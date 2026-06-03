Prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej Łukasz Pawłowski trafnie obstawił, że w wyborach w 2018 r. w Warszawie do rozstrzygnięcia rywalizacji Rafała Trzaskowskiego i Patryka Jakiego wystarczy jedna tura
– Prawie każdy gracz zna powiedzenie, że „kasyno zawsze wygrywa”. Mnie udało się przynajmniej częściowo obalić tę tezę – mówi Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, któremu 19 maja sąd przyznał rację w sporze z firmą bukmacherską Totalbet i nakazał wypłacenie mu 320 tys. zł.
Łukasz Pawłowski to często występujący w mediach komentator polityki i specjalista od sondaży. Jest prezesem Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, która sama siebie przedstawia jako „najczęściej nagradzana za dokładność firma badawcza w Polsce”. Opublikowała m.in. najlepsze sondaże przed pierwszą i drugą turą wyborów prezydenckich w 2025 r., za co dostała nagrodę w konkursie o Złoty Puchar Pytii, organizowanym przez Centrum Badań Ilościowych nad Polityką Uniwersytetu Jagiellońskiego. Takie nagrody OGB zdobyła też zresztą za wybory prezydenckie w 2020 r. i europejskie w 2024 r.
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Firma Pawłowskiego miała też gorsze momenty. Np. przed wyborami europejskimi w 2019 r., działając jeszcze pod nazwą Instytut Badań Spraw Publicznych, mylnie prognozowała wysokie zwycięstwo Koalicji Europejskiej, a ostatecznie wybory wygrało PiS. Doszło na tym tle do głośnego sporu między Pawłowskim a Marcinem Dumą, szefem IBRiS.
Jednak rok wcześniej, w czasie wyborów samorządowych w 2018 r., pracownia Łukasza Pawłowskiego przeżywała chwile tryumfu, słusznie prognozując np., że w Warszawie nie dojdzie do dogrywki, a Rafał Trzaskowski wygra m.in. z Patrykiem Jakim już w pierwszej turze. I wtedy też rozpoczął się spór z Totalbet.
Pawłowski prowadził już wtedy serwis LokalnaPolityka.pl, publikujący prognozy. W rozmowie z „Rzeczpospolitą” wspomina, że ze współpracownikami zaczął dla zabawy analizować ofertę zakładów bukmacherskich, umożliwiających tzw. zakłady polityczne. – Zaczęliśmy grać o niewielkie stawki u różnych bukmacherów, a naszą uwagę zwróciła oferta debiutującej wtedy firmy Totalbet. Wyróżniała się ofertą, np. możliwością obstawienia, czy dojdzie do drugiej tury w dużych miastach. Naszą uwagę zwróciły też zaskakujące kursy. Np. obstawiając, że w Warszawie nie będzie drugiej tury, można było wygrać 15‑krotność kuponu – dodaje.
Jak mówi nam Pawłowski, z sondaży jego firmy wynikało, że w Warszawie drugiej tury nie będzie. – To były pierwsze wybory samorządowe naszej firmy i tak wysoki kurs podziałał na ambicję i na wyobraźnię. Pojawiło się pytanie: kto ma rację – my czy oni? To dlatego postanowiłem zagrać – wspomina.
Jak wyjaśnia, obstawił łącznie siedem miast, czyli zawarł zakład systemowy, tzw. taśmę, w którym stawki są mnożone przez liczbę kombinacji. W efekcie jeden z jego kuponów wart 15 zł wygrał około 150 tys. zł. – Niska wartość wyjściowa kuponu pokazuje, że moim celem nie było cyniczne wykorzystanie jakiejś luki w systemie. Równie dobrze mógłbym przecież postawić kupon za kilka tysięcy złotych i puścić bukmachera z torbami – mówi Łukasz Pawłowski.
I tak jednak bukmacher odmówił wypłacenia wygranych pieniędzy. Zresztą nie tylko Pawłowskiemu. Oprócz niego grały też inne osoby związane z portalem LokalnaPolityka.pl, które swoje łączne wygrane szacowały w 2018 r. na od 500 do 700 tys. zł. Dokładna kwota nie jest znana, bo Totalbet zablokował konta graczy, anulował wygrane i skorygował salda.
Powód? Jako pierwsza o sporze Pawłowskiego z Totalbet pisała „Rzeczpospolita” w 2019 r. Przedstawialiśmy wówczas argumentację bukmachera, zgodnie z którą Pawłowski dysponował więcej niż jednym kontem, czego zabrania regulamin. „Spółka przeanalizowała czynności podejmowane przez Pana i innych graczy uczestniczących w organizowanych przez Spółkę zakładach. Na podstawie zebranych informacji o czynnościach podejmowanych przez Pana na Pana koncie, jak również przez innych graczy na kontach zarejestrowanych na dane tychże graczy, Spółka uznała, iż zachodzi podejrzenie, iż inni gracze udostępniali Panu konta” – napisał Totalbet.
Łukasz Pawłowski argumentację firmy uważa za absurdalną, a jego zdaniem powód niewypłacenia pieniędzy był oczywisty – chęć uniknięcia odpowiedzialności za błędne oszacowanie kursów na wydarzenia polityczne. I rację w tym sporze sąd przyznał Łukaszowi Pawłowskiemu.
Sprawa ciągnęła się przez ponad siedem lat, a orzeczenie zapadło 19 maja przed Sądem Okręgowym Warszawa‑Praga. Sąd zdecydował o wypłacie przez Totalbet na rzecz Łukasza Pawłowskiego 184,9 tys. zł nagród za wygrane zakłady i 14,7 tys. zł tytułem zwrotu kosztów procesu – uwzględniając odsetki, na jego konto ma trafić w sumie ok. 320 tys. zł.
To niejedyny taki wyrok. Jak ustaliliśmy nieoficjalnie, jednej z osób związanych z serwisem LokalnaPolityka.pl udało się uzyskać pozytywny wyrok sądowy w obu instancjach. Pozostałym – jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie – zaproponowano ugody. Łukasz Pawłowski, który wygrał najwyższą kwotę, na pieniądze będzie musiał jeszcze poczekać, bo wyrok jest nieprawomocny.
Czy bukmacher złożył apelację? Na nasze pytania Totalbet nie odpowiedział. O apelacji przekonany jest Pawłowski. – Sprawa ciągnęła się prawie osiem lat, spodziewam się, że na drugą instancję będę musiał poczekać równie długo – mówi. Zaznacza, że nie ma zamiaru odpuścić, bo postępowanie sądowe uważa za istotne nie tylko z własnego punktu widzenia, ale również innych graczy obstawiających zakłady bukmacherskie.
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Wyrok jako przełomowy opisują też zresztą portale branżowe, zajmujące się hazardem. „Decyzja sądu może mieć znaczenie również dla przyszłych sporów dotyczących anulowania zakładów i interpretacji regulaminów bukmacherskich” – napisał serwis iGaming Polska. „Wieloletni proces pokazał także, jak trudne i kosztowne może być dochodzenie swoich praw na drodze sądowej” – dodał.
Łukasz Pawłowski mówi, że jego sprawa wpłynęła już na modyfikację regulaminów gier w niektórych firmach oferujących zakłady bukmacherskie.
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