Przeciwnych przedłużeniu programu CPN było 7 proc. ankietowanych, a 15 proc. nie miało w tej sprawie zdania. Badanie przeprowadzono 28-29 maja na próbie 1057 dorosłych Polaków.

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Bartłomiej Kawałek, autor podcastu „Twój Biznes”
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Rządowy program Ceny Paliw Niżej (CPN). Na czym polega?

Rządowy program Ceny Paliw Niżej (CPN) to uruchomiony pod koniec marca 2026 r. pakiet osłonowy, który obniżył stawkę podatku VAT na paliwa z 23 proc. do 8 proc. oraz zredukował akcyzę do unijnego minimum, czyli o 29 gr na benzynie i 28 gr na oleju napędowym. CPN wprowadził odgórne, dzienne limity maksymalnych cen detalicznych na stacjach, które publikowane są przez Ministerstwo Energii. W efekcie paliwo nie może być sprzedawane drożej niż wynika z rządowego komunikatu.

Program wprowadzony został w odpowiedzi na skutki wojny USA i Izraela z Iranem: globalny kryzys paliwowy i gwałtowny wzrost cen ropy naftowej.

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Co dalej z rządowym programem CPN?

Do dalszych losów programu CPN odniósł się premier Donald Tusk w czasie konferencji prasowej, która odbyła się 13 czerwca w Łomży.

– Myśmy zakładali i z tego się wywiązaliśmy, że do lata będziemy dopłacać do tego, aby ceny paliw nie wystrzeliły w górę – zrealizowaliśmy. Mieliśmy najtańsze paliwo w Europie przez ten czas kryzysu, ale oczywiście ten projekt będziemy kończyli teraz, latem – poinformował szef rządu.

Natomiast 12 czerwca opublikowana została nowelizacja rozporządzenia, które przedłuża niższy VAT na niektóre paliwa silnikowe. Nowelizacja obowiązywać ma od 15 do 30 czerwca. Do tego czasu obowiązywać też będą ceny maksymalne na stacjach, ponieważ zgodnie z ustawą obowiązują one tak długo, jak niższy VAT na paliwo.

Jednocześnie najprawdopodobniej nie zostanie przedłużona obniżka stawek akcyzy, jak dowiedziała się PAP od źródła zbliżonego do Ministerstwa Finansów. Tym samym obowiązywać będzie jedynie obniżka VAT na paliwo i ceny maksymalne.