Czwartek i piątek niemal w całym kraju będą pochmurne i deszczowe. Pogodę kształtować będą niże. Na wschodzie Polski termometry pokażą do 22 stopni Celsjusza.

Reklama Reklama

Ostrzeżenia IMGW przed burzami. Zagrzmi na północy i w centrum Polski

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla siedmiu województw. Towarzyszyć im będą silniejsze porywy wiatru do 65 km/h, lokalnie do 75 km/h. W czasie burz spodziewane są umiarkowane opady deszczu. Miejscami będzie również padał drobny grad. Alerty wydano dla województw:

pomorskiego

warmińsko-mazurskiego

kujawsko-pomorskiego

wschodniej części zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

północnej części łódzkiego

północno zachodniej części mazowieckiego

Ostrzeżenia będą obowiązywać w czwartek od godz. 13 do 19.

Pogoda w czwartek. Nadchodzą burze

Czwartek prawie w całej Polsce będzie pochmurny. Należy się spodziewać przelotnych opadów deszczu, na północy i północnym zachodzie opady mogą być intensywne. Dość pogodnie będzie jedynie na południowym wschodzie kraju. W północnej i centralnej części Polski pojawią się burze z możliwym gradem.

Temperatura wyniesie 12-14 stopni na północnym zachodzie, około 16 w centrum do 20 stopni na południowym wschodzie kraju. Chłodniej tylko nad morzem – tam miejscami tylko około 10 stopni. Wiatr przeważnie będzie słaby i umiarkowany, tylko na południowym wschodzie w porywach może osiągać do 55 km/h, w czasie burz do około 70 km/h, a w szczytowych partiach Sudetów nawet do 90 km/h.

W nocy prognozowane są opady deszczu, a w szczytowych partiach Tatr także deszczu ze śniegiem. Temperatura wyniesie od 3 stopni na Pomorzu, około 8 w centrum do 10 na południu. Jedynie w dolinach bieszczadzkich będzie około 1 stopnia, a przy gruncie do -1°C.

Prognoza na piątek. Ciepło i nadal burzowo

W piątek nadal w wielu regionach należy spodziewać się burz. Będzie pochmurnie, ale pojawią się również większe przejaśnienia. Przelotne opady deszczu mogą występować w całym kraju i będą szczególnie intensywne w czasie burz. Burze prognozowane są w województwach warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim i lubelskim. Mogą także wystąpić na południu i południowym zachodzie Polski. Temperatura wyniesie od około 15 stopni na zachodzie do 20-22 na wschodzie i południowym wschodzie kraju, nad morzem miejscami około 13 stopni. Wiatr na zachodzie kraju będzie słaby, na pozostałym obszarze umiarkowany i chwilami porywisty, przede wszystkim podczas burz.

W nocy będą się utrzymywać opady deszczu, a początkowo także zanikające burze. Termometry pokażą od 4 stopni na północnym zachodzie, około 7 w centrum do 11 stopni na południowym wschodzie.