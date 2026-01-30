Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

„Można oszaleć. Opowieść o szpitalu psychiatrycznym w Kobierzynie”: Sanktuarium cierpienia

Patrzę na chorych: jedni modlą się z żarliwością, na jaką człowiek zdrowy rzadko umie się zdobyć, wpatrują się w ołtarz z dziecięcą ufnością, zbyt głośno wymawiają nabożne słowa, drudzy stoją obojętnie, wsłuchani w toczące się w nich życie, odległe od realnego, lecz może bliższe temu wiecznemu, nieogarnionemu przez czas ani przestrzeń.

Publikacja: 30.01.2026 14:40

Kaplicę na ternie Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Kobierzynie wzniesiono w latach 1909–

Kaplicę na ternie Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Kobierzynie wzniesiono w latach 1909–1913, razem z resztą zespołu szpitalnego. Zaprojektował ją Antoni Budkowski. Zdjęcie z 1927 r.

Krystyna Rożnowska

Fragment książki Krystyny Rożnowskiej „Można oszaleć. Opowieść o szpitalu psychiatrycznym w Kobierzynie”, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Mando, Kraków 2026

Idą wszystkimi dróżkami szpitalnego parku, paradują statecznie w niedzielnych strojach, kierując się w stronę wieżyczek małego kościółka obmytego słońcem. Park znieruchomiał i stał się jakby bardziej przestrzenny. Stare drzewa stoją godniej, przycichły wrony, a budynki z zakratowanymi oknami i ciężkimi drzwiami szczelniej tłumią zamknięte w nich życie. Co jakiś czas z któregoś z pawilonów chorzy wychodzą na ścieżki, które wiodą do szpitalnej kaplicy.

Pozostało jeszcze 95% artykułu

4 zł tygodniowo przez rok !

Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.

Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.

Kliknij i poznaj szczegóły oferty

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
„Slow Work. Jak pracować mniej i mądrzej”: W rytmie slow
Plus Minus
„Slow Work. Jak pracować mniej i mądrzej”: W rytmie slow
Gość „Plusa Minusa” poleca. Dr hab. Dagmara Woźniakowska: Lubię wyraźne zakończenia
Plus Minus
Gość „Plusa Minusa” poleca. Dr hab. Dagmara Woźniakowska: Lubię wyraźne zakończenia
„The Ballad of Wallis Island”: Wyspa smutków i radości
Plus Minus
„The Ballad of Wallis Island”: Wyspa smutków i radości
Hubert Zapiór jako Don Giovanni w spektaklu Kiriłła Sieriebriennikowa w berlińskiej Komisce Oper
Plus Minus
W teatrze nikt nie umiera za dawne grzechy
„Dewan”: Uroki negatywnej interakcji
Plus Minus
„Dewan”: Uroki negatywnej interakcji
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama