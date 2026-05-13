Donald Trump przyleciał do Pekinu w środę – samolot Air Force One z amerykańskim przywódcą oraz towarzyszącą mu delegacją wylądował w Chinach około godziny 20.00 czasu lokalnego, czyli około godziny 14.00 czasu polskiego.

To pierwsza wizyta prezydenta USA w Chinach od 2017 r.

Na lotnisku na Trumpa czekał czerwony dywan. Amerykańskiego przywódcę oficjalnie powitał Han Zheng, wiceprzewodniczący parlamentu ChRL. Podczas ceremonii około 300 dzieci – ubranych w biało-niebieskie stroje – machało flagami Chin i USA, skandując po mandaryńsku słowa: „Witamy, witamy, gorąco witamy”. Według stacji CNN taki sposób przyjęcia miał podkreślać rangę wizyty prezydenta USA.

Rozmowy Trumpa i Xi Jinpinga mają dotyczyć handlu i bezpieczeństwa

Oficjalna część wizyty rozpocznie się w czwartek rano czasu miejscowego. W planie znalazło się spotkanie Trumpa z przywódcą Chin Xi Jinpingiem, wspólne zwiedzanie Świątyni Nieba oraz udział w państwowym bankiecie. W piątek politycy mają uczestniczyć także w kameralnym spotkaniu przy herbacie oraz lunchu roboczym, po czym amerykański prezydent wróci do Stanów Zjednoczonych.

Jednym z najważniejszych tematów rozmów Trumpa i Xi Jinpinga mają być kwestie gospodarcze, w tym możliwość przedłużenia zawieszenia broni w trwającej wojnie handlowej pomiędzy oboma państwami. W delegacji Trumpa znaleźli się także przedstawiciele największych amerykańskich firm, m.in. Meta, Tesla, Apple, Boeing oraz BlackRock.

Rozmowy przeprowadzone w Pekinie mogą dotyczyć także wojny prowadzonej przez USA i Izrael przeciwko Iranowi – Pekin utrzymuje bowiem bliskie relacje z Teheranem i pozostaje jednym z istotnych odbiorców irańskiej ropy naftowej. Jak wskazują komentatorzy, administracja Trumpa ma wywierać nacisk na Chiny, aby wykorzystały swoje wpływy i skłoniły Iran do ustępstw.

Xi Jinping może także próbować wywrzeć presję na amerykańskiego prezydenta w sprawie Tajwanu. Władze Chin uznają demokratycznie rządzoną wyspę za część swojego terytorium i sprzeciwiają się dostawom amerykańskiej broni dla Tajpej.

Państwowa agencja prasowa Xinhua oceniła, że spotkanie Trumpa i Xi odbywa się w czasie „skomplikowanej sytuacji międzynarodowej”. Według chińskich mediów obaj przywódcy utrzymywali dotąd dobrą komunikację, a ich ostatnie spotkanie w Korei Południowej w 2025 r. miało pomóc „skalibrować kierunek dwustronnych relacji w kluczowym momencie”. „Jeśli oba wielkie statki, chiński i amerykański, mają razem płynąć naprzód, bez zbaczania z kursu ani utraty prędkości, muszą ściśle trzymać się strategicznego przywództwa szefów obu państw i w pełni realizować osiągnięte przez nich uzgodnienia” – podkreśliła Xinhua.

Podczas wcześniejszego spotkania, które miało miejsce w Korei Południowej, Donald Trump i Xi Jinping uzgodnili zawieszenie działań w wojnie handlowej między oboma mocarstwami. Waszyngton zrezygnował wówczas z ponad 100-proc. ceł na chińskie towary, zaś Pekin zawiesił ograniczenia dotyczące eksportu metali ziem rzadkich.