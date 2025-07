Zgodnie z projektem rozporządzenia limit przyjęć w roku akademickim 2025/2026 na kierunek lekarski wyniesie 10 249, a na kierunek lekarsko - dentystyczny 1441. Przed rokiem limit na oba kierunki wynosił łącznie 11 505 miejsc.

W swoim stanowisku Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zauważa, że projekt wpisuje się w trend zwiększania liczby kształcących się w Polsce lekarzy, np. na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w języku polskim planowany limit będzie wynosił 6.649 miejsc, czyli około 200 więcej niż w roku ubiegłym.

Prezydium NRL, powołując się na swoje ekspertyzy wskazuje, iż założenia przyjmowane aktualnie przez Ministerstwo Zdrowia doprowadzą do sytuacji, w której w Polsce już w 2032 r. liczba lekarzy przekroczy prognozowany popyt na świadczenia.

Dlaczego tworzą się kolejki do lekarzy w Polsce

W stanowisku podkreślono, iż „budowanie prawidłowo działającego systemu opieki zdrowotnej nie może się opierać całkowicie na założeniu, że skoro obecnie pacjenci zmuszeni są do oczekiwania w kolejkach na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, to spowodowane jest to brakiem lekarzy”. Zdaniem Prezydium NRL, kolejki w dużej mierze są wynikiem nieefektywności systemu, w którym lekarze spędzają ponad połowę czasu na wypełnianiu obowiązków biurokratycznych i dokumentacyjnych, zamiast na pracy z pacjentem.