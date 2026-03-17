Będzie częściowy powrót limitów na wizyty u lekarzy specjalistów? Ustalenia „Rzeczpospolitej”

Narodowy Fundusz Zdrowia zamierza częściowo przywrócić limity w finansowaniu świadczeń w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej. Projekt zarządzenia w tej sprawie może zostać opublikowany jeszcze w tym tygodniu – dowiedziała się „Rzeczpospolita”.

Publikacja: 17.03.2026 12:12

Jak ustaliła „Rzeczpospolita”, Narodowy Fundusz Zdrowia zamierza płacić za nadwykonania w AOS 40 proc. wartości świadczeń.

Dominika Pietrzyk

Limity w finansowaniu świadczeń w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej (AOS) zostały zniesione 1 lipca 2021 r. przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Od tamtej pory Narodowy Fundusz Zdrowia jest zobowiązany płacić za wszystkie wizyty zrealizowane w przychodniach lekarzy specjalistów bez względu na liczbę świadczeń, jaką przewidziano w umowie zawartej przez podmiot leczniczy z Funduszem. To rozwiązanie, które miało skrócić kolejki do lekarzy specjalistów. W praktyce tak się jednak nie stało, bo kolejki systematycznie rosły i w 2023 r. przekroczyły poziom sprzed pandemii. Jednocześnie, w latach 2021-2024 liczba świadczeń AOS przypadających na 100 pacjentów wzrosła o 6 proc., a wartość sprawozdanych świadczeń urosła z 8 mld zł do ponad 20 mld zł.

W ubiegłym roku NFZ wprowadził zasadę kija i marchewki w rozliczeniach z podmiotami leczniczymi w zakresie liczby wizyt pierwszorazowych. Przychodnie poniżej ogólnopolskiej mediany, które nie podniosły odsetka nowych pacjentów o 3 punkty procentowe, tracą w kolejnym kwartale pełną zapłatę za zrealizowane wizyty – otrzymują jedynie 75 proc. ich wyceny. Teraz ograniczenia w finansowaniu mają iść dalej.

Nowi pacjenci szybciej u lekarza. Czy NFZ udało się zmniejszyć kolejki?
Jak ustaliła „Rzeczpospolita”, Narodowy Fundusz Zdrowia zamierza płacić za nadwykonania w AOS (czyli za wizyty zrealizowane ponad limit przewidziany w umowie) 40 proc. wartości świadczeń. Takie rozwiązanie NFZ zaproponował już w przypadku Ambulatoryjnych Świadczeń Diagnostycznych Kosztochłonnych (ASDK). To np. gastroskopia, kolonoskopia, rezonans magnetyczny czy tomografia komputerowa. W przypadku ASDK, częściowe przywrócenie limitów ma przynieść ok. 800 mln zł oszczędności rocznie. Jak słyszymy nieoficjalnie – w przypadku zmian w finansowaniu Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, skala oszczędności dla NFZ ma być zdecydowanie wyższa.

To o tyle istotne, że w poniedziałek (16 marca) resort zdrowia – w dniu posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia – ogłosił, że w tym roku podwyżki płac dla medyków nie zostaną zamrożone. Oznacza to, że 1 lipca minimalne wynagrodzenia pracowników ochrony zdrowia na etacie zostaną zwaloryzowane na starych zasadach, czyli w oparciu o wskaźnik wzrostu średniej krajowej. Tym samym w budżecie NFZ w drugiej połowie roku zabraknie co najmniej 3,5 mld zł na pokrycie wzrostu płac. Fundusz zaczyna więc szukać oszczędności na przyszłość.

Z informacji „Rz” wynika, że ograniczenia w płaceniu za nadwykonania w AOS nie obejmą onkologii, zabiegówki ani świadczeń realizowanych na rzecz dzieci. 

Pracownicy publicznej ochrony zdrowia otrzymają w tym roku podwyżki zgodne z tymi zapisanymi w ustaw
Medycy dostaną w lipcu podwyżki. To już pewne
Prezydium Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich zarzuca Michałowi Bulsie, prezesowi ORL Szczec
Samorząd lekarski w ostrym sporze. Konwent prezesów potępia szefa szczecińskiej rady lekarskiej
Ministersto Zdrowia pracuje nad mapą zabezpieczenia świadczeń szpitalnych.
Wykorzystanie łóżek szpitalnych pod lupą. Będzie nowa mapa
"Chciałbym, żebyśmy wybrali kandydata, który na nowo zjednoczy ten samorząd i odbuduje jego spójność
Michał Bulsa: Nie składa się protestu wyborczego od spotkania towarzyskiego
