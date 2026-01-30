4 zł tygodniowo przez rok !
Aktualizacja: 30.01.2026 16:05 Publikacja: 30.01.2026 14:40
Kaplicę na ternie Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Kobierzynie wzniesiono w latach 1909–1913, razem z resztą zespołu szpitalnego. Zaprojektował ją Antoni Budkowski. Zdjęcie z 1927 r.
Fragment książki Krystyny Rożnowskiej „Można oszaleć. Opowieść o szpitalu psychiatrycznym w Kobierzynie”, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Mando, Kraków 2026
Idą wszystkimi dróżkami szpitalnego parku, paradują statecznie w niedzielnych strojach, kierując się w stronę wieżyczek małego kościółka obmytego słońcem. Park znieruchomiał i stał się jakby bardziej przestrzenny. Stare drzewa stoją godniej, przycichły wrony, a budynki z zakratowanymi oknami i ciężkimi drzwiami szczelniej tłumią zamknięte w nich życie. Co jakiś czas z któregoś z pawilonów chorzy wychodzą na ścieżki, które wiodą do szpitalnej kaplicy.
