Hazard online. Przełomowy wyrok TSUE

W 2022 r. austriacki gracz pozwał członków zarządu maltańskiej firmy Titanium Brace Ltd., obecnie w upadłości. Domagał się rekompensaty za straty poniesione w związku z uczestnictwem w grach internetowego kasyna, działającego także w Austrii.

Sprawa ważna dla europejskiej branży hazardu online

Jak opisywał warunkiem przystąpienia do gry na stronie internetowej Titanium było otwarcie „rachunku gracza”. W celu zasilenia tego rachunku gracz dokonywał przelewu ze swojego austriackiego rachunku bankowego na rachunek otwarty w banku maltańskim. Był to rachunek pieniężny Titanium, otwarty dla klienta-gracza i niewchodzący w skład majątku spółki Titanium. Stawka za udział w grze hazardowej była pobierana z owego rachunku gracza, a gdy mu się poszczęściło, wygrana była księgowana na tym samym rachunku.

Austriakowi się nie poszczęściło. Stwierdził, że umowa o grę hazardową jest nieważna, gdyż Titanium działała nielegalnie – posiadała wprawdzie koncesję na prowadzenie gier hazardowych na Malcie, ale nie posiadała żadnej koncesji w Austrii. Sądy austriackie przyznały mu rację, licencja maltańska rzeczywiście nie zezwalała na świadczenie usług hazardu online w Austrii. Zgodnie z prawem austriackim członkowie zarządu Titanium Brace ponoszą osobistą i solidarną odpowiedzialność za to, że firma ta oferowała nielegalne gry hazardowe w Austrii.

Titanium Brace twierdziła jednak, że nie ma mowy o jakimkolwiek odszkodowaniu, gdyż o tym czy przestrzega prawa, może decydować wyłącznie prawo maltańskie. Zarówno miejsce, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące powstanie szkody, jak i miejsce powstania szkody znajdują się bowiem na Malcie. A prawo maltańskie nie przewiduje odpowiedzialności organów spółki wobec jej wierzycieli.

Austriacki sąd najwyższy, do którego po kilku latach trafiła ta sprawa, zwrócił się z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości. Europejscy prawnicy niecierpliwie czekali na werdykt, gdyż ich zdaniem spór ten stanowi wyzwanie dla TSUE w kwestii interpretacji swobód jednolitego rynku UE i autonomii państw członkowskich w zakresie systemów hazardowych.