Małgorzata Manowska, I prezes Sądu Najwyższego
Moją rolą nie jest podpowiadanie prezydentowi konkretnych działań. Podejmie on decyzję samodzielnie. Sąd Najwyższy jako uprawniony organ, wydał opinię dotyczącą tych przepisów i była ona negatywna. Oczywiście, nie krytykujemy całej ustawy, ale są tam rozwiązania nie do zaakceptowania, np. sprzeczne z konstytucją rozszerzenie kognicji NSA albo pośrednia dyskryminacja sędziów powołanych lub awansowanych od 2018 r. To sprawia, że cały projekt jest nie do przyjęcia.
To jest pomysł niezgodny z prawem, bez podstawy w obowiązujących przepisach i ograniczający prawa wyborcze. Nie wyobrażam sobie, żeby w procedurze wyborczej do KRS przedstawiać Sejmowi tylko pewną część sędziów, którzy uzyskali wymagane w ustawie poparcie, a do tego właśnie sprowadza się pomysł prawyborów. Dodam, że w Sądzie Najwyższym mamy bardzo dobrego, w mojej opinii, kandydata do KRS. Jest nim długoletni sędzia Marcin Łochowski. Listy poparcia wszystkich sędziów SN będą oczekiwały na podpisy w moim sekretariacie, żeby ułatwić procedurę wyborczą.
Czytaj więcej
Rozpoczęła się procedura wyboru sędziowskich członków Krajowej Rady Sądownictwa. Szykują się też...
Nie wezmę w nich udziału, ponieważ są one niezgodne z ustawą i z konstytucją. Uważam, że jest to dyskryminacja sędziów, ograniczanie ich praw i naruszanie przepisów. Mnie również nie podoba się obecne rozwiązanie, w którym do kandydowania do KRS wystarczy poparcie 25 sędziów. Ten próg powinien być wyższy, a wybory do KRS powinny być powszechne. Nie oznacza to jednak, że można ignorować obowiązujące prawo, tak jak chcą tego inicjatorzy tzw. prawyborów. Nie dziwi mnie to już jednak, ale to politycy doprowadzili do tego, że mamy do czynienia nie tylko z instrumentalną wykładnią prawa, ale też z jawnym gwałceniem prawa i pisaniem nowych przepisów za pomocą wykładni.
Będzie to na pewno poważne naruszenie procedury, a w konsekwencji pojawią się zapewne głosy i stanowiska, że nie ma już Krajowej Rady Sądownictwa. Ja byłabym jednak daleka od aż tak kategorycznych ocen. To jest bardzo skomplikowane i trudne zagadnienie – kiedy uchybienie prawa powoduje, że dany organ nie istnieje. Takich sporów mamy wiele, chociażby o to, kto jest prokuratorem krajowym czy rzecznikiem dyscyplinarnym sędziów. Prawybory mogą mieć wpływ na wynik wyborów do KRS, a to byłoby uchybieniem, którego skutkiem mogłoby być uznanie, że KRS nie został ukonstytuowany.
Czytaj więcej
Rusza procedura wyboru sędziowskich członków Krajowej Rady Sądownictwa. Marszałek Sejmu właśnie o...
Nie wiem nic o tym. Znam jedynie doniesienia medialne dotyczące tej inicjatywy.
Rozmawiałam na ten temat z prezydentem Nawrockim i z szefem Kancelarii Prezydenta. Wyraziłam swoją opinię co do podmiotów, które miałyby wziąć udział w tej radzie. Powiedziałam panu prezydentowi, że jest to bardzo dobry pomysł, który powinien zostać jak najszybciej zrealizowany. Co najważniejsze wskazałam, że do tej rady powinni zostać zaproszeni specjaliści z różnych stron i opcji politycznych oraz sędziowie. Jeśli część nie przyjmie zaproszenia to trudno. Dlaczego ta rada jeszcze nie powstała? Tego nie wiem.
Zrobiłam, co mogłam. Ogłosiłam tę inicjatywę, media szeroko ją opisały. Niestety nie było żadnego odzewu ze strony polityków i zainteresowanych podmiotów.
