastruktury energetycznej?

Problem staje się tym bardziej palący w związku z falą mrozów, jakie panują obecnie w Europie środkowo-wschodniej, które dotykają również Ukrainę. Dzieje się to w czasie, gdy Rosjanie zintensyfikowali w styczniu ataki na infrastrukturę energetyczną Ukrainy – atakowane są m.in. elektrociepłownie. Od ataku z 9 stycznia poważne problemy z ogrzewaniem panują w Kijowie.

USA: Po zawieszeniu działania USAID nie wiadomo, kto ma wypłacić pieniądze przygotowane dla Ukrainy

Jeszcze w czasach administracji Joe Bidena Agencja Stanów Zjednoczonych ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID) poinformowała Kongres, że zamierza uwolnić przynajmniej część tych środków – twierdzą dwa źródła, które chcą zachować anonimowość.

Jednak kiedy w pierwszych tygodniach działania administracji Donalda Trumpa działanie agencji USAID zostało praktycznie zawieszone, środki, o których mowa wpadły – jak twierdzą rozmówcy Reutera – w „biurokratyczną próżnię”.