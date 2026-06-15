Cena ropy osiągnęła najniższy od marca poziom, po tym jak zarówno prezydent USA Donald Trump, jak i strona irańska poinformowali o gotowości do podpisania wstępnego porozumienia, które ma zakończyć wojnę USA i Izraela z Iranem. Rozpoczęta 28 lutego wojna doprowadziła do zablokowania Cieśniny Ormuz i skokowego wzrostu cen ropy na światowych rynkach – w pewnym momencie cena za baryłkę wynosiła już niemal 120 dolarów, podczas gdy tuż przed wybuchem wojny utrzymywała się na poziomie ok. 70 dolarów.

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Jak na porozumienie USA-Iran zareagował rynek ropy?

15 czerwca, już po ogłoszeniu przez USA i Iran, że wstępne porozumienie zostało osiągnięte, cena baryłki ropy Brent spadła o 4,1 proc (o 3,58 dol.) i osiągnęła poziom 83,75 dolarów. Z kolei baryłka ropy WTI staniała o 4,72 proc. (o 4,01 dol.), do poziomu 80,87 dol. Ropa taniała też w ubiegły piątek, gdy pojawiły się doniesienia, że w weekend może dojść do podpisania porozumienia (wówczas jej cena spadła o ok. 3 proc.).

Irańska blokada cieśniny Ormuz Foto: PAP

Trump informując o rychłym podpisaniu porozumienia z Iranem oświadczył, że w jego wyniku cieśnina Ormuz zostanie otwarta, a korzystanie z niej będzie „wolne od opłat”. Prezydent USA zapowiedział też zakończenie trwającej od 13 kwietnia blokady irańskich portów przez USA.

Irańska półoficjalna agencja Mehr podała z kolei, że otwarcie cieśniny Ormuz nastąpi w ciągu 30 dni od podpisania umowy. Wcześniej informowano, że ten czas będzie potrzebny Iranowi do usunięcia min morskich umieszczonych wcześniej w wodach cieśniny.

Przed wybuchem wojny przez wody cieśniny Ormuz przepływało dziennie nawet do 150 statków. Szlakiem tym transportowano 20 proc. światowego eksportu ropy i 30 proc. eksportu gazu LNG.

Porozumienie USA-Iran. Inwestorzy wciąż mają obawy

Obecnie inwestorzy – jak zauważa Reuters – uważnie obserwują, na ile kraje Bliskiego Wschodu będą w stanie wznowić wydobycie i eksport ropy naftowej po tym, jak w czasie konfliktu celami ataków była m.in. infrastruktura związana z wydobyciem i przetwarzaniem ropy.

Ceny paliw w Polsce Foto: PAP

– Chociaż te niewiadome sugerują ryzyko rewizji w górę naszej prognozy dla kontraktów terminowych na ropę Brent, zakładającej poziom 80 dol. za baryłkę na koniec roku, warto jednak podkreślić, że wystarczą przepływy ropy przez cieśninę Ormuz na poziomie 60–70 proc. stanu sprzed wojny, by rynek wrócił do wcześniejszych oczekiwań nadpodaży stwierdził Vivek Dhar, strateg ds. surowców w Commonwealth Bank of Australia.

Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Włochy oświadczyły już 14 czerwca, że są gotowe znieść sankcje nałożone na Iran jeśli ten wykona kroki dotyczące ograniczenia swojego programu nuklearnego. Wiceszef MSZ Iranu Kazem Gharibabadi zapowiedział, że negocjacje dotyczące programu nuklearnego Iranu rozpoczną się po zawarciu wstępnego porozumienia USA z Iranem i potrwają 60 dni.

- Biorąc pod uwagę niepewność co do kolejnej rundy negocjacji w najbliższych 60 dniach, zwłaszcza w kwestii nuklearnej, trudno oczekiwać, by ceny ropy spadły znacząco – ocenił cytowany przez agencję Reutera analityk rynku w IG Group, Tony Sycamore.