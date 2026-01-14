To są takie swoiste punkty niezłomności w tamtych rejonach Ukrainy?

To duże auta typu van, w których codziennie do wybranych miejscowości podróżują nasi lekarze, pielęgniarki, ale też sprzęt, na przykład aparat USG do badania kobiet w ciąży, aparatura do badania noworodków, ciśnieniomierze, glukometry do badania przewlekle chorych. Notujemy bardzo dużo pacjentów, którzy wymagają wsparcia w leczeniu cukrzycy czy nadciśnienia. Mamy też laboratorium. Nasi pacjenci mają pobierane próbki krwi i moczu, które są w ciągu kilkunastu minut badane, tak aby diagnoza była jak najbardziej precyzyjna, a co za tym idzie, wdrożone zostało jak najlepsze leczenie.

Nasi pacjenci poprosili też o włączenie w kliniki mobilne lekarza psychologa. Stara się w czasie sesji indywidualnych wspierać ludzi, którzy przeszli traumę ataku Rosji na swój dom, bombardowania. Większość mieszkańców wschodu i południa Ukrainy doświadczyło bezpośrednich ataków wojskowych na swoje miejscowości, często na własne mieszkania i domy. Zmagają się z traumami, napadami paniki, strachu, ale też z problemem przemocy, ponieważ takie wydarzenia generują napady agresji, która z reguły jest wymierzona w osoby wokół, czyli w rodzinę, w przyjaciół. Psycholog wspiera tych ludzi w walce z tą traumą.

Wspomniała Pani, że coraz więcej ofiar cywilnych rosyjskich ostrzałów ma diagnozowany syndrom PTSD. Potrzebna jest nie tylko pomoc psychologiczna, ale też psychiatryczna?

Osoby, u których zdiagnozowano ciężkie przypadki chorób psychicznych, są kierowane do leczenia specjalistycznego przez lekarzy psychiatrów. Psychologowie, którzy pracują w klinikach mobilnych, znają system referencyjny w systemie zdrowia publicznego Ukrainy i po rozpoznaniu takich potrzeb są w stanie skierować pacjenta do dalszej diagnostyki i leczenia, ponieważ te ciężkie przypadki traum muszą być leczone przez specjalistów, często w zakładach i oddziałach zamkniętych.

Czy możemy określić działania Rosji jako zbrodnie wojenne? Średnio miesięcznie ginie ok. 200 cywilów. ONZ odnotowało w poprzednim roku wzrost ofiar cywilnych aż o 26 proc. w stosunku do 2024 r.

Jeżeli chodzi o wyczerpanie definicji zbrodni wojennej, to myślę, że to, co zobaczyliśmy w Buczy na pewno spełnia te kryteria. Był to celowy, zmasowany atak na cywilów, połączony z ich uwięzieniem, torturami, a następnie zabiciem. Moskwa oczywiście zaprzecza, że jej celem są cywile, instytucje medyczne lub domy mieszkalne i że są to jakby takie uboczne skutki ataków armii rosyjskiej. W tej kwestii muszą się wypowiedzieć prawnicy. Natomiast to, co jest dla nas najważniejsze, to poważnie zniszczona infrastruktura medyczna Ukrainy na wschodzie i południu. Jeżeli uszkodzono przychodnie czy szpitale, to nie są one w stanie pracować w takim zakresie, jak pracowały przed atakiem. Ale też obserwujemy kradzieże, co oznacza, że nawet jeżeli przychodnia stoi, często nie ma w niej sprzętu, nie ma też okien, zatem nie jest w stanie służyć ludziom. Stąd nasze kliniki mobilne, które są w stanie zastąpić te zniszczone przychodnie czy szpitale.

Jaka pomoc jest natychmiast potrzebna, aby nie doszło na Ukrainie do katastrofy humanitarnej? Co jest niezbędne w pierwszej kolejności?

Uszkodzenia infrastruktury energetycznej zimą są najbardziej wrażliwe dla mieszkańców Ukrainy. Wciąż ponad tysiąc domów w Kijowie nie ma prądu. Zatem najważniejsze jest dostarczenie energii elektrycznej, ale tego nie zrobią organizacje pomocowe, ani Polska Misja Medyczna, z tym musi sobie poradzić państwo. Polska Misja Medyczna powołana została do niesienia pierwszej pomocy medycznej, do ratowania życia i zdrowia. To jest nasz mandat. W Ukrainie nie ma głodu, jest dostępna żywność. To nie jest problemem tej wojny. Jest nią brak bezpieczeństwa, bo nie wiadomo, gdzie spadną rosyjskie bomby, gdzie nadlecą drony. Rosja wyprodukowała własny dron Geran-5, który może przenosić ładunki wybuchowe o wadze 90 kg na bardzo duże odległości. One stanowią realne zagrożenie dla mieszkańców Ukrainy. Ataki Rosji są nieprzewidywalne, podobnie jak cele uderzeń. Wiemy, że na pewno będzie atakowana stolica kraju i Donbas. A my musimy dostarczyć pomoc medyczną tam, gdzie ona jest najbardziej potrzebna i właśnie tam Polska Misja Medyczna pracuje.