Czytaj więcej Konflikty zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 718 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Dwa tygodnie przed drugą rocznicą wybuchu wojny prezydent Wołodymyr Zełenski dokonał zmian w najwyższych władzach Sił Zbrojnych Ukrainy.

Podczas wiecu wyborczego w Południowej Karolinie aspirujący do powrotu na fotel prezydenta USA Donald Trump stwierdził, że gdyby został ponownie wybrany, nie przestrzegałby klauzuli obrony zbiorowej NATO.

Były prezydent wyraził wątpliwości co do pomocy dla Ukrainy w jej wojnie z Rosją, a także co do istnienia NATO, sojuszu składającego się z 31 narodów, którego Stany Zjednoczone zobowiązały się bronić w razie potrzeby.

W czasie wiecu w Conway Trump przekonywał, że „dopóki się nie pojawił, NATO było w rozsypce". Powiedział, że „zachęci” Rosję do ataku na któregokolwiek z sojuszników USA w NATO, który jego zdaniem nie wywiązał się ze swoich zobowiązań finansowych.