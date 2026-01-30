Pilotaż „Dobry posiłek w szpitalu” zakończył się wraz z końcem ubiegłego roku. Od 2026 roku zastąpiono go rozwiązaniem systemowym. We wszystkich szpitalach obowiązywać ma jednolity standard żywienia.

Reklama Reklama

Standard zamiast pilotażu. Tak ma zmienić się jedzenie w polskich szpitalach

– Wprowadzenie nowego standardu żywienia nie oznacza oszczędzania, ale podniesienie jakości żywienia w szpitalach w całej Polsce. […] Standard opracował NIZIP-PZH – podkreślił wiceminister Tomasz Maciejewski cytowany przez Rynek Zdrowia.

Szczegóły nowego rozwiązania przedstawiły Agencja Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) oraz NFZ podczas spotkania z dziennikarzami, które odbyło się 30 stycznia. Jak podaje Rynek Zdrowia, AOTMiT wycenił średnią stawkę dobowego wyżywienia pacjenta na 43 zł. Do kwoty tej – jak przyznał w trakcie spotkania Daniel Rutkowski, prezes AOTMiT – doliczyć należy zaproponowany w nowym rozwiązaniu dodatek do żywienia w wysokości 20,90 zł dla osób dorosłych i dzieci oraz 23,50 zł dla kobiet w ciąży i procesie laktacji.

„W połączeniu z obecnym średnim finansowaniem żywienia w szpitalach – wspominane 43 zł – na posiłki w szpitalach ma teraz iść ok. 64 zł. Wysokość dodatku została skalkulowana w oparciu o rzeczywiste dane finansowe pozyskane ze szpitali” – pisze Rynek Zdrowia. Jednocześnie przypomina, że szpitale na dostosowanie się do nowych wymogów mają czas do 31 sierpnia 2026 roku.

Czytaj więcej: Ile pieniędzy dostaną szpitale na żywienie pacjentów? NFZ podał kwotę i termin