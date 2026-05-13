Lider Bezpartyjnych Samorządowców wykorzystuje rozpoznawalność, jaką dał mu start w ostatnich wyborach prezydenckich, aby przygotować się na nadchodzącą kampanię parlamentarną. Rozbudowuje struktury Bezpartyjnych Samorządowców i zawiera kolejne polityczne sojusze, deklarując gotowość do współpracy z przedstawicielami różnych środowisk.

Marek Woch i Bezpartyjni Samorządowcy. Plany dotyczące wyborów parlamentarnych

Pod koniec października 2025 r. Marek Woch porozumiał się z partią Korona Grzegorza Brauna. Celem współpracy jest, jak podkreślali sami politycy, budowa szerokiego paktu formacji prawicowych do Senatu, który odbije władzę w tej izbie z rąk koalicji rządzącej. Do współpracy zaproszeni są także przedstawiciele PiS i Konfederacji. Umowa zyskała w sieci miano „frontu kluczowo-gaśnicowego”.

– Pierwszą osobą, z którą się porozumiałem, był Grzegorz Braun. Kieruję przekaz do sił, które realnie mogą wystawić ludzi. Rozmawiam z ludźmi z PiS, Konfederacji w terenie. Nie z liderami. Jestem dzisiaj gotowy, żeby wystawić tysiąc osób do Sejmu i sto do Senatu. Już dzisiaj – podkreślił Marek Woch w rozmowie z portalem RadioZET.pl.

Mocnymi stronami lidera Bezpartyjnych Samorządowców są zdolności terenowe i zaplecze organizacyjne, zauważa portal i przypomina, że w 2023 r. Bezpartyjni Samorządowcy zdobyli w wyborach do Senatu ponad milion głosów i 4,91 proc. poparcia.

W przypadku gdy nie uda się zbudować szerokiego prawicowego paktu do Senatu, lider Bezpartyjnych Samorządowców ma inny plan. Bierze pod uwagę samodzielny start Bezpartyjnych Samorządowców w wyborach do Senatu. Ponadto formacja, bez względu na wyniki negocjacji z PiS i Konfederacją, planuje wystawić własny komitet w wyborach do Sejmu. Pod uwagę brana jest również możliwość startu jedynie w wyborach do Sejmu.

Marek Woch deklaruje chęć współpracy z różnymi środowiskami politycznymi

Wśród ekspertów Bezpartyjnych Samorządowców jest, jak zauważa portal RadioZET.pl, wiele znanych osób, w tym była posłanka Samoobrony Renata Beger, były minister rolnictwa z PiS Krzysztof Jurgiel oraz były poseł PSL i radny sejmiku województwa małopolskiego Jacek Soska.

Sam Marek Woch zaznacza, że chęć współpracy z Bezpartyjnymi Samorządowcami wyrażają przedstawiciele różnych środowisk:

– Dotyczy to ludzi z PSL, PiS i innych pogubionych, którzy nie odnaleźli się w tym systemie partyjnym. Publicznie powiedziałem w wywiadzie, że jeżeli miałbym mieć współpracę z panią prof. Joanną Senyszyn, to ją widzę, bo rozumiem, co ona do mnie mówi, jakie książki pisała. Krytykuję lewicę na wielu poziomach, ale nie lewicę socjalną czy patriotyczną, którą szanuję, tylko lewactwo, które próbuje demolować mój kraj.

Marek Woch, lider Bezpartyjnych Samorządowców

Marek Woch w latach 2016–2019 był, jak przypomina portal RadioZET.pl, pełnomocnikiem prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Z kolei w latach 2020–2023 był dyrektorem generalnym w biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, a od stycznia 2023 r. do czerwca 2024 r. zastępcą Rzecznika MŚP.

W październiku 2024 r. stanął na czele powołanej cztery lata wcześniej Ogólnopolskiej Federacji „Bezpartyjni i Samorządowcy”, której początki sięgają 2014 r. Marek Woch jest jednocześnie szefem Stronnictwa Pracy.

W ostatnim czasie, jak zauważa portal RadioZET.pl, Marek Woch jest bardzo aktywny. Podróżuje po Polsce, a także występuje w Telewizji Republika i mediach internetowych. Natomiast 2 maja wraz z grupą współpracowników zawierzył w Częstochowie swoje ugrupowanie Niepokalanemu Sercu Maryi, Królowej Polski.