Reforma szpitali i podwyżki pensji dla medyków były jednymi z głównych tematów wywiadu, którego ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda udzieliła portalowi Rynek Zdrowia.

Reorganizacja szpitali i zmiany w wynagrodzeniach medyków. Co planuje ministerstwo?

Jak przyznaje Jolanta Sobierańska-Grenda, pomimo rekordowego budżetu na ochronę zdrowia, w tym roku brakuje w nim 23 mld zł ze składki zdrowotnej. Ministerstwo próbuje znaleźć rozwiązanie, prowadzi na ten temat rozmowy z ministrem finansów i koalicjantami.

Portal Rynek Zdrowia zapytał ministrę zdrowia, ilu szpitali może dotyczyć planowana reorganizacja.

– Chcę jasno powiedzieć: w Ministerstwie Zdrowia nie ma dokumentu, który przewidywałby, ile szpitali należy zlikwidować czy skonsolidować. Taki dokument nie istnieje i nie jest tworzony. Z obecnych rozmów wynika, że do poważniejszych zmian przygotowuje się około czterech, pięciu województw. Jaki będzie finał tych działań – dziś nie potrafię powiedzieć – przekazała portalowi Jolanta Sobierańska-Grenda