Minister zdrowia Izabela Leszczyna w rozmowie z RMF FM zapytana została między innymi, co zamierza zrobić z gigantycznymi kolejkami do lekarzy-specjalistów w Polsce. - Od tego mamy centralną rejestrację. Warto skorzystać z niej, bo w różnych miejscach są różne terminy. Trzeba sprawdzić, czy gdzieś nie ma wolnych miejsc - powiedziała.

Izabela Leszczyna przyznaje: Kolejki do lekarzy będą krótsze

- Tak, terminy są za długie. Co z tym zrobić? Wprowadzamy pewne zmiany w zarządzaniu kolejką – w przypadku wizyt u specjalistów – po to, by pacjenci pierwszorazowi nie byli przyjmowani sześć, osiem, dziesięć razy w ciągu jednego roku. To spowoduje, że te kolejki będą mniejsze. To wchodzi w życie od 1 kwietnia, w drugim kwartale roku wejdzie w życie. To zadziała – podkreśliła Leszczyna. Jak dodała, „z czasem centralna e-rejestracja obejmie wszystkie specjalizacje”. - W przyszłym roku zajmiemy się kolejnymi specjalizacjami po kardiologii – zapewniła.

Szefowa resortu zdrowia powiedziała także, że w ubiegłym roku jako Polacy odbyliśmy 87 mln wizyt u specjalistów. - To tak, jakby każdy z nas, bez względu na to, czy ma jeden dzień życia, czy 90 lat był ponad dwa razy u specjalisty – stwierdziła minister, podkreślając, że po epidemii COVID-19 chorujemy dużo częściej i stąd więcej wizyt u specjalistów.

Leszczyna o sondażu: Konfederacji do KO dużo brakuje, oni walczą z PiS

Izabela Leszczyna podczas rozmowy odniosła się także do sondażu firmy badawczej Opinia24, z którego wynika, że Platforma Obywatelska zwiększyła przewagę nad Prawem i Sprawiedliwością. Badanie wskazuje też na wzrost poparcia – o ponad 5 punktów procentowych – dla Konfederacji. - Na szczęście Konfederacji do KO dużo brakuje. Konfederacja walczy z PiS o ten sam elektorat – stwierdziła Leszczyna. - My nie przejmujemy żadnych postulatów Konfederacji – dodała.