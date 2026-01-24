Rzeczpospolita
Wydarzenia
Miliard dolarów za udział w Radzie Pokoju? Jarosław Kaczyński: Nie jesteśmy biedni

Polska powinna zapłacić miliard dolarów, by zostać stałym członkiem założonej przez Donalda Trumpa Rady Pokoju – ocenił prezes PiS Jarosław Kaczyński. Z kolei europoseł Prawa i Sprawiedliwości Joachim Brudziński przekonywał, że choć miliard dolarów to dla przeciętnego Polaka wielka suma, to Polski nie stać na „prowadzenie polityki dziadowskiej”.

Publikacja: 24.01.2026 14:43

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński oraz europoseł PiS Joachim Brudziński

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński oraz europoseł PiS Joachim Brudziński

Foto: PAP/Paweł Supernak

Jakub Czermiński

Jarosław Kaczyński został w piątek zapytany, czy Polska powinna dołączyć do Rady Pokoju. Założycielem tej organizacji jest prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, który zaprosił do udziału przywódców kilkudziesięciu państw. Jednym z zaproszonych jest prezydent Karol Nawrocki.

Rada Pokoju, która według pierwotnych założeń miała pracować nad nadzorowaniem realizacji porozumienia pokojowego w Strefie Gazy, ma zajmować się „promowaniem stabilności, przywracaniem niezawodnych i praworządnych rządów oraz zapewnianiem trwałego pokoju w rejonach dotkniętych lub zagrożonych konfliktem”. Przewodniczący Rady (Trump) ma mieć w organizacji szerokie uprawnienia.

Czy Polska powinna przystąpić do Rady Pokoju? Jarosław Kaczyński uważa, że tak

Kadencja państw członkowskich ma trwać trzy lata, chyba że zdecydują się one wpłacić miliard dolarów na działalność Rady – wówczas uzyskają status stałych członków.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości zaznaczył, że zgodę na przystąpienie do Rady Pokoju musi wyrazić rząd. Jego zdaniem, rząd powinien też wyasygnować miliard dolarów na Radę Pokoju. – Nie ma sensu, żeby Polska tam wchodziła jako państwo biedne. Nie jesteśmy już dzisiaj, na szczęście, państwem biednym. Powinniśmy tutaj działać jako członek pełnoprawny – przekonywał

Jarosław Kaczyński wyraził opinię, że Polska powinna być w jak najlepszych stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi, a zatem powinna przystąpić do Rady Pokoju.

Donald Trump zaprosił do Rady Pokoju m.in. przywódcę Rosji. Prezes PiS został zapytany, czy jego zdaniem Karol Nawrocki powinien zasiąść w Radzie Pokoju, nawet jeśli znajdzie się tam Władimir Putin. Odparł, że „Władimira Putina tam przecież nie będzie”.

Joachim Brudziński: Nie stać nas na prowadzenie polityki dziadowskiej

Na czele Rady Pokoju stanął Donald Trump, który może pełnić tę funkcję dożywotnio i ma wyłączne prawo do wskazania swego następcy. Krytycy nowej organizacji wskazują, że może ona stanowić konkurencję dla ONZ – m.in. z tego powodu jak dotąd żadne z państw Europy Zachodniej nie zdecydowało się na udział w jej pracach. Prezydent Karol Nawrocki wziął udział w uroczystości powołania Rady Pokoju w Davos, ale nie podpisał się pod dokumentem powołującym organizację do życia.

O przynależności Polski do organizacji międzynarodowych decyduje rząd, a odpowiednią decyzję musi ratyfikować parlament. W sobotę w rozmowie z RMF FM o sprawę dołączenia do Rady Pokoju pytany był europoseł PiS Joachim Brudziński. – Jeden miliard dolarów dla bez mała 40-milionowego państwa, które awansowało do dwudziestki najbogatszych krajów na świecie, to znowu nie jest jakaś niebotyczna suma – powiedział.

Kto podpisał dokument powołujący Radę Pokoju?

Stany Zjednoczone – prezydent Donald Trump
Argentyna - prezydent Javier Milei
Armenia - premier Nikol Paszynian
Azerbejdżan - prezydent Ilham Alijew
Bahrajn - szejk Isa bin Salman Al Chalifa
Bułgaria - premier Rosen Żeliazkow
Węgry - premier Viktor Orbán
Indonezja - prezydent Prabowo Subianto
Jordania - wicepremier Ayman Safadi
Kazachstan - prezydent Kassym-Żomart Tokajew
Kosowo - prezydent Vjosa Osmani
Mongolia - premier Gombojawyn Zandanszatar
Maroko - minister spraw zagranicznych Nasser Bourita
Pakistan - premier Shehbaz Sharif
Paragwaj - prezydent Santiago Peña
Katar - premier szejk Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani
Arabia Saudyjska - minister spraw zagranicznych Faisal bin Farhan Al-Saud
Turcja - minister spraw zagranicznych Hakan Fidan
Zjednoczone Emiraty Arabskie - przewodniczący Urzędu ds. Spraw Wykonawczych Khaldoon Al Mubarak
Uzbekistan - prezydent Szawkat Miromonowicz Mirzijojew

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański zauważył w piątek, że w budżecie na 2026 rok nie ma miliarda dolarów na stałe członkostwo w Radzie Pokoju.

– Minister Domański jest nieodrodnym synem swojego poprzednika, ministra Rostowskiego, który zawsze powtarzał „pieniędzy nie ma i nie będzie” – skomentował Brudziński. – Miliard dolarów dla przeciętnego Polaka to jest kwota niebotyczna, ale dla państwa... Nie stać nas na prowadzenie polityki dziadowskiej – ocenił.

Państwa, które przyjęły zaproszenie do udziału w Radzie Pokoju

Państwa, które przyjęły zaproszenie do udziału w Radzie Pokoju

Foto: PAP

– Niestety, prawda jest taka, że ilekroć premierem jest premier dziadowski, wtedy jest dziadowska polityka. Ile razy liberałowie dochodzą do władzy, to rozpoczyna się rozkradanie majątku narodowego, tak jak to miało miejsce na początku lat 90. – mówił w RMF FM Brudziński. Dopytywany o Radę Pokoju powiedział, że Polska powinna wstąpić do tej organizacji. – Moim zdaniem należy być przy stole. Lepiej być przy stole, niż prowadzić politykę dziadowską na zasadzie „pieniędzy nie ma i nie będzie” czy wygadywać kocopały jak (minister spraw zagranicznych Radosław – red.) Sikorski w Indiach – odparł.

Źródło: rp.pl

