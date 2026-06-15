Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przeważający obszar Europy znajduje się w zasięgu rozległego układu niżowego znad Bałtyku, jedynie na zachodzie kontynentu dominuje wyż znad Kanału La Manche. Płytkie niże kształtują pogodę w obszarze basenu Morza Śródziemnego. Polska pozostaje w zasięgu wypełniającego się starego niżu znad Morza Bałtyckiego, powoli od południowego zachodu rozbudowuje się klin wysokiego ciśnienia. Nadal napływa chłodna i wilgotna, polarna morska masa powietrza.

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Poniedziałek pod znakiem deszczu, burz i porywistego wiatru. Tu będzie padać

W poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i po południu rozpogodzeniami na południu kraju. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, głównie na północnym wschodzie. Prognozowana wysokość opadów na północy kraju od 10 mm do 25 mm.

Temperatura maksymalna od 14 st. C na Suwalszczyźnie, około 18 st. C w centrum, do 20 st. C na zachodzie i południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, na północnym wschodzie w porywach do 65 km/h, na wybrzeżu oraz w czasie burz okresami dość silny, w porywach do 75 km/h, zachodni i południowo-zachodni. W szczytowych partiach gór porywy wiatru do około 70 km/h.

Od wtorku delikatna zmiana w pogodzie. Zrobi się cieplej

Nocą na południowym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, a na pozostałym obszarze kraju okresami duże i tam przelotne opady deszczu, a początkowo także zanikające burze. Prognozowana wysokość opadów od 10 mm do 15 mm. Temperatura minimalna od 8 st. C do 12 st. C, cieplej na wybrzeżu około 13 st. C, a chłodniej w kotlinach górskich około 6 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, na wybrzeżu w porywach do 60 km/h, z kierunków zachodnich. W szczytowych partiach gór porywy wiatru około 60 km/h.

We wtorek zachmurzenie małe i umiarkowane, jednak w północno-wschodniej połowie kraju okresami duże i tam przelotne opady deszczu, a na Suwalszczyźnie i Podlasiu, po południu także burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 mm.

Temperatura maksymalna od 15 st. C na Suwalszczyźnie, około 20 st. C w centrum, do 22 st. C na zachodzie i południu. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, na północnym wschodzie oraz w czasie burz w porywach do 65 km/h.

Taka pogoda czeka Warszawę w poniedziałek i wtorek

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 993 hPa. Przewiduje się wzrost ciśnienia.

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, możliwe burze. Suma opadów do 10 mm. Temperatura maksymalna 18 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, porywisty, zachodni i południowo-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

Nocą zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu oraz zanikające burze. Prognozowana suma opadów do 8 mm. Temperatura minimalna 10 st. C. Wiatr na ogół umiarkowany, chwilami porywisty, południowo-zachodni i zachodni. W czasie burz wiatr porywisty.

We wtorek w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 18 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, porywisty, wieczorem słabnący, z kierunków zachodnich.