W piątek 1 maja przypada Święto Pracy, a w niedzielę 3 maja obchodzimy Święto Narodowe Trzeciego Maja. Oba te dni są ustawowo wolne od pracy. Niektóre sklepy będą wtedy otwarte, ale większe zakupy będzie można zrobić tylko w sobotę.

Handel 1 i 3 maja 2026. Gdzie zrobimy zakupy?

W piątek 1 maja i w niedzielę 3 maja obowiązuje zakaz handlu. Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, w placówkach handlowych zakazany jest wtedy handel i wykonywanie czynności z nim związanych, a także powierzanie pracownikom lub osobom zatrudnionym wykonywania pracy w handlu i wykonywania czynności z nim związanych.

Ustawa przewiduje jednak wyjątki. Zakupy będzie można zrobić w placówkach, których nie obejmuje zakaz handlu. Otwarte mogą być sklepy, w których właściciel sam stanie za ladą. Zakupy standardowo będzie można również w większości sklepów franczyzowych, takich jak Żabka i Carrefour Express. O godzinach otwarcia poszczególnych placówek decydują franczyzobiorcy. Otwarte będą również m.in. sklepy na stacjach paliw oraz na dworcach.

Z zakazu handlu w niedziele i święta wyłączone są:

stacje paliw;

kwiaciarnie;

apteki;

sklepy z pamiątkami i dewocjonaliami;

placówki pocztowe;

sklepy na dworcach, lotniskach i w hotelach;

sklepy internetowe;

stoiska na festynach i jarmarkach;

piekarnie, cukiernie oraz lodziarnie;

sklepy, w których właściciel prowadzi sprzedaż osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek;

placówki handlowe, w których przeważającą działalnością jest działalność gastronomiczna;

placówki prowadzące działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki, wypoczynku.

Nie oznacza to jednak, że wszystkie apteki czy piekarnie będą tego dnia czynne. O otwarciu placówek handlowych w dniach wolnych decydują właściciele, a w przypadku aptek obowiązują dyżury.

Handel 2 maja. Czy sklepy będą czynne w sobotę?

W sobotę 2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Nie jest to jednak święto ustawowo wolne od pracy i zakaz handlu wtedy nie obowiązuje. Sklepy będą czynne tak, jak zwykle w soboty. Zakupy będzie można zrobić w większości placówek handlowych, m.in. w supermarketach, dyskontach i galeriach handlowych. Po pierwszym dniu majówki będzie więc można uzupełnić zakupy przed kolejnym dniem wolnym.

Część sieci handlowych ze względu na długi weekend zdecydowała się również wydłużyć godziny otwarcia sklepów przed majówką. W ostatnich dniach kwietnia dłużej niż zwykle mają być otwarte dyskonty Biedronki, a także niektóre placówki Lidl, Kaufland czy Aldi. Szczegółowe informacje dotyczące godzin otwarcia konkretnych sklepów podane są na stronach internetowych.