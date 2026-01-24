Reforma Sądu Najwyższego gotowa. Ujawniamy szczegóły projektu

Co ważne, projekt zakłada też zniesienie skargi nadzwyczajnej, czyli nadzwyczajnego środka zaskarżenia, który w założeniu ma pozwolić na wzruszenie orzeczeń rażąco niesprawiedliwych albo niezgodnych z prawem. – Przyjęliśmy założenie, że ten środek w polskim systemie jest niepotrzebny. Potrzeby istnienia takiego środka nie widzą też inne komisje kodyfikacyjne. Uwzględniliśmy także w tym kontekście orzeczenie Trybunału w Strasburgu w sprawie Wałęsa przeciwko Polsce, w którym wskazano w kilku obszarach na elementarne sprzeczności skargi nadzwyczajