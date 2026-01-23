– To obliczenia na podstawie danych z billingów komórkowych, dzisiaj o 600 tys. numerów mniej „nocuje” w mieście. Ktoś posłuchał rad i wyjechał – jeśli miał gdzie. Ponadto przedłużono ferie szkolne. A studenci uczą się zdalnie, kto z nich nie jest z miasta, siedzi u siebie – wyjaśniają współpracownicy mera.

Aglomeracja kijowska liczy ok. 3 mln mieszkańców, z danych wynika, że 1/5 z nich wyjechała. To jednak znacznie mniej niż na początku wojny, gdy armia Putina parła na miasto z północy i wschodu. Wtedy w stolicy zostało tylko ok. 800 tys. osób.

Ci, którzy obecnie nie chcą wyjeżdżać, mierzą się nie tylko z zamarzającymi mieszkaniami, ale i rosnącymi cenami. – Po trzech rosyjskich masowych atakach grafiki (odłączenia poszczególnych dzielnic od prądu – red.) skasowano i żyjemy w permanentnych odłączeniach elektryczności – mówi jeden z właścicieli kawiarni w centrum miasta. Podobnie jak wszyscy, ma od dwóch lat (od pierwszych masowych bombardowań cywilnej infrastruktury przez Rosjan) własny generator prądu. Ale jego używanie podnosi koszty.

Rosnące ceny i ratunek dzięki elektrowniom atomowym

– Praca z generatorem jest mniej więcej o połowę droższa niż z prądem z sieci – mówi właścicielka jednej z restauracji na Podolu, dzielnicy na prawym brzegu nad samą rzeką. W rezultacie ceny w mieście podskoczyły o 10-30 proc. Bardzo niewielu producentom udało się utrzymać podwyżkę w granicach 2-5 proc.

Jednorazowo, zaraz po kolejnych bombardowaniach prawie milion mieszkańców jest pozbawiony prądu i ogrzewania. Podobnie w innych dużych miastach w co najmniej siedmiu regionach Ukrainy, które co noc atakują Rosjanie, w tym Odessę, Dnipro i Charków. W rejonie tego ostatniego po jednym uderzeniu prąd straciło 1,1 mln ludzi – 90 proc. obecnych mieszkańców Charkowa i obwodu charkowskiego. Jednorazowo Rosjanie wystrzeliwują do 400 dronów i do 40 rakiet balistycznych różnych typów, celując w cywilną infrastrukturę.