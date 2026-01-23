Na Kremlu trwają rozmowy Putina z wysłannikami Donalda Trumpa

Plan pokojowy bliski finalizacji, ale brak zgody w kluczowych sprawach

Według przedstawicieli USA i Ukrainy prace nad planem zakończenia wojny są zaawansowane. Dokument, obejmujący około 20 punktów, ma stanowić podstawę przyszłego porozumienia kończącego największy konflikt zbrojny w Europie od czasów II wojny światowej. Mimo postępów rozmowy wciąż blokują zasadnicze spory – przede wszystkim żądania Rosji dotyczące kontroli nad terytoriami należącymi do Ukrainy, które pozostają pod władzą Kijowa.

Witkoff i Kushner przybyli do Moskwy krótko po spotkaniu Donalda Trumpa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, do którego doszło na marginesie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Po rozmowach Trump określił je jako „dobre”, podkreślając, że wojna musi jak najszybciej się zakończyć.

Ostrożny optymizm wysłanników Trumpa

Jeszcze przed wylotem do Moskwy Witkoff nie ukrywał umiarkowanego optymizmu. Podczas jednego z paneli w Davos mówił, że rozmowy pokojowe są obecnie najważniejszym zadaniem, jakie realizuje wspólnie z Kushnerem. – Wierzę, że jesteśmy w stanie doprowadzić ten proces do końca – zaznaczył.

Witkoff, który w ubiegłym roku kilkukrotnie spotykał się z Putinem, zapowiedział, że po zakończeniu wizyty w Rosji uda się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Tam mają odbyć się kolejne spotkania robocze z udziałem przedstawicieli Rosji i Ukrainy.

Jak wynika z nieoficjalnych informacji, Putin otrzymał projekt planu pokojowego już na początku miesiąca za pośrednictwem Kiryła Dmitriewa. Dokument był wcześniej konsultowany z Ukrainą oraz partnerami europejskimi i trafił do Moskwy nieformalnym kanałem. Dzięki temu Kreml miał czas na analizę zapisów i przygotowanie własnych uwag jeszcze przed przyjazdem amerykańskiej delegacji.