Rzecznik austriackiego resortu obrony Michael Bauer poinformował, że pierwszy alarm ogłoszono w niedzielę o godz. 12:31. W odpowiedzi na naruszenie przestrzeni powietrznej poderwano dwa myśliwce Eurofighter, które przechwyciły dwa samoloty US Air Force PC-12.

Austriackie myśliwce przechwyciły maszyny Sił Powietrznych USA

Maszyny tego typu, znane w amerykańskich siłach powietrznych jako U-28A, wykorzystywane są głównie do działań rozpoznawczych, obserwacyjnych oraz wsparcia operacji specjalnych. To lekkie turbośmigłowe samoloty zdolne do działania z krótkich i prowizorycznych pasów startowych, a ich konstrukcja pozwala na prowadzenie dyskretnych misji zwiadowczych.

Do zdarzenia doszło nad regionem Totes Gebirge w Górnej Austrii – słabo zaludnionym obszarem alpejskim położonym w centralnej części kraju. Według austriackiego Ministerstwa Obrony amerykańskie samoloty nie posiadały wymaganej zgody na przelot. Po przechwyceniu zawróciły w kierunku Monachium.

Dzień później sytuacja się powtórzyła. Austriackie radary ponownie wykryły dwa amerykańskie PC-12 w przestrzeni powietrznej kraju, co doprowadziło do kolejnego poderwania Eurofighterów. Tym razem nie potwierdzono jednak jednoznacznie, czy samoloty rzeczywiście naruszyły przepisy dotyczące zezwoleń.

Neutralna Austria strzeże przestrzeni powietrznej

Austria pozostaje państwem neutralnym od 1955 roku kiedy przyjęto odpowiednie zapisy po zakończeniu alianckiej okupacji po II wojnie światowej. Neutralność obejmuje również pełną kontrolę nad przestrzenią powietrzną kraju. W przeciwieństwie do większości państw regionu Austria nie należy do NATO, choć współpracuje z Sojuszem w ramach programu Partnerstwo dla Pokoju.

Flota Eurofighterów została zakupiona właśnie po to, by zabezpieczać neutralną przestrzeń powietrzną i reagować na wszelkie naruszenia — niezależnie od tego, czy dotyczą państw uznawanych za potencjalnych przeciwników, czy krajów sojuszniczych.

Bauer podkreślił, że oba incydenty będą wyjaśniane drogą dyplomatyczną. Austriackie władze nie poinformowały dotąd o ewentualnych konsekwencjach wobec strony amerykańskiej.

Szwajcarski portal „20 Minuten”, który opisał sprawę, zwrócił uwagę, że w tym samym czasie amerykańskie lotnictwo wojskowe realizowało legalne przeloty nad Szwajcarią. W ciągu trzech dni wydano tam zgodę na dziewięć przelotów samolotów USAF, co dowodzi, że odpowiednie procedury były w regionie normalnie stosowane.