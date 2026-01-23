Z tego artykułu się dowiesz: Jakie były kluczowe tematy rozmów na Kremlu między Władimirem Putinem a wysłannikami USA?

Po spotkaniu Jurij Uszakow, doradca Władimira Putina mówił, że spotkanie było „przydatne w każdym znaczeniu zarówno dla strony rosyjskiej, jak i amerykańskiej”. Ze słów Uszakowa wynika, że rozmowy na Kremlu były „niezwykle treściowe, konstruktywne oraz niezwykle szczere i pełne zaufania”. Ich tematem miał być – oprócz porozumienia pokojowego kończącego wojnę na Ukrainie – również dalszy rozwój dwustronnych relacji amerykańsko-rosyjskich.– Oba kraje mają niezwykły potencjał do współpracy w wielu obszarach – powiedział Uszakow. Jak dodał strona amerykańska „czyni już konkretne plany (w zakresie współpracy USA z Rosją), które mogą być wdrożone po zakończeniu” wojny na Ukrainie. W skład delegacji amerykańskiej – oprócz Witkoffa i Kushnera – miał wchodzić również Josh Gruenbaum, kierujący Federalną Służbą Zamówień Publicznych (Federal Acquisition Service) zajmującą się zamówieniami publicznymi dla administracji USA.

Obie strony miały uzgodnić, że będą nadal utrzymywać bliskie kontakty „w sprawie ukraińskiej i innych kwestiach”.

Po rozmowach na Kremlu Jurij Uszakow wskazuje rosyjski warunek porozumienia ws. Ukrainy

Z relacji Uszakowa wynika, że w czasie rozmów na Kremlu Rosja podtrzymała stanowisko, iż bez rozstrzygnięcia kwestii terytorialnych „opartego na formule z Anchorage” nie ma szans na długotrwałe porozumienie ws. Ukrainy.