Czytaj więcej
Kompromisowe rozwiązanie problemu tzw. neosędziów i zażegnanie kryzysu w wymiarze sprawiedliwości...
Mam żal do polityków wszystkich opcji za to, co zrobili z Polską, a w szczególności z polskim wymiarem sprawiedliwości.
Zbigniew Ziobro nie jest tutaj wyjątkiem. Miał on dużą szansę na rzeczywiste zreformowanie wymiaru sprawiedliwości, jak chociażby spłaszczenie struktury sądownictwa, ograniczenie decydowania przez KRS o awansach sędziowskich, czy stworzenie zespołów orzeczniczych sędziów. Polscy sędziowie tego oczekiwali, bo usprawniłoby to ich pracę i przyspieszyło rozpatrywanie spraw. Pod względem organizacji wymiaru sprawiedliwości zawiodłam się zarówno na poprzedniej, jak i na obecnej koalicji. Porównując jednak rozwiązania wprowadzone do 2023 r. z tymi, które teraz wchodzą w życie stwierdzam, że poprzednia ekipa mogłaby się uczyć od obecnej, jak naruszać prawo. Skala łamania prawa jest obecnie bezprecedensowa.
Podjęłam już decyzję. Nie będę ubiegać się o kolejną kadencję na stanowisku pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, chyba że wystąpią jakieś nadzwyczajne okoliczności.
Czytaj więcej
I prezes SN Małgorzata Manowska poinformowała, że trwają czynności wyjaśniające w sprawie niepraw...
Od dawna powtarzam, że jestem gotowa zrezygnować ze swojej funkcji, jeśli będzie taka potrzeba. No i taka potrzeba właśnie nadeszła. Przede wszystkim premier nie wywiązuje się ze swoich obowiązków i nie udziela kontrasygnaty pod decyzjami prezydenta dotyczącymi wymiaru sprawiedliwości. Z taką sytuacją mamy do czynienia w Sądzie Najwyższym. Gdybym kandydowała na stanowisko I prezesa SN, to prezydent musiałby wyznaczyć osobę do prowadzenia zgromadzenia ogólnego sędziów SN, na którym wybrani zostaną kandydaci. A to, zgodnie z utartą praktyką, wymaga kontrasygnaty, której premier zapewne nie udzieli. Chcę zatem uniknąć chaosu i wykorzystywania tej sytuacji przez polityków. Poza tym są jeszcze pewne prywatne, rodzinne okoliczności, które skłaniają mnie do rezygnacji z ubiegania się o kolejną kadencję. Uważam też, że na czele Sądu Najwyższego potrzebna jest nowa osoba, świeża krew.
O tym zdecyduje zgromadzenie sędziów Sądu Najwyższego. Jest wielu godnych kandydatów wśród sędziów SN. Ja też mam swojego faworyta, ale dopóki nie wyrazi zgody podczas zgromadzenia na kandydowanie, nie chciałabym ujawniać jego nazwiska. Nietrudno natomiast się domyślić, że jest to sędzia, który zagwarantuje kontynuację mojej – umiarkowanej, nieagresywnej, ale też niesłużalczej – polityki.
Z ostatnich wypowiedzi sędziego Włodzimierza Wróbla wynika, że raczej nie przyjdą oni na to posiedzenie, ale nigdy nic nie wiadomo. Ich ewentualna nieobecność nie sparaliżuje jednak wyboru I prezesa SN, ponieważ kworum potrzebne do skutecznego wyboru zmniejsza się przy każdej z kolejnych prób. W SN jest ponad 50 proc. sędziów powołanych po 2017 r. Wystarczy to do wyboru kandydatów i przedstawienia ich prezydentowi.
Czytaj więcej
Izba Pracy nie orzekała „po linii”, była zbyt samodzielna i za bardzo „antyneonowa”. Dlatego wywr...
Połowa świata prawniczego uważa, że tę skargę wniosłam dla siebie, ale to nieprawda. Skłoniło mnie do tego działanie premiera, który odmawia udzielania kontrasygnaty w niezwykle istotnych sprawach, jak chociażby: wybór I prezesa SN, wybór prezesów Izb SN – z tego powodu Izba Pracy nie ma prezesa od kilkunastu miesięcy, wskazywanie przez prezydenta sędziów do Izby Odpowiedzialności Zawodowej i najważniejsza sprawa – powoływanie asesorów. W tym ostatnim wypadku nie zgadzam się ze stanowiskiem, że powołanie asesora, który podobnie jak sędzia sprawuje wymiar sprawiedliwości, wymaga kontrasygnaty premiera. Mam nadzieję, że mój wniosek do TK rozwiąże te problemy. Nie żyjemy jednak w normalnych czasach, więc nie jestem tego pewna.
Czytaj więcej
Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska zaskarżyła do Trybunału Konstytucyjnego wymó...
Nie wiem tego. Nie pozostaję z prezydentem Nawrockim w takich bezpośrednich relacjach, jakie miałam z prezydentem Andrzejem Dudą. Z rozmowy z szefem Kancelarii Prezydenta mogę domniemywać, że przeszkodą jest spiętrzenie obowiązków prezydenta.
Oczywiście. Ja jako I prezes mogę częściowo zastąpić prezesa Izby, przydzielając chociażby sprawy sędziom zgodnie z regulaminem czy wyznaczając składy orzekające. Praca w tej Izbie jest jednak bardzo ciężka i dla jej sprawności oraz efektywnego działania niezbędny jest prezes. Dlatego proszę prezydenta, żeby znalazł czas i jak najszybciej powołał prezesa Izby Odpowiedzialności Zawodowej.
Nie za bardzo, a przynajmniej jest to bardzo utrudnione. W tym przypadku pierwszy prezes SN nie może wprost pełnić obowiązków prezesa, co jeszcze bardziej utrudnia pracę Izby. A przyczyną tego jest brak kontrasygnaty premiera, który uniemożliwia wybór nowego prezesa. Odchodzący prezes Piotr Prusinowski nie wywiązał się ze swoich obowiązków i nie zwołał w ustawowym czasie zgromadzenia celem wyboru kandydatów na prezesa. Izba Pracy nie może jednak nie działać i dlatego w oparciu o ogólne przepisy dające pierwszemu prezesowi SN prawo zarządzania SN, wyznaczyłam panią Agnieszkę Górę-Błaszczykowską do wykonywania w moim imieniu takich czynności, które zapewniają codzienne funkcjonowanie izby. Do pewnych rzeczy się jednak nie posunę i nie zwołam np. posiedzenia w celu wyboru prezesa Izby, choć niektórzy mnie do tego namawiają.
Był taki kazus wiele lat temu, ale odmowa przyjęcia ślubowania od wybranego sędziego TK była wtedy inaczej motywowana. Nie będę jednak oceniać działalności innych organów konstytucyjnych. Tym bardziej, że nie zapoznałam się jeszcze z wnioskiem w tej sprawie.
Muszę zaznaczyć, że zmiany nie są takie głębokie. Stanowią po prostu ubarwiony kosmetycznie powrót do poprzednich rozwiązań. Znam profesorów, którzy są świetnymi sędziami, ale znam też profesorów, którzy sędziami być nie powinni. Uważam, że sędzia SN powinien mieć jakieś doświadczenie w praktyce sędziowskiej. Problemem w tym wypadku nie są braki w znajomości prawa materialnego, ale brak praktyki za stołem sędziowskim i dość luźne podejście do służby. Nie dotyczy to oczywiście wszystkich. Po namyśle jednak, przychyliłabym się do rozwiązania, które obligowałoby akademików kandydujących do SN do posiadania praktyki w sądzie.
Czytaj więcej
Projekt głębokiej reformy Sądu Najwyższego jest już gotowy i w najbliższych dniach trafi na biurk...
Najpierw najwięksi, ale niebawem też mniejsi przedsiębiorcy muszą nauczyć się korzystać z Krajowego Systemu e-Fa...
Komornicy testują nowe szablony pism kierowanych do wierzycieli, dłużników czy ich pracodawców, stworzone według...
W „Poradniku bezpieczeństwa” rząd zachęca do posiadania alternatywnego źródła ogrzewania, które nie działa na pr...
Emerytury i renty wzrosną od 1 marca 2026 roku o 5,3 proc. Rządzący prognozowali niższy wskaźnik waloryzacji.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas