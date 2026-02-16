Z tego artykułu się dowiesz: Jak powinna zachowywać się obecnie Europa, jeśli chodzi o politykę obronną, zdaniem byłej fińskiej premier?

Jakie zmiany w polityce międzynarodowej wpłynęły na perspektywę europejskiego bezpieczeństwa?

Jakie są obecne wyzwania i oczekiwania wobec krajów europejskich w zakresie wydatków na obronność?

Marin w rozmowie z Wirtualną Polską podkreśla, że „Rosja, atakując Ukrainę z brutalną siłą, zniszczyła fundamenty prawa międzynarodowego”, ale brak poszanowania dla reguł rządzących stosunkami międzynarodowymi po II wojnie światowej „widać też w innych częściach świata”. Była premier Finlandii przestrzega przy tym, że „jeśli nie będzie zasad, na których wszyscy moglibyśmy polegać”, wówczas wszyscy znajdziemy się w „śmiertelnym niebezpieczeństwie”.

Była premier Finlandii: Europa musi polegać na własnej sile

– Czas spojrzeć na system międzynarodowy realistycznie i wyciągnąć wnioski. Europa musi zbudować własne zdolności obronne. Razem jesteśmy potęgą gospodarczą i razem możemy być militarnym supermocarstwem – dodaje Marin.

Jednocześnie była premier Finlandii przyznaje, że Europa – jako cały kontynent – straciła „dekady”, jeśli chodzi o zbrojenia. Zastrzega jednak, że nie dotyczy to państw leżących blisko granicy z Rosją (w tym kontekście wymienia Finlandię i Polskę). Przypomina, że jej kraj nigdy nie zrezygnował z zasadniczej służby wojskowej.