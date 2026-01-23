Aktualizacja: 23.01.2026 06:02 Publikacja: 23.01.2026 05:08
Władimir Putin i Steve Witkoff
Foto: Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS
Po spotkaniu Jurij Uszakow, doradca Władimira Putina mówił, że spotkanie było „przydatne w każdym znaczeniu zarówno dla strony rosyjskiej, jak i amerykańskiej”. Ze słów Uszakowa wynika, że rozmowy na Kremlu były „niezwykle treściowe, konstruktywne oraz niezwykle szczere i pełne zaufania”. Ich tematem miał być – oprócz porozumienia pokojowego kończącego wojnę na Ukrainie – również dalszy rozwój dwustronnych relacji amerykańsko-rosyjskich.– Oba kraje mają niezwykły potencjał do współpracy w wielu obszarach – powiedział Uszakow. Jak dodał strona amerykańska „czyni już konkretne plany (w zakresie współpracy USA z Rosją), które mogą być wdrożone po zakończeniu” wojny na Ukrainie. W skład delegacji amerykańskiej – oprócz Witkoffa i Kushnera – miał wchodzić również Josh Gruenbaum, kierujący Federalną Służbą Zamówień Publicznych (Federal Acquisition Service) zajmującą się zamówieniami publicznymi dla administracji USA.
Obie strony miały uzgodnić, że będą nadal utrzymywać bliskie kontakty „w sprawie ukraińskiej i innych kwestiach”.
Z relacji Uszakowa wynika, że w czasie rozmów na Kremlu Rosja podtrzymała stanowisko, iż bez rozstrzygnięcia kwestii terytorialnych „opartego na formule z Anchorage” nie ma szans na długotrwałe porozumienie ws. Ukrainy.
Zasięg rosyjskich zdobyczy na Ukrainie
Foto: PAP
Anchorage to miejsce spotkania Władimira Putina i Donalda Trumpa, do którego doszło w sierpniu 2025 roku. Władimir Putin przedstawił tam żądania Rosji, od których Moskwa uzależnia zgodę na zakończenie wojny. W kwestiach terytorialnych – które obecnie są głównym punktem sporu między Rosją a Ukrainą – przywódca Rosji żądał wycofania się Ukrainy z kontrolowanej jeszcze przez nią części obwodu donieckiego. W nielegalnie anektowanych przez Rosję obwodach zaporoskim i chersońskim walki miałyby zostać zatrzymane na obecnej linii frontu. Putin wyraził też gotowość na wycofanie się z zajmowanych przez Rosjan części obwodów charkowskiego, sumskiego i dniepropietrowskiego.
Ukraina odrzuca możliwość wycofania się na rzecz Rosji z części obwodu donieckiego, który kontroluje, ponieważ są to tereny silnie ufortyfikowane, przygotowane do długotrwałej obrony. W ramach kompromisu Wołodymyr Zełenski proponował stworzenie w obwodzie donieckim tzw. wolnej strefy gospodarczej, co oznaczałoby wycofanie się ukraińskiej armii przy jednoczesnym wycofaniu się, na taką samą odległość, armii rosyjskiej.
Uszakow, informując o przebiegu rozmów podkreślił, że Rosja jest „zainteresowana zakończeniem ukraińskiego kryzysu (tak władze Rosji określają wywołaną przez siebie wojnę najeźdźczą – red.) środkami politycznymi i dyplomatycznymi”. Dodał jednak, że dopóki do takiego zakończenia nie dojdzie „Rosja będzie nadal realizować cele ustanowione w momencie rozpoczęcia specjalnej operacji wojskowej (to inne używane przez rosyjskie władze określenie wywołanej przez Moskwę wojny – red.) na polu walki, na którym rosyjskie wojska utrzymują inicjatywę strategiczną”.
Delegacja amerykańska miała poinformować Putina o przebiegu rozmowy Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim, do której doszło przy okazji Światowego Forum Ekonomicznego w Davos oraz o przebiegu wcześniejszych negocjacji, jakie Witkoff i Kushner prowadzili z delegacją ukraińską oraz z europejskimi partnerami USA.
W czasie spotkania Witkoffa i Kushnera z Putinem pojawił się też temat utworzonej 22 stycznia w Davos Rady Pokoju, na czele której stanął Donald Trump. Zaproszenie do Rady Pokoju otrzymał Putin (nie zdecydował jeszcze, czy będzie uczestniczył w ich pracach). Delegacji amerykańskiej przekazano, że Rosja jest gotowa przekazać Radzie Pokoju miliard dolarów z rosyjskich rezerw zamrożonych w ramach sankcji w USA, na rzecz Rady Pokoju.– Pozostałe środki (z zamrożonych w USA rosyjskich rezerw – red.) mogłyby być wykorzystane do odbudowy terenów, które ucierpiały w wyniku działań wojennych po zawarciu traktatu pokojowego między Rosją a Ukrainą – dodał Uszakow. W USA zamrożone są prawdopodobnie rosyjskie rezerwy o wartości ok. 5 mld dolarów (większość z zamrożonych rezerw o łącznej wartości 300 mld dolarów znajduje się na terenie Europy).
Uszakow potwierdził też wcześniejsze informacje, że w piątek w Abu Zabi (ZEA) dojdzie do pierwszego trójstronnego spotkania delegacji USA, Ukrainy i Rosji poświęconego sprawom bezpieczeństwa. Na czele delegacji rosyjskiej stoi szef rosyjskiego wywiadu wojskowego (GRU) adm. Igor Kostiukow. W Abu Zabi mają pojawić się również specjalny wysłannik prezydenta USA ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff oraz specjalny przedstawiciel prezydenta Rosji ds. inwestycji i współpracy ekonomicznej Kiriłł Dmitriew.
