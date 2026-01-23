W składzie żadnej z delegacji rzeczywiście nie ma dyplomatów. Na czele rosyjskiej stoi szef wywiadu wojskowego GRU, admirał Igor Kostikow. Na czele ukraińskiej – były minister obrony, obecnie szef Rady Bezpieczeństwa i Obrony Rustem Umerow oraz były szef wywiadu wojskowego, a dzisiaj szef administracji prezydenta, generał Kyryło Budanow.

Rosyjskie zdobycze na Ukrainie w 2025 roku Foto: PAP

Z amerykańskiej strony zaś na pewno będzie specjalny wysłannik prezydenta Trumpa Steve Witkoff. Ale w delegacji USA co i raz pojawiają się nowi ludzie. Nieznane są ich kompetencje. – To jest Josh – zięć Trumpa Jared Kushner przedstawił przed piątkowymi rozmowami na Kremlu nowego członka delegacji, doradcę w prezydenckiej Radzie Pokoju Josha Greenbauma. – Bez przerwy wypływają tam na powierzchnię jacyś nowi ludzie, którzy wcale nie z racji funkcji znajdują się w tym wąskim kręgu (negocjatorów), ale dlatego, że są bliscy rodzinie Trumpa czy są w kręgu jego przyjaciół – opisał mechanizm powoływania do grupy amerykańskich negocjatorów prokremlowski politolog Fiodor Łukjanow.

Krwawy spór o obwód doniecki. Władimir Putin chce wszystkiego

Zaangażowani obecnie w negocjacje politycy i negocjatorzy wskazują, że wszystko w rozmowach – niezależnie, czy są dwu- czy trójstronne – rozbija się o jeden punkt ewentualnego porozumienia: kto będzie rządził w ukraińskiej części obwodu donieckiego, którego nie podbiła rosyjska armia. Władimir Putin domaga się oddania go sobie, jako dowodu własnego zwycięstwa w wojnie.

Ale Ukraina wcale nie czuje się pokonana i niczego nie chce oddawać, co Wołodymyr Zełenski po raz kolejny powiedział Donaldowi Trumpowi w Davos. – Rosja też musi pójść na kompromis – mówił po spotkaniu z Amerykaninem. Jednak siła ukraińskiej armii opiera się w znacznym stopniu na amerykańskiej pomocy, jeśli Waszyngton ją odetnie, Kijów będzie musiał skapitulować.