Przypomnijmy - siedmiu sędziów Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN, pod przewodnictwem Dawida Miąsika,

rozpatrywało zagadnienie prawne dotyczące przedawnienia roszczenia. Dwóch pracowników firmy w Bielsku-Białej domagało się na drodze sądowej sprostowania świadectwa pracy i zasądzenia odpraw. Po przegranym przez nich procesie prokurator generalny Zbigniew Ziobro wniósł skargę nadzwyczajną. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN uchyliła prawomocny wyrok sądu i sprawa trafiła do ponownego rozpoznania. Wówczas pojawił się zarzut przedawnienia roszczenia. Sprawa znów trafiła do SN, do Izby Pracy, która orzekła, że wyrok Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN z sędziami powołanymi od 2018 r. w składzie jest „nieistniejący i niebyły”, co oznacza, że skarga nie została rozpoznana.

Uchwała wzbudziła kontrowersje, politycy prawicy uznali, że może być wstępem do zakwestionowania postanowienia Izby Kontroli Nadzwyczajnej o stwierdzeniu ważności wyborów prezydenckich. Z kolei prawnicy wskazują na chaos, który może wywołać uchwała.

I prezes SN: sędzia sprawozdawca wyznaczany z pogwałceniem zasad

Co ciekawe, dzień wcześniej I prezes SN Małgorzata Manowska opublikowała – jak twierdzi, "z uwagi na zainteresowanie opinii publicznej i mediów" oraz zarzuty pod jej adresem - ustalenia sędzi Agnieszki Góry-Błaszczykowskiej, która jest upoważniona do kierowania pracą Izby Pracy do czasu powołania jej nowego prezesa. Z ustaleń tych ma z nich wynikać, że w Izbie Pracy doszło do nieprzestrzegania zasad przydziału spraw sądowych i wyznaczania sędziego sprawozdawcy.

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa SN kierującego pracą Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 9 sierpnia 2022 r. skład orzekający, w tym przewodniczącego, wyznacza Prezes Izby. Wszystkich poza sędzią sprawozdawcą, który powinien być wyznaczany według alfabetycznej kolejności nazwisk. Tu miało jednak dochodzić do „rażących nieprawidłowości”.