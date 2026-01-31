Aktualizacja: 31.01.2026 06:08 Publikacja: 31.01.2026 06:00
Właściwości opracowanego przez naukowców proszku do wybielania zębów aktywowane są przez wibracje szczoteczki elektrycznej / zdjęcie ilustracyjne
Foto: Dan Race / Adobe Stock
Jak podkreślają autorzy badań, zęby – nawet mimo regularnego szczotkowania – przebarwiają się zarówno z powodu czynników genetycznych, jak i spożywania pewnych pokarmów i napojów, w tym m.in. pomidorów, kawy czy wina. To natomiast sprawia, że wiele osób decyduje się na zabieg wybielania zębów. Jednak chociaż przeznaczone do tego chemiczne środki pomagają w uzyskaniu białego uśmiechu, to jednocześnie mogą uszkodzić zęby.
„Tradycyjne środki wybielające na bazie nadtlenku wodoru skutecznie usuwają zewnętrzne przebarwienia, ale stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa ze względu na silne działanie utleniające, powodując demineralizację szkliwa, podrażnienie tkanek miękkich i potencjalnie zaburzając równowagę mikrobiologiczną. Ponadto ich stosowanie wymaga odpowiedniego sprzętu i nadzoru ze strony specjalistów, co ogranicza dostępność dla osób niebędących ekspertami” – zauważają chińscy naukowcy we wstępie do artykułu opublikowanego w czasopiśmie „ACS Nano”, w którym opisali swoje odkrycie.
Badacze w swojej pracy nad prototypem proszku do wybielania zębów połączyli jony strontu i wapnia z tytanianem baru w roztworze, a następnie podgrzali go i uformowali w proszek ceramiczny, nazwany BSCT. Pod wpływem wibracji, którym poddawany jest proszek, dochodzi do zjawiska nazywanego efektem piezoelektrycznym. Proszek wytwarza niewielkie pole elektryczne, które powoduje reakcje chemiczne generujące reaktywne formy tlenu (ROS), a jednocześnie wzmacnia i regeneruje zęby.
– Ta metoda zapewnia bezpieczne wybielanie zębów w domu, łącząc wybielanie, odbudowę szkliwa i równowagę mikrobiomu, co pozwala zachować długotrwałe zdrowie jamy ustnej – podkreślił Min Xing, pierwszy autor badania cytowany w komunikacie Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego (American Chemical Society, ACS) informującym o odkryciu.
W przeprowadzonych testach laboratoryjnych prototyp proszku opracowany przez chińskich naukowców rozjaśnił i jednocześnie ochronił zęby.
Wstępne testy laboratoryjne polegały na szczotkowaniu przez cztery godziny – za pomocą BSCT i szczoteczki elektrycznej – ludzkich zębów zabarwionych sztucznie herbatą i kawą. W efekcie zabiegu widoczne było wybielenie. Z kolei po 12 godzinach szczotkowania w ten sposób zęby były prawie o 50 proc. bielsze niż zęby z grupy kontrolnej zabarwione w ten sam sposób, ale szczotkowane roztworem soli fizjologicznej.
Dodatkowy efekt zastosowania BSCT zaobserwowano w przypadku zębów z uszkodzonym szkliwem i zębiną. Zawarte w proszku jony strontu, wapnia i baru utworzyły na powierzchni zęba osady, co w efekcie zregenerowało szkliwo i zębinę.
W kolejnym etapie naukowcy przetestowali proszek na szczurach karmionych dietą bogatą w cukier. Przez cztery tygodnie codziennie przez minutę szczotkowali im zęby z użyciem BSCT. Okazało się, że zabieg skutkował niszczeniem bakterii wywołujących zapalenie przyzębia (takich jak Porphyromonas gingivalis i Staphylococcus aureus) oraz redukcją stanu zapalnego. To natomiast pomogło przywrócić mikrobiom jamy ustnej szczurów.
Obecne testy nie uwzględniają jeszcze proszku BSCT w składzie pasty do zębów. Mimo tego autorzy badań twierdzą, że dzięki ich odkryciu możliwe będzie opracowanie nowej, skutecznej metody domowego wybielania zębów i poprawy zdrowia jamy ustnej.
We wstępie do swojego artykułu podkreślili: „Co istotne, niniejsze badanie przedstawia innowacyjne odkrycie, zgodnie z którym BSCT selektywnie hamuje rozwój dominujących bakterii chorobotwórczych, jednocześnie sprzyjając odbudowie pożytecznych społeczności mikrobiologicznych, ułatwiając w ten sposób przywrócenie równowagi ekologicznej jamy ustnej. Pokonując ograniczenia tradycyjnych technologii wybielania zębów, strategia ta stanowi bezpieczną, możliwą do zastosowania w domu alternatywę dla wybielania, odbudowy minerałów, zapobiegania próchnicy i długotrwałego utrzymania zdrowia jamy ustnej”.
