Aktualizacja: 25.09.2025 18:04 Publikacja: 25.09.2025 15:45
Warszawa, 20.02.2024. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego dr hab. Małgorzata Manowska
Foto: Radek Pietruszka/PAP
Przypomnijmy - siedmiu sędziów Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN, pod przewodnictwem Dawida Miąsika,
rozpatrywało zagadnienie prawne dotyczące przedawnienia roszczenia. Dwóch pracowników firmy w Bielsku-Białej domagało się na drodze sądowej sprostowania świadectwa pracy i zasądzenia odpraw. Po przegranym przez nich procesie prokurator generalny Zbigniew Ziobro wniósł skargę nadzwyczajną. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN uchyliła prawomocny wyrok sądu i sprawa trafiła do ponownego rozpoznania. Wówczas pojawił się zarzut przedawnienia roszczenia. Sprawa znów trafiła do SN, do Izby Pracy, która orzekła, że wyrok Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN z sędziami powołanymi od 2018 r. w składzie jest „nieistniejący i niebyły”, co oznacza, że skarga nie została rozpoznana.
Uchwała wzbudziła kontrowersje, politycy prawicy uznali, że może być wstępem do zakwestionowania postanowienia Izby Kontroli Nadzwyczajnej o stwierdzeniu ważności wyborów prezydenckich. Z kolei prawnicy wskazują na chaos, który może wywołać uchwała.
Czytaj więcej
Orzeczenia Izby Kontroli SN należy uznać za niebyłe – orzekła Izba Pracy SN. W efekcie sądy powsz...
Co ciekawe, dzień wcześniej I prezes SN Małgorzata Manowska opublikowała – jak twierdzi, "z uwagi na zainteresowanie opinii publicznej i mediów" oraz zarzuty pod jej adresem - ustalenia sędzi Agnieszki Góry-Błaszczykowskiej, która jest upoważniona do kierowania pracą Izby Pracy do czasu powołania jej nowego prezesa. Z ustaleń tych ma z nich wynikać, że w Izbie Pracy doszło do nieprzestrzegania zasad przydziału spraw sądowych i wyznaczania sędziego sprawozdawcy.
Zgodnie z zarządzeniem Prezesa SN kierującego pracą Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 9 sierpnia 2022 r. skład orzekający, w tym przewodniczącego, wyznacza Prezes Izby. Wszystkich poza sędzią sprawozdawcą, który powinien być wyznaczany według alfabetycznej kolejności nazwisk. Tu miało jednak dochodzić do „rażących nieprawidłowości”.
"Począwszy od grudnia 2022 r. zaprzestano prawidłowego przydziału spraw sędziom sprawozdawcom, tj. według alfabetycznej kolejności nazwisk. Dla przykładu, sędzią sprawozdawcą w sprawie o sygn. akt III PZP 1/25, której termin został zaplanowany na dzień 24 września 2025 r. [to ta kontrowersyjna uchwała siódemkowa - przypis red.], powinna zostać SSN Halina Kiryło, a są nimi SSN Bohdan Bieniek i SSN Dawid Miąsik. Sprawozdawcą w sprawie o sygn. akt III PZP 6/24, zaplanowanej na dzień 30 września 2025 r. [ma dotyczyć gwarancji zatrudnienia dla pracowników w wieku przedemerytalnym - red], powinien być SSN Bohdan Bieniek, a są SSN Renata Żywicka i SSN Ewa Stryczyńska." - ustaliła Agnieszka Góra-Błaszczykowska.
Czytaj więcej
Konflikt w Sądzie Najwyższym nie dotyczy praworządności, ale jest wyrazem walki o utraconą przez...
I prezes SN wyjaśnia, że zażądała akt tych spraw, ale dostała tylko akta drugiej. Akt sprawy rozpatrzonej w środę nie otrzymała i nie znaleziono ich w SN. „W kontekście powyższego należy podkreślić, że wynoszenie akt spraw sądowych przez sędziego lub sędziów, nawet sprawozdawców, poza budynek Sądu Najwyższego jest absolutnie niedopuszczalne i rażąco narusza obowiązujące przepisy” - napisała Małgorzata Manowska.
Jak podała, obecnie sprawa jest wyjaśniana w SN. „Formułowane publicznie na tym tle, nieuzasadnione zarzuty mają wyraźny, bezpośredni związek z wykrytymi, rażącymi nieprawidłowościami w funkcjonowaniu Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz niedopełnieniem obowiązków przez poprzedniego Prezesa SN kierującego pracą Izby i osobę pełniącą jego obowiązki po upływie kadencji” - czytamy w komunikacie pierwszej prezes SN. Chodzi o Piotra Prusinowskiego oraz Dawida Miąsika, który pełnił obowiązki prezesa Izby Pracy po wygaśnięciu z końcem sierpnia 2024 r. kadencji prezesa Piotra Prusinowskiego.
Czytaj więcej
Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska niespodziewanie odwołała pełniącego obowiązk...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Przypomnijmy - siedmiu sędziów Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN, pod przewodnictwem Dawida Miąsika,
rozpatrywało zagadnienie prawne dotyczące przedawnienia roszczenia. Dwóch pracowników firmy w Bielsku-Białej domagało się na drodze sądowej sprostowania świadectwa pracy i zasądzenia odpraw. Po przegranym przez nich procesie prokurator generalny Zbigniew Ziobro wniósł skargę nadzwyczajną. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN uchyliła prawomocny wyrok sądu i sprawa trafiła do ponownego rozpoznania. Wówczas pojawił się zarzut przedawnienia roszczenia. Sprawa znów trafiła do SN, do Izby Pracy, która orzekła, że wyrok Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN z sędziami powołanymi od 2018 r. w składzie jest „nieistniejący i niebyły”, co oznacza, że skarga nie została rozpoznana.
Postępowanie Trybunału Stanu w sprawie immunitetu Małgorzaty Manowskiej przebiegło zgodnie z prawem, choć zabrak...
Sprawa immunitetowa Małgorzaty Manowskiej w Trybunale Stanu nie jest formalnie zamknięta. Prokuratura nie może b...
Do aplikacji mObywatel wprowadzono właśnie udogodnienie dla osób, które muszą dołączyć zdjęcie do wniosku o wyda...
Do połowy przyszłego roku rząd chce przygotować obszerne projekty trzech ustaw dotyczących mieszkalnictwa. Mają...
Wtargnięcie dronów do Polski sprawiło, że ożyły pytania o scenariusze wydarzeń na wypadek rosyjskiej agresji. Do...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas