Joanna Sobierańska-Grenda
Reforma szpitali i podwyżki pensji dla medyków były jednymi z głównych tematów wywiadu, którego ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda udzieliła portalowi Rynek Zdrowia.
Jak przyznaje Jolanta Sobierańska-Grenda, pomimo rekordowego budżetu na ochronę zdrowia, w tym roku brakuje w nim 23 mld zł ze składki zdrowotnej. Ministerstwo próbuje znaleźć rozwiązanie, prowadzi na ten temat rozmowy z ministrem finansów i koalicjantami.
Umowy, które są pozawierane z podmiotami leczniczymi nadal będą limitowane w pewnych zakresach, t...
Portal Rynek Zdrowia zapytał ministrę zdrowia, ilu szpitali może dotyczyć planowana reorganizacja.
– Chcę jasno powiedzieć: w Ministerstwie Zdrowia nie ma dokumentu, który przewidywałby, ile szpitali należy zlikwidować czy skonsolidować. Taki dokument nie istnieje i nie jest tworzony. Z obecnych rozmów wynika, że do poważniejszych zmian przygotowuje się około czterech, pięciu województw. Jaki będzie finał tych działań – dziś nie potrafię powiedzieć – przekazała portalowi Jolanta Sobierańska-Grenda
Ministra zdrowia poinformowała również, że na realizację ustawy podwyżkowej dla medyków tylko w jednym półroczu będzie potrzebne około 4,5 mld zł, a dyrektorzy szpitali, samorządy, Związek Powiatów Polskich, Związek Województw RP postulują przesunięcie jej realizacji. Więcej na ten temat losów ustawy będzie można powiedzieć 18 lutego po posiedzeniu zespołu trójstronnego.
W wywiadzie dla portalu Rynek Zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda mówi również m.in. o likwidacji porodówek oraz o sprawie odwołania prof. Ewy Helwich, konsultantki ds. neonatologii.
