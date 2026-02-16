Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Była premier Finlandii: Nie możemy zakładać, że USA przyjdą nam z pomocą po ataku Rosji

Europa musi zbudować własne zdolności obronne. Razem jesteśmy potęgą gospodarczą i razem możemy być militarnym supermocarstwem - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską Sanna Marin, była premier Finlandii (najmłodsza w historii szefowa rządu tego kraju), obecnie doradczyni w Instytucie Tony'ego Blaira na rzecz Globalnej Zmiany.

Publikacja: 16.02.2026 09:07

Sanna Marin

Sanna Marin

Foto: PAP/EPA

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jak powinna zachowywać się obecnie Europa, jeśli chodzi o politykę obronną, zdaniem byłej fińskiej premier?
  • Jakie zmiany w polityce międzynarodowej wpłynęły na perspektywę europejskiego bezpieczeństwa?
  • Jakie są obecne wyzwania i oczekiwania wobec krajów europejskich w zakresie wydatków na obronność?

Marin w rozmowie z Wirtualną Polską podkreśla, że „Rosja, atakując Ukrainę z brutalną siłą, zniszczyła fundamenty prawa międzynarodowego”, ale brak poszanowania dla reguł rządzących stosunkami międzynarodowymi po II wojnie światowej „widać też w innych częściach świata”. Była premier Finlandii przestrzega przy tym, że „jeśli nie będzie zasad, na których wszyscy moglibyśmy polegać”, wówczas wszyscy znajdziemy się w „śmiertelnym niebezpieczeństwie”. 

Była premier Finlandii: Europa musi polegać na własnej sile

– Czas spojrzeć na system międzynarodowy realistycznie i wyciągnąć wnioski. Europa musi zbudować własne zdolności obronne. Razem jesteśmy potęgą gospodarczą i razem możemy być militarnym supermocarstwem – dodaje Marin. 

Czytaj więcej

Donald Trump zachwala swoją prezydenturę jako ciąg sukcesów. Które z nich mogą odbić się czkawką tak
Plus Minus
Czy Donald Trump jest dobry dla Polski?

Jednocześnie była premier Finlandii przyznaje, że Europa – jako cały kontynent – straciła „dekady”, jeśli chodzi o zbrojenia. Zastrzega jednak, że nie dotyczy to państw leżących blisko granicy z Rosją (w tym kontekście wymienia Finlandię i Polskę). Przypomina, że jej kraj nigdy nie zrezygnował z zasadniczej służby wojskowej. 

Reklama
Reklama

W kontekście polityki zagranicznej USA, prowadzonej przez administrację Donalda Trumpa Marin mówi, że „nie możemy już zakładać, że USA przyjdą nam z pomocą, jeśli zostaniemy zaatakowani przez Rosję”. – Musimy polegać na własnej sile – podkreśla. 

Mówiąc o NATO, do którego Marin wprowadziła Finlandię (to jej rząd, po rosyjskiej agresji na Ukrainę, zerwał z polityką neutralności Finlandii i zgłosił akces do Sojuszu, którego częścią Finlandia stała się w 2023 roku), Marin podkreśla, że NATO „oczywiście istnieje”, ale – jak dodaje – partnerstwo transatlantyckie „przechodzi głęboką przemianę”, bo „interesy Ameryki leżą gdzie indziej”. – USA patrzą w stronę Chin. I to była polityka Joe Bidena, to była polityka Trumpa podczas jego pierwszej kadencji, taka jest i teraz – mówi.

Państwa członkowskie NATO. Jak i kiedy rozszerzał się Sojusz?

Państwa członkowskie NATO. Jak i kiedy rozszerzał się Sojusz?

Foto: PAP

Marin ocenia, że Europę stać na to, by płacić za własną obronę, choć „wymaga to bolesnych decyzji i zmiany priorytetów w budżetach”. Jednocześnie ocenia, że jest „sprawiedliwe”, że Europejczycy zaczynają łożyć więcej na swoją obronę, bo sytuacja, w której to amerykańscy podatnicy finansowali bezpieczeństwo Europy „nie była w porządku”.

Amerykańska administracja i obywatele są coraz bardziej skoncentrowani na własnych problemach wewnętrznych

Sanna Marin, była premier Finlandii

Była premier Finlandii apeluje też, by – nadal ufając w gwarancje artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego – „przestać, jako Europejczycy, zajmować się wyłącznie analizowaniem tego, co zrobi Waszyngton czy Moskwa”. Apeluje, by „zacząć pytać, co zrobi Europa”. Marin stwierdza przy tym, że Europa „nie jest dziś w centrum uwagi Waszyngtonu”. – Amerykańska administracja i obywatele są coraz bardziej skoncentrowani na własnych problemach wewnętrznych – zaznacza. 

Reklama
Reklama

Donald Trump chce, by Europa przestała „jeździć na gapę” w kwestiach bezpieczeństwa

Donald Trump jeszcze przed rozpoczęciem drugiej kadencji w Białym Domu podkreślał, że europejskie kraje NATO powinny zacząć płacić więcej za swoją obronność, a dotychczasową politykę wielu europejskich państw w tym zakresie Trump i przedstawiciele jego administracji określali mianem „jazdy na gapę”. Na ubiegłorocznym szczycie NATO zapadła decyzja, by postulowany poziom wydatków państw NATO na obronność podnieść z 2 proc. PKB do 5 proc. PKB, przy czym 3,5 proc. PKB ma być wydawane na bezpośrednie zwiększenie potencjału obronnego, a 1,5 proc. na wzmocnienie infrastruktury służącej również podnoszeniu zdolności obronnych (np. infrastruktury drogowej ułatwiającej przerzut wojsk).

W czasie kampanii wyborczej Trump mówił, podczas jednego z wieców, że ostrzegał kiedyś przywódcę jednego z państw NATO, iż pozwoli Rosji „zrobić, co chce” z sojusznikami, którzy nie wydają odpowiednio dużo na swoją obronność. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Miejsca Regiony Europa Finlandia Ameryka Północna Stany Zjednoczone Osoby Sanna Marin
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Michał Kobosko
Polityka
Michał Kobosko: Polityka zmieniła Szymona Hołownię bardziej niż on sam myśli
Jeśli przepisy wejdą w życie, alkoholu nie będzie można kupić w sklepach i na stacjach benzynowych w
Polityka
Jest decyzja w sprawie nocnej sprzedaży alkoholu w Warszawie. Czy dzielnice zmienią zdanie?
Piotr Müller
Polityka
Czym jest „suwpolizacja PiS”? Europoseł PiS wyjaśnia
Obietnica obietnic - dlaczego sztuczna inteligencja w pracy wciąż bardziej przyśpiesza niż zmienia?
Materiał Promocyjny
Obietnica obietnic - dlaczego sztuczna inteligencja w pracy wciąż bardziej przyśpiesza niż zmienia?
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama