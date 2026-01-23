Rzeczpospolita
Jest komentarz Zełenskiego ws. negocjacji w Abu Zabi. To pierwsze takie spotkanie od początku wojny

W Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich odbyły się negocjacje Ukraina–USA–Rosja. To pierwsze bezpośrednie trójstronne rozmowy pokojowe od początku wojny. „Jeśli chodzi o treść rozmów, dziś jest jeszcze za wcześnie, by wyciągać wnioski - zobaczymy, jak rozmowa potoczy się jutro i jakie będą jej wyniki” - podkreślił Wołodymyr Zełenski.

Aktualizacja: 23.01.2026 22:44 Publikacja: 23.01.2026 17:20

Abu Zabi – to tutaj odbywają się pierwsze bezpośrednie trójstronne rozmowy pokojowe Ukraina–USA–Rosj

Foto: REUTERS/Ryan Carter/UAE

Ada Michalak, mz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie znaczenie ma pierwsze bezpośrednie spotkanie Ukraina–USA–Rosja od początku wojny?
  • Kto reprezentuje każdą ze stron w negocjacjach odbywających się w Abu Zabi?
  • Jakie są warunki Rosji dotyczące rozwiązania konfliktu na Ukrainie?
  • Co omówiono podczas spotkania wysłanników Donalda Trumpa z Władimirem Putinem na Kremlu?
  • Jakie stanowisko na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos zajął Wołodymyr Zełenski?
  • Dlaczego Wołodymyr Zełenski krytykuje Europę w kontekście bezpieczeństwa i obronności?

MSZ Zjednoczonych Emiratów Arabskich – cytowane przez agencję AFP – poinformowało przed godziną 17.00, że w Abu Zabi rozpoczęły się trójstronne negocjacje między USA, Ukrainą i Rosją. Komentatorzy mają nadzieję, że odbywające się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich rozmowy przyniosą przełom w trwającym na Ukrainie konflikcie – po raz pierwszy bowiem od rosyjskiej inwazji przedstawiciele Ukrainy, Rosji i USA mają szansę na bezpośredni dialog. Choć początkowo negocjacje planowano na piątek, to zostały one przedłużone również w sobotę.

Dan Driscoll
Dyplomacja
Sekretarz armii USA rozmawia z Rosjanami w Abu Zabi

Negocjacje Ukraina–USA–Rosja w Abu Zabi 

Część zespołów negocjacyjnych pojawiła się w Abu Zabi przed godziną 14.00. Media podawały wówczas, że część kwestii można było zacząć omawiać już wtedy. Dmytro Łytwyn, doradca prezydenta Ukrainy ds. komunikacji – cytowany przez agencję Interfax-Ukraina – podkreślał jednak, że „są to rozmowy z udziałem osób spoza formalnych struktur, w związku z czym nie można oceniać ich w tradycyjny sposób jako zwykłego spotkania politycznego, odbywającego się w jasno określonych ramach”.

Brytyjska stacja Sky News także przekazała wcześniej o rozpoczęciu nieformalnych rozmów w Abu Zabi. „Negocjacje mają być pierwszymi bezpośrednimi trójstronnymi rozmowami pokojowymi od początku wojny Rosji. Nie wiemy jednak jeszcze, czy Ukraińcy i Rosjanie przebywają w tym samym pomieszczeniu” – zauważała stacja. 

Podczas rozmów stronę ukraińską reprezentują m.in. Rustem Umerow, Kyryło Budanow, Serhij Kysłycia, Dawyd Arachamija i Andrij Hnatow. Głównym przedstawicielem Rosji – podobnie jak podczas rozmów w Miami – jest Kiriłł Dmitrijew. Ze strony USA przyjechali zaś Steve Witkoff, Jared Kushner i Dan Driscoll. Dzień wcześniej wysłannicy prezydenta Stanów Zjednoczonych spotkali się w Moskwie z przywódcą Rosji Władimirem Putinem.

W piątek rano Zełenski podkreślił, że kluczowym punktem negocjacji pozostaje kwestia terytoriów w obwodzie donieckim. 

Zełenski: Ważne, by Rosja też chciała pokoju

Zełenski poinformował w piątek wieczorem w mediach społecznościowych, że w Zjednoczonych Emiratach Arabskich odbyła się istotna rozmowa ws. zakończenia wojny na Ukrainie. Jak dodał, rozmowy będą kontynuowane. Polityk zaznaczył też, że jest w stałym kontakcie z ukraińską delegacją – niemal co godzinę ma otrzymywać raporty od swoich współpracowników.

Ukraiński prezydent ocenił, że powinna teraz nastąpić część odpowiedzi ze strony Rosji, dodał jednak, że na razie jest jeszcze za wcześnie, by wyciągać wnioski co do treści rozmów. – Zobaczymy, jak potoczy się dialog jutro i jakie będą rezultaty – powiedział po pierwszej turze negocjacji. Jak zaznaczył, ważne jest, by nie tylko Ukraina pragnęła zakończenia wojny, „lecz by podobne pragnienie narodziło się również w Rosji”. 

Negocjacje, które odbywają się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, to pierwsze wspólne rozmowy między Ukrainą, Rosją i USA – wcześniej zarówno ukraińscy, jak rosyjscy dyplomaci byli w bezpośrednim kontakcie jedynie z przedstawicielami administracji Donalda Trumpa, która pośredniczy między stronami konfliktu.

Władimir Putin i Steve Witkoff
Dyplomacja
Po rozmowach na Kremlu Rosja wskazuje warunek pokoju na Ukrainie

Umerow: Doceniamy mediację amerykańską. Jutro kolejne spotkania

Wpis w sprawie spotkania w Abu Zabi opublikował w mediach społecznościowych także Rustem Umerow – główny ukraiński negocjator, sekretarz Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy. 

„W Abu Zabi, wraz z Kiryłem Budanowem, Dawidem Arachamią i Serhijem Kysłycią, wzięliśmy udział w trójstronnym spotkaniu – strony ukraińskiej, amerykańskiej i rosyjskiej. Doceniamy mediację amerykańską” – zaznaczył Umerow. „W konsultacjach ze strony amerykańskiej uczestniczyli Specjalny Wysłannik Steve Witkoff, Jared Kushner, Josh Gruenbaum, generał Daniel Driscoll i generał Alex Hrinkevich. W skład delegacji rosyjskiej weszli przedstawiciele wywiadu wojskowego i wojska” – przekazał.   

Jak poinformował główny ukraiński negocjator, „spotkanie poświęcone było kwestiom zakończenia wojny z Rosją oraz dalszej logice procesu negocjacyjnego, mającego na celu osiągnięcie godnego i trwałego pokoju”. „Jutro odbędą się kolejne spotkania. Do delegacji ukraińskiej dołączą jutro szef Sztabu Generalnego, generał Andrij Gnatow, oraz zastępca szefa GUR Ministerstwa Obrony, generał broni Wadym Skibicki. Przekazujemy prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu raport z wyników każdego etapu” – dodał. 

Jak zaznaczył Umerow, „zespół ukraiński działa w sposób skoordynowany, realizując zadania wyznaczone przez prezydenta Zełenskiego”. „Jesteśmy gotowi do pracy w różnych formatach, w zależności od przebiegu dialogu” – podkreślił.

Rosja wskazuje warunek pokoju na Ukrainie

W czwartek wieczorem w Moskwie wysłannicy Donalda Trumpa – Jared Kushner i Steve Witkoff – spotkali się na Kremlu z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Po rozmowach Jurij Uszakow – doradca Władimira Putina mówił, że spotkanie było „przydatne w każdym znaczeniu zarówno dla strony rosyjskiej, jak i amerykańskiej”..

Ze słów Uszakowa wynika, że rozmowy na Kremlu były „niezwykle treściowe, konstruktywne oraz niezwykle szczere i pełne zaufania”. Ich tematem miał być – oprócz porozumienia pokojowego kończącego wojnę na Ukrainie – również dalszy rozwój dwustronnych relacji amerykańsko–rosyjskich. – Oba kraje mają niezwykły potencjał do współpracy w wielu obszarach – powiedział Uszakow. Jak dodał, strona amerykańska „czyni już konkretne plany (w zakresie współpracy USA z Rosją), które mogą być wdrożone po zakończeniu” wojny na Ukrainie. W skład delegacji amerykańskiej – oprócz Witkoffa i Kushnera – miał wchodzić również Josh Gruenbaum, kierujący Federalną Służbą Zamówień Publicznych (Federal Acquisition Service) zajmującą się zamówieniami publicznymi dla administracji USA. 

Obie strony miały uzgodnić, że będą nadal utrzymywać bliskie kontakty „w sprawie ukraińskiej i innych kwestiach”. 

Wołodymyr Zełenski w Davos
Polityka
Wołodymyr Zełenski w Davos: Europa potrzebuje zjednoczonych sił zbrojnych

Rosja bez rozstrzygnięcia kwestii terytorialnych nie widzi szans na porozumienie w sprawie Ukrainy

Z relacji Uszakowa wynika także, że w czasie rozmów na Kremlu Rosja podtrzymała stanowisko, iż bez rozstrzygnięcia kwestii terytorialnych „opartego na formule z Anchorage” nie ma szans na długotrwałe porozumienie w sprawie Ukrainy. 

Anchorage to miejsce spotkania Władimira Putina i Donalda Trumpa, do którego doszło w sierpniu 2025 r. Władimir Putin przedstawił tam żądania Rosji, od których Moskwa uzależnia zgodę na zakończenie wojny. W kwestiach terytorialnych – które obecnie są głównym punktem sporu między Rosją a Ukrainą – przywódca Rosji żądał wycofania się Ukrainy z kontrolowanej jeszcze przez nią części obwodu donieckiego. W nielegalnie anektowanych przez Rosję obwodach zaporoskim i chersońskim walki miałyby zostać zatrzymane na obecnej linii frontu. Putin wyraził też gotowość na wycofanie się z zajmowanych przez Rosjan części obwodów charkowskiego, sumskiego i dniepropietrowskiego. 

Ukraina odrzuca możliwość wycofania się na rzecz Rosji z części obwodu donieckiego, który kontroluje, ponieważ są to tereny silnie ufortyfikowane, przygotowane do długotrwałej obrony. W ramach kompromisu Wołodymyr Zełenski proponował stworzenie w obwodzie donieckim tzw. wolnej strefy gospodarczej, co oznaczałoby wycofanie się ukraińskiej armii przy jednoczesnym wycofaniu się, na taką samą odległość, armii rosyjskiej. 

Uszakow – informując o przebiegu rozmów – podkreślił, że Rosja jest „zainteresowana zakończeniem ukraińskiego kryzysu (tak władze Rosji określają wywołaną przez siebie wojnę najeźdźczą – red.) środkami politycznymi i dyplomatycznymi”. Dodał jednak, że dopóki do takiego zakończenia nie dojdzie „Rosja będzie nadal realizować cele ustanowione w momencie rozpoczęcia specjalnej operacji wojskowej (to inne używane przez rosyjskie władze określenie wywołanej przez Moskwę wojny – red.) na polu walki, na którym rosyjskie wojska utrzymują inicjatywę strategiczną”. 

Delegacja amerykańska miała poinformować Putina o przebiegu rozmowy Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim, do której doszło przy okazji Światowego Forum Ekonomicznego w Davos oraz o przebiegu wcześniejszych negocjacji, jakie Witkoff i Kushner prowadzili z delegacją ukraińską oraz z europejskimi partnerami USA. 

Viktor Orbán
Dyplomacja
Viktor Orbán: Wołodymyr Zełenski w Davos przekroczył granicę
Zełenski widział się z Trumpem w Davos

W czwartek w szwajcarskim Davos podczas Światowego Forum Ekonomicznego doszło do spotkania prezydentów Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. Donald Trump powiedział, że rozmowy były „bardzo dobre”. Nieco później przemówienie w Davos wygłosił Wołodymyr Zełenski.

– Przed rokiem zakończyłem swoje przemówienie tutaj, w Davos, mówiąc, że Europa musi wiedzieć, jak się bronić. Minął rok i nic się nie zmieniło. Znajdujemy się wciąż w sytuacji, w której muszę powtórzyć te same słowa – podkreślił Zełenski. – Wygląda, jakby wszyscy czekali, aż Ameryka się uspokoi w tym temacie, w nadziei, że to przeminie. A co, jeśli tak się nie stanie? Co wtedy? – pytał, odnosząc się do Grenlandii. Mówił też o niedawnych protestach w Iranie, zaznaczając przy tym, że zostały one „utopione we krwi”, a świat nie udzielił wystarczającego wsparcia przeciwnikom irańskich władz.

Przed rokiem zakończyłem swoje przemówienie tutaj, w Davos, mówiąc, że Europa musi wiedzieć, jak się bronić. Minął rok i nic się nie zmieniło. 

– Prezydent Trump przeprowadził operację w Wenezueli i Maduro został zatrzymany. Są na ten temat różne opinie, ale jest faktem, że Maduro stanął przed sądem w Nowym Jorku, a Putin nie – powiedział prezydent Ukrainy. – To czwarty rok największej wojny w Europie od drugiej wojny światowej, a człowiek, który ją rozpoczął, jest nie tylko wolny, ale wciąż walczy o swoje zamrożone w Europie pieniądze – kontynuował.

Zasięg rosyjskich zdobyczy na Ukrainie

Zasięg rosyjskich zdobyczy na Ukrainie

Foto: PAP

Polityk krytykował Europę, zarzucając jej brak zdecydowania. Ocenił, że „uwielbia ona dyskutować o przyszłości, ale unika podejmowania działań”. Zełenski podkreślił, że nie zapadły decyzje w sprawie ustanowienia specjalnego trybunału do spraw agresji Rosji na Ukrainę. – Zorganizowano wiele spotkań, ale Europa wciąż nie osiągnęła nawet punktu, w którym trybunał miałby siedzibę, w której toczyłyby się rzeczywiste prace. Czego brakuje? Czasu czy woli politycznej? Zbyt często w Europie są sprawy pilniejsze od sprawiedliwości – mówił.

Europa potrzebuje zjednoczonych sił zbrojnych, sił, które są w stanie naprawdę ją dziś obronić.

W Davos Zełenski zasugerował też, że w kwestii bezpieczeństwa Europa jest zbyt zależna od Stanów Zjednoczonych. – Europa potrzebuje zjednoczonych sił zbrojnych, sił, które są w stanie naprawdę obronić dziś Europę – powiedział. – Europa polega jedynie na wierze, że gdy nadejdzie niebezpieczeństwo, NATO podejmie działania, ale nikt tak naprawdę nie widział Sojuszu w akcji – dodał. – Jeśli Putin zdecyduje się najechać na Litwę lub uderzyć na Polskę, kto odpowie? Dziś NATO istnieje dzięki wierze, że Stany Zjednoczone będą działać, że nie będą stać z boku i że pomogą. Ale co, jeśli tak nie zrobią? – pytał prezydent Ukrainy. Przekonywał też, że nad tą kwestią zastanawiają się wszyscy europejscy przywódcy.

Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Foto: PAP

Ukraiński prezydent stwierdził, że dopóki Stany Zjednoczone nie wywarły presji na członków NATO, większość państw Europy nie starała się zwiększyć wydatków na obronność do poziomu 5 proc. PKB. Według niego 5 proc. to „minimum, by zapewnić bezpieczeństwo”.

Zełenski zaznaczył też, że „Europa musi wiedzieć, jak się bronić”. – Jeśli wysyła się 14 lub 40 żołnierzy na Grenlandię, czemu to ma służyć, jaki sygnał się w ten sposób wysyła Putinowi, Chinom oraz, co ważniejsze, Danii? – powiedział prezydent Ukrainy. – Albo deklarujecie, że europejskie bazy będą chroniły region przed Rosją i Chinami i tworzycie te bazy, albo ryzykujecie, że nie będziecie traktowani poważnie, ponieważ 14 lub 40 żołnierzy niczego nie obroni – dodał.

Źródło: rp.pl

