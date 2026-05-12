Sarmat to międzykontynentalny pocisk balistyczny zdolny do przenoszenia głowicy nuklearnej. Oczekuje się, że dołączy on do obecnie używanych pocisków, opracowanych jeszcze w Związku Radzieckim.

Kreml opublikował raport z testu rakiety. Według Karakajewa, start odbył się „dzisiaj o godzinie 11:15”. „Misja startu została wykonana” – zauważył.

Karakajew opisuje system Sarmat jako strategiczny system rakietowy z silosowym systemem rakietowym i międzykontynentalnym pociskiem balistycznym, opracowywany w celu zastąpienia radzieckiego systemu Wojewoda. Dowódca zapewnia, że Sarmat przewyższa swojego poprzednika pod względem możliwości bojowych, przede wszystkim pod względem zasięgu, masy wyrzutni, gotowości do startu oraz zastosowanych środków zaradczych, które zapewniają mu zdolność do przebijania istniejących i przyszłych systemów obrony przeciwrakietowej.

Utajniony termin testu

Nie wiadomo dokładnie, kiedy odbył się test. Wcześniej rosyjskie Ministerstwo Obrony zakazało wstępu ludzi i sprzętu na teren obwodu ust-kamczackiego, gdzie znajduje się poligon Kura, od 6 do 10 maja. Zazwyczaj testy międzykontynentalnych pocisków balistycznych (ICBM) przeprowadzane są z poligonu Plesieck w obwodzie archangielskim, a ich celem jest poligon Kura na Kamczatce.

Komentując testy, Putin powiedział, że prace nad Sarmatem rozpoczęły się w 2011 roku. Określił go jako najpotężniejszy strategiczny system rakietowy na świecie, z mocą dostarczanych głowic, według Putina, czterokrotnie większą niż jakikolwiek zachodni odpowiednik. Jego zasięg operacyjny wynosi ponad 35 000 kilometrów (długość równika Ziemi wynosi około 40 000 kilometrów). Pod koniec tego roku, według Putina, system „wejdzie do służby bojowej”. W swoim przemówieniu Putin ogłosił również, że prace nad systemami rakietowymi Buriewiestnik i Posejdon zbliżają się do końca, a także wspomniał o systemie rakietowym średniego zasięgu Oresznik, twierdząc, że może on zostać wyposażony w głowicę nuklearną. Oresznik został użyty dwukrotnie w atakach na Ukrainę, ale w konfiguracji bez głowicy jądrowej.

Wcześniej rosyjscy urzędnicy ogłaszali, że Sarmat wejdzie do służby bojowej już w 2023 roku – mówił o tym szef Roskosmosu Jurij Borisow. Eksperci wątpili w to, ponieważ do tego czasu przeprowadzono tylko jeden udany test rakiety. Wiele testów zakończyło się podobno niepowodzeniem, w tym jeden w 2024 roku, kiedy to rakieta eksplodowała w silosie na poligonie w Plesiecku.

Putin zapowiada włączenie Sarmata do wyposażenia armii od 5 lat

Portal Astra informuje na Telegramie, że Putin od pięciu lat obiecuje rozmieszczenie systemu rakietowego Sarmat z napędem jądrowym w gotowości bojowej. Od 2021 roku składał to oświadczenie co najmniej 10 razy.

Jedyny jak dotąd w pełni udany start Sarmata miał miejsce 20 kwietnia 2022 roku. Paweł Podwig, szef rosyjskiego projektu broni jądrowej, powiedział w 2024 roku, że doniesienia o rozmieszczeniu pocisku należy traktować z ostrożnością: „Jest mało prawdopodobne, aby ktokolwiek rozmieścił pocisk, który przeszedł tylko jeden test”.