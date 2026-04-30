W czasie majówki nad Polskę dotrze wyjątkowo ciepłe powietrze, w wyniku czego temperatury w ciągu dnia znacząco wzrosną.

30 kwietnia rozpoczął się od przymrozków. Ale będzie lepiej

30 kwietnia po raz kolejny w większości kraju nad ranem temperatury spadły poniżej zera. Jak podaje IMGW, o godz. 7.00 najchłodniej było w Zakopanem, gdzie termometry pokazywały minus 3,4 stopnia Celsjusza. W tym samym czasie zdecydowanie cieplej było na północno-zachodzie. W Świnoujściu temperatura wyniosła 9,2 stopnia Celsjusza.

W czwartek od rana na niebie niewielkie zachmurzenie, które jednak w kolejnych godzinach wzrastać będzie do umiarkowanego. Słabe opady deszczu możliwe jedynie miejscami na północnym wschodzie. Na termometrach maksymalnie od 9 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i miejscami na terenach podgórskich Karpat przez 11-13 stopni Celsjusza na wschodzie i w centrum do 18 stopni Celsjusza na zachodzie.

W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie raczej niewielkie. Jedynie na wschodzie może wzrastać do dużego i tam też lokalnie możliwe słabe opady deszczu. Temperatury minimalne od minus 2 stopni Celsjusza w dolinach karpackich do 6 stopni Celsjusza nad morzem.

Pogoda na majówkę. Będzie coraz cieplej

Piątek zachodniej połowie kraju pogodny. Na pozostałym obszarze zachmurzenie 1 maja będzie małe, a po południu możliwy wzrost okresami do dużego. W Bieszczadach możliwe opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna osiągnie poziom od 14 stopni Celsjusza na północnym wschodzie przez 19 stopni Celsjusza w centrum do 23 stopni Celsjusza na południowym zachodzie. Chłodniej jedynie w rejonach podgórskich Karpat (12 stopni Celsjusza).

Noc z piątku na sobotę będzie pogodna, z temperaturą minimalną od 1 stopnia Celsjusza na Pomorzu, Kujawach i w rejonach podgórskich Karpat do 7 stopni Celsjusza na zachodzie. Przygruntowe przymrozki do minus 2 stopni Celsjusza będą możliwe na Pomorzu, Kujawach i na Podhalu.

Niedziela 3 maja z rekordową temperaturą

Sobota, czyli kolejny dzień majówki, w całym kraju ma być pogodna i słoneczna. Nigdzie nie powinno padać. W całym kraju zrobi się ciepło. Maksymalnie na termometrach od 17 stopni Celsjusza na południowym wschodzie przez 22-23 stopnie Celsjusza w centrum do nawet 26 stopni Celsjusza na południowym zachodzie. Jedynie na krańcach południowych nieco chłodniej (14 stopni Celsjusza).

Niedziela 3 maja niemal w całym kraju pogodna. Jedynie na krańcach północno-zachodnich możliwe słabe przelotne opady deszczu. Tutaj także mogą wystąpić burze, w trakcie których możliwe porywy wiatru do 65 km/h. Temperatury maksymalne od 20 stopni Celsjusza na południowym wschodzie przez 26 stopni Celsjusza w centrum do nawet 29 stopni Celsjusza na południowym zachodzie. Chłodniej ponownie na krańcach południowych, gdzie termometry pokażą maksymalnie 16 stopni Celsjusza.

W niedzielę 3 maja na termometrach zobaczyć będzie można nawet 29 stopni Celsjusza Foto: IMGW

Wysokie temperatury utrzymają się jeszcze 4 maja. Tego dnia na północnym zachodzie nadal możliwe przelotne opady deszczu, a lokalnie także burze. Kolejne dni przyniosą znaczący spadek temperatur oraz opady deszczu. 5 maja w większości kraju będzie maksymalnie od 10 do 19 stopni Celsjusza. Cieplej nadal jeszcze na południowym wschodzie (21-24 stopnie Celsjusza).