30 min. 15 sek.
Pierwszy w Polsce wywiad z szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego to ważny sygnał przede wszystkim dla świadomości społecznej. Marek Kozubal przyznaje, że rozmowa z Rafałem Syrysko była efektem wielomiesięcznych starań i zmiany podejścia instytucji państwowych do informowania obywateli. Wcześniej dominowało przekonanie, że działalność służb powinna pozostać w cieniu.
Dziś jednak sytuacja się zmienia, bo – jak zauważa dziennikarz – rośnie potrzeba edukowania społeczeństwa. – Bez tej wiedzy nie można budować odporności państwa. Wywiad ma więc nie tylko charakter informacyjny, ale także ostrzegawczy i edukacyjny, pokazując realne zagrożenia oparte na twardych danych operacyjnych – mówi Marek Kozubal.
Czytaj więcej
Polska nie znajduje się wyłącznie na celowniku służb rosyjskich i białoruskich, coraz aktywniejszy jest też wywiad chiński. Niepokojąca jest też ra...
Jednym z najbardziej niepokojących wątków rozmowy jest rosnąca radykalizacja młodych ludzi. Kozubal zwraca uwagę, że temat ten praktycznie nie istnieje w debacie publicznej. – Tymczasem problem narasta, a jego źródłem są niekontrolowane treści w internecie – wskazuje dziennikarz.
– Trochę straciliśmy kontrolę nad tym, co młodzież ogląda w sieci – mówi Marek Kozubal, wskazując na brutalne materiały i fascynację przemocą. W jego ocenie mamy do czynienia z poważnym zagrożeniem społecznym: – To jest coś, co trochę nam umyka. Co więcej, ABW odnotowuje przypadki młodych ludzi realnie przygotowujących się do zamachów.
Skala problemu jest na tyle poważna, że pojawia się pytanie o ataki tzw. samotnych wilków. – Pułkownik Rafał Syrysko przyznał, że jest to możliwe i już teraz trzeba zrobić wszystko, aby do takich zdarzeń nie doszło. To sygnał, że zagrożenie nie jest abstrakcyjne, lecz realne i obecne tu i teraz.
Czytaj więcej
Polska znalazła się na pierwszym miejscu wśród państw najczęściej dotkniętych operacjami sabotażowymi inspirowanymi przez Rosję – wynika z raportu...
Drugim kluczowym tematem są tzw. „agenci niskokosztowi”, rekrutowani przez internet. – Najprostszym rozwiązaniem jest próba werbunku z wykorzystaniem internetu, a konkretnie Telegramu tak zwanych agentów niskokosztowych. To osoby wykonujące proste zadania za niewielkie pieniądze – od malowania napisów po działania dywersyjne.
Mechanizm jest prosty, ale skuteczny. – To jest przenoszenie materiałów, czyli po prostu zadanie polegające na czymś, co wydaje nam się mało istotne. W rzeczywistości jednak działania te mogą destabilizować państwo i angażować służby w działania pozorne, odciągając je od poważniejszych zagrożeń – tłumaczy Marek Kozubal.
Dziennikarz Rzeczpospolitej zwraca uwagę, że rosyjskie służby rozwijają tę strategię, sięgając także po bardziej profesjonalnych wykonawców. – Starają się łowić osoby związane w przeszłości z przestępczością zorganizowaną. To pokazuje ewolucję metod działania i rosnącą skalę zagrożenia – przyznaje.
Czytaj więcej
Obserwujemy wyraźną skłonność rosyjskich służb do działań kinetycznych w Polsce, czyli takich, które mogą powodować realne zniszczenia i ofiary. Ro...
Najbardziej alarmujące są jednak możliwe skutki tych działań. – Rosyjskie służby są gotowe dzisiaj do podejmowania tak ryzykownych działań, że mogą doprowadzić do wielu masowych ofiar. Wśród testowanych scenariuszy pojawiają się m.in. wykolejenia pociągów czy pożary w samolotach – mówi Kozubal.
Na tym tle pojawia się także wątek Chin, które – zdaniem rozmówcy – prowadzą subtelniejszą, ale równie groźną strategię wpływu. – Mamy do czynienia właśnie w tym przypadku z taką klasyczną wojną kognitywną. To działania długofalowe, nastawione na zmianę sposobu myślenia i postrzegania rzeczywistości.
Całość rozmowy pokazuje jedno: Polska znajduje się w centrum zainteresowania obcych służb. – To jest potężna skala jak na tę działkę Dane ABW potwierdzają rosnącą aktywność wywiadowczą i intensyfikację działań w ostatnich latach.
Podcast „Rzecz w tym” odsłania kulisy świata służb specjalnych i pokazuje, jak bardzo zmienił się charakter współczesnych zagrożeń. To już nie tylko klasyczne szpiegostwo, ale także walka o świadomość społeczną, bezpieczeństwo cyfrowe i przyszłość młodego pokolenia.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas