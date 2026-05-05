Pogoda we wtorek znacznie różni się w zależności od regionu kraju
Jak informuje TVN24 Meteo, mieszkańcy Polski mogli dziś doświadczyć silnego kontrastu termicznego. W północnych regionach zrobiło się chłodno z powodu napływu polarnego powietrza znad północnego Atlantyku, natomiast południowo-wschodnia część kraju pozostała pod wpływem gorącej, suchej masy powietrza pochodzenia zwrotnikowego.
Najzimniej było na północy i północnym zachodzie. W Cewicach w województwie pomorskim, Darłowie w województwie zachodniopomorskim i Szczecinku temperatura wynosiła od 2 do 4 stopni.
W tym samym czasie na drugim krańcu Polski panowały znacznie łagodniejsze warunki. W Przemyślu o godzinie piątej rano odnotowano 13,9 stopni. Oznacza to, że różnica między najchłodniejszymi a najcieplejszymi miejscami w kraju sięgała kilkunastu stopni.
Według prognoz różnice temperatur mają być widoczne także w dalszej części dnia. Najcieplej ma być w Krakowie, gdzie temperatura może wzrosnąć do 28 stopni. Najchłodniej będzie w Szczecinie, gdzie prognozowane jest około 13 stopni.
