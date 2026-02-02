Aktualizacja: 02.02.2026 12:47 Publikacja: 02.02.2026 12:33
W Polsce powstał pierwszy Instytut Suicydologii / zdjęcie ilustracyjne
Foto: Wellnhofer Designs / Adobe Stock
Instytut Suicydologii, jak podkreśla jego dyrektorka, chce prowadzić badania nad prewencją samobójstw i na tej podstawie rozwijać skuteczne działania profilaktyczne.
– W ramach pierwszego w Polsce Instytutu Suicydologii chcemy stworzyć przestrzeń, która połączy osoby zajmujące się tematyką prewencji samobójstw z całej Polski, a docelowo także w wymiarze międzynarodowym. Pierwszym krokiem w tym kierunku będzie organizacja Warszawskiego Forum Suicydologicznego, które planujemy zainaugurować jeszcze w tym roku i następnie organizować cyklicznie – powiedziała dr Halszka Witkowska w rozmowie z Rynkiem Zdrowia.
Nowy instytut w pierwszej kolejności tworzyć będzie zaplecze badawcze, a następnie uzupełniać luki w danych dotyczących m.in. prób samobójczych, zachowań samobójczych wśród osób z niepełnosprawnościami czy uchodźców z Ukrainy. Ponadto Instytut Suicydologii działać ma również w obszarze kształcenia.
– Na tym etapie są to plany, o których nie chcemy jeszcze przesądzać. Istotne jest natomiast to, by działania instytutu nie ograniczały się wyłącznie do badań, lecz w przyszłości mogły stanowić podstawę do tworzenia konkretnych inicjatyw o charakterze profilaktycznym – zaznaczyła dr Witkowska w rozmowie z Rynkiem Zdrowia.
CZYTAJ WIĘCEJ: Powstał pierwszy w Polsce Instytut Suicydologii. Na jego czele znana ekspertka
Pod koniec stycznia Senat przyjął ustawę, która ma wygasić nadzwyczajne rozwiązania tzw. specustawy ukraińskiej...
Chińscy naukowcy opracowali prototyp proszku do wybielania zębów. Jego właściwości aktywują się pod wpływem wibr...
Już wkrótce we wszystkich szpitalach obowiązywać ma ogólnopolski standard żywienia. Zastąpi on zakończony niedaw...
Rząd planuje zmiany w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego. Projekt nowelizacji jest obecnie na etapie konsul...
Pod koniec 2025 r. w Polsce działały 284 porodówki. Teraz jest ich 266, czyli w niespełna cztery tygodnie nowego...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas