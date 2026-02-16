Reklama
Rozwiń
Reklama

Co z likwidacją szpitali i podwyżkami dla medyków? Minister zdrowia odpowiada

Obawy o finanse i kształt zmian w ochronie zdrowia powodują coraz większe napięcie w środowisku medycznym, a dyrektorzy szpitali zapowiadają protesty. Jakie rozwiązanie ma na to Ministerstwo Zdrowia? Portal Rynek Zdrowia rozmawiał o tym z jego szefową, Jolantą Sobierańską-Grendą.

Publikacja: 16.02.2026 09:51

Joanna Sobierańska-Grenda

Joanna Sobierańska-Grenda

Foto: PAP

Anna Rogalska

Reforma szpitali i podwyżki pensji dla medyków były jednymi z głównych tematów wywiadu, którego ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda udzieliła portalowi Rynek Zdrowia. 

Reorganizacja szpitali i zmiany w wynagrodzeniach medyków. Co planuje ministerstwo?

Jak przyznaje Jolanta Sobierańska-Grenda, pomimo rekordowego budżetu na ochronę zdrowia, w tym roku brakuje w nim 23 mld zł ze składki zdrowotnej. Ministerstwo próbuje znaleźć rozwiązanie, prowadzi na ten temat rozmowy z ministrem finansów i koalicjantami.

Czytaj więcej

Jolanta Sobierańska-Grenda
Polityka
Minister zdrowia: Składka zdrowotna już nie wystarcza na finansowanie ochrony zdrowia

Portal Rynek Zdrowia zapytał ministrę zdrowia, ilu szpitali może dotyczyć planowana reorganizacja. 

– Chcę jasno powiedzieć: w Ministerstwie Zdrowia nie ma dokumentu, który przewidywałby, ile szpitali należy zlikwidować czy skonsolidować. Taki dokument nie istnieje i nie jest tworzony. Z obecnych rozmów wynika, że do poważniejszych zmian przygotowuje się około czterech, pięciu województw. Jaki będzie finał tych działań – dziś nie potrafię powiedzieć – przekazała portalowi Jolanta Sobierańska-Grenda

Reklama
Reklama

Ministra zdrowia poinformowała również, że na realizację ustawy podwyżkowej dla medyków tylko w jednym półroczu będzie potrzebne około 4,5 mld zł, a dyrektorzy szpitali, samorządy, Związek Powiatów Polskich, Związek Województw RP postulują przesunięcie jej realizacji. Więcej na ten temat losów ustawy będzie można powiedzieć 18 lutego po posiedzeniu zespołu trójstronnego.

W wywiadzie dla portalu Rynek Zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda mówi również m.in. o likwidacji porodówek oraz o sprawie odwołania prof. Ewy Helwich, konsultantki ds. neonatologii.

Czytaj więcej: W Ministerstwie Zdrowia nie ma  „ planu, ile szpitali należy zlikwidować”. Jolanta Sobierańska-Grenda w  „Miodowej 15”

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Ministerstwo Zdrowia (MZ) podwyżki pensji szpitale ochrona zdrowia
Temat podwyżek będzie poruszony na spotkaniu Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, które jest z
Zdrowie
11,5 tys. zł pensji minimalnej ze specjalizacją. Rząd rozważa zmianę ustawy
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Naukowcy z Uniwersytetu Oksfordzkiego przyjrzeli się poradom medycznym udzielanym przez chatboty AI
Zdrowie
Chatbot AI zamiast lekarza? Naukowcy z Oxfordu ostrzegają
Naukowcy alarmują, że otyłość zwiększa ryzyko hospitalizacji lub śmierci z powodu infekcji o 70 proc
Zdrowie
Choroby zakaźne są groźniejsze dla otyłych. Ryzyko śmierci rośnie drastycznie
Ministerstwo Zdrowia planuje zmiany dotyczące podwyżek w ochronie zdrowia
Zdrowie
Będą podwyżki dla medyków od 1 lipca? Ministerstwo Zdrowia szykuje zmiany
Obietnica obietnic - dlaczego sztuczna inteligencja w pracy wciąż bardziej przyśpiesza niż zmienia?
Materiał Promocyjny
Obietnica obietnic - dlaczego sztuczna inteligencja w pracy wciąż bardziej przyśpiesza niż zmienia?
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama