Instytut Suicydologii, jak podkreśla jego dyrektorka, chce prowadzić badania nad prewencją samobójstw i na tej podstawie rozwijać skuteczne działania profilaktyczne.

Reklama Reklama

– W ramach pierwszego w Polsce Instytutu Suicydologii chcemy stworzyć przestrzeń, która połączy osoby zajmujące się tematyką prewencji samobójstw z całej Polski, a docelowo także w wymiarze międzynarodowym. Pierwszym krokiem w tym kierunku będzie organizacja Warszawskiego Forum Suicydologicznego, które planujemy zainaugurować jeszcze w tym roku i następnie organizować cyklicznie – powiedziała dr Halszka Witkowska w rozmowie z Rynkiem Zdrowia.

Czym Instytut Suicydologii zajmie się w pierwszej kolejności?

Nowy instytut w pierwszej kolejności tworzyć będzie zaplecze badawcze, a następnie uzupełniać luki w danych dotyczących m.in. prób samobójczych, zachowań samobójczych wśród osób z niepełnosprawnościami czy uchodźców z Ukrainy. Ponadto Instytut Suicydologii działać ma również w obszarze kształcenia.

– Na tym etapie są to plany, o których nie chcemy jeszcze przesądzać. Istotne jest natomiast to, by działania instytutu nie ograniczały się wyłącznie do badań, lecz w przyszłości mogły stanowić podstawę do tworzenia konkretnych inicjatyw o charakterze profilaktycznym – zaznaczyła dr Witkowska w rozmowie z Rynkiem Zdrowia.

CZYTAJ WIĘCEJ: Powstał pierwszy w Polsce Instytut Suicydologii. Na jego czele znana ekspertka