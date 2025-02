AOS-y, które realizują mniej świadczeń na rzecz nowych pacjentów, niż wynosi ogólnopolska mediana, w ciągu trzech miesięcy będą musiały zwiększyć odsetek pierwszorazowych świadczeń o co najmniej 3 p.p. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Jeżeli tego nie zrobią, to po upływie miesiąca (potrzebnego na podsumowanie danych z kwartału) nastąpi obniżenie wyceny świadczeń w danej specjalizacji do 75 proc. ich pełnej wartości. Obniżka będzie obowiązywać przez kolejne 3 miesiące.

Co istotne, pierwszorazowe świadczenie to nie to samo co pierwsza wizyta u lekarza specjalisty. Jak tłumaczyła Anna Miszczak, dyrektor Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ, pierwszorazowe świadczenie to wieloetapowy proces kompleksowej oceny stanu zdrowia pacjenta, który musi zakończyć się diagnozą. Oznacza to, że pierwszorazowe świadczenie może rozłożyć się na kilka wizyt tej samej osoby u lekarza specjalisty, które obejmą kolejno np. wywiad lekarski, skierowanie na badania dodatkowe oraz ocenę zleconych wyników badań dodatkowych i postawienie diagnozy.

Od zasad regresji będą wyłączenia, które obejmą m.in. świadczenia dedykowane dzieciom, diagnostykę onkologiczną, ambulatoryjną opiekę położnej czy kwalifikację do przeszczepu.

- Nie wprowadzamy limitów. W dalszym ciągu leczenie w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej jest leczeniem nielimitowym. Natomiast chcemy, żeby świadczeniodawcy byli w stanie i mogli w pierwszej kolejności, w tym momencie, zająć się także tymi pacjentami, którzy oczekują w kolejkach do lekarzy specjalistów – podkreślił Jakub Szulc, wiceprezes NFZ.

Kolejki w AOS krótsze o pół miesiąca?

Według szacunków NFZ nowe rozwiązanie będzie kosztować płatnika między 70 a 160 mln zł, w zależności do tego, w jakim stopniu przychodnie zwiększą odsetek pierwszorazowych świadczeń. Wzrost kosztów wiążę się z tym, że świadczenia pierwszorazowe są wyżej wyceniane przez NFZ (od 2015 roku). W zależności od dziedziny takie świadczenie to dla NFZ-u wydatek w wysokości od ok. 120 zł do ok. 350 zł. Za szybką diagnozę do 6 tygodni wycena ulega zwiększeniu o 10 proc. W kardiologii, endokrynologii, neurologii i alergologii działa dodatkowy czynnik premiujący w wysokości 80 proc. za pierwszorazowe świadczenie, co - przy zsumowaniu z 10-proc. dodatkiem za szybką diagnozę – daje wycenę w wysokości od ok. 240 do 700 zł.