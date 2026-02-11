- Obwieszcza się o rozpoczęciu procedury zgłaszania kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa wybieranych spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych – to sedno obwieszczenia podpisanego przez marszałka Sejmu, które właśnie zostało ogłoszone w Monitorze Polskim.

Nie jest ono niespodzianką, bowiem taki ruch marszałek zapowiedział we wtorek. – Jeżeli nie doczekam się podpisu prezydenta pod ustawą o KRS, w ciągu dwóch dni wydam obwieszczenie o rozpoczęciu procedury wyboru członków Rady. Nie jest to dobre prawo, w oparciu o które wydam to obwieszczenie, ale prawo obowiązujące – zapowiedział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Reforma KRS nadal bez decyzji prezydenta. Rusza procedura wyboru członków Rady na obecnych warunkach

Dokładnie za trzy miesiące upłynie kadencja Krajowej Rady Sądownictwa, której sędziowska część została wybrana przez posłów. To właśnie sposób jej ukształtowania stał się przyczynkiem do kwestionowania legalności tego organu nie tylko przez prawników i polityków, ale także przez sądy polskie i europejskie. Wreszcie wybór KRS przez Sejm skutkował też nadaniem Radzie utrwalonego już przedrostka „neo”, a sędziowie, którzy zostali przy jej udziale powołani, określani są mianem „neosędziów”.

Remedium na te problemy ma być m.in. wykuta w Ministerstwie Sprawiedliwości nowelizacja ustawy o KRS. W styczniu przepisy te uchwalił Sejm, zatwierdził je Senat i ostatecznie trafiły one na biurko prezydenta na początku lutego. Krótko mówiąc, ustawa reformuje KRS tak, aby odebrać Sejmowi kompetencję wyboru sędziów-członków Rady i przywrócić to uprawnienie środowisku sędziowskiemu.

Do KRS mogliby kandydować sędziowie z co najmniej 10-letnim stażem, w tym z co najmniej 5-letnim stażem na aktualnie zajmowanym stanowisku. Oznacza to, że do kandydowania uprawnieni będą także niektórzy tzw. neosędziowie. Co ważne, ustawa umożliwia start w wyborach do Rady także dotychczasowym sędziowskim członkom tzw. neo-KRS. Poza tym nowela szczegółowo reguluje też sposób wyboru sędziowskich członków KRS. Wybory mają być powszechne, a organizować je będzie PKW.