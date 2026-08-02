Od 1 września BLIK będzie blokował płatności kierowane do nielegalnych serwisów hazardowych
Polski Standard Płatności, operator systemu BLIK, otrzymał zgodę prezesa Narodowego Banku Polskiego na uruchomienie nowego mechanizmu kontrolującego płatności internetowe – informuje next.gazeta.pl. Rozwiązanie będzie stosowane zarówno wobec transakcji obsługiwanych przez krajowych, jak i zagranicznych agentów rozliczeniowych.
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Weryfikacja ma odbywać się automatycznie dzięki połączeniu BLIK-a z bazą Ministerstwa Finansów za pomocą interfejsu API. Operator podkreśla, że nowe zasady będą dotyczyć wyłącznie płatności kierowanych do zablokowanych serwisów hazardowych.
Podczas realizacji płatności system sprawdzi, czy domena danego serwisu znajduje się w rejestrze stron oferujących gry hazardowe niezgodnie z polskimi przepisami. Jeżeli adres będzie widniał w bazie, transakcja nie zostanie zrealizowana.
Użytkownicy nadal będą mogli bez zmian płacić BLIK-iem w sklepach stacjonarnych i internetowych, wypłacać pieniądze z bankomatów czy wykonywać przelewy na telefon. Celem rozwiązania jest ujednolicenie zasad i skuteczniejsze egzekwowanie obowiązujących w Polsce przepisów.
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Według danych resortu finansów udział szarej strefy w hazardzie internetowym zmniejszył się z 58,6 proc. w 2017 roku do 29,1 proc. w 2024 roku. W rządowym rejestrze znajduje się już ponad 55 tys. zakazanych domen, a każdego miesiąca dodawanych jest około 700 kolejnych adresów.
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