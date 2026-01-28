Z tego artykułu się dowiesz: Jak rosyjskie ataki na elektrociepłownie wpływają na mieszkańców ukraińskich miast?

Jak mieszkańcy Ukrainy radzą sobie z kryzysem energetycznym?

Jaki jest cel rosyjskich działań według mieszkańców Kijowa?

Co eksperci mówią o perspektywach poprawy sytuacji energetycznej w Ukrainie?

Jak sytuacja energetyczna wygląda po rosyjskiej stronie frontu?

– Akurat spałem, wybuch zrzucił mnie z kanapy. Rzuciłem się do drzwi, ale je zaklinowało. Sąsiad pomógł je wyważyć – opowiada mieszkaniec Charkowa Juryj o skutkach rosyjskiego bombardowania elektrociepłowni, w pobliżu której mieszka.

Reklama Reklama

Gdzie na Ukrainie znajdują się elektrownie? Foto: PAP

W ciągu tygodnia dwukrotnie ponad milion mieszkańców Charkowa i obwodu charkowskiego traciło prąd i ogrzewanie z powodu rosyjskich ataków. Podobnie w Odessie, gdzie agresor zniszczył w ostatnim czasie kolejną elektrociepłownię. „Zniszczenia są kolosalne” – informują miejscowe władze. W sumie zamarzają duże miasta w co najmniej dziesięciu ukraińskich obwodach. A temperatura na zewnątrz spada do – 15, a nawet – 20 stopni.

Część mieszkańców Kijowa pozostaje bez ogrzewania od ponad dwóch tygodni

Najgorsza sytuacja jest jednak w Kijowie, który przeżył dwa duże bombardowania wszystkich swoich ciepłowni 9 i 24 stycznia. Teraz co noc rosyjskie drony próbują zniszczyć dopiero co odbudowane instalacje cywilnej infrastruktury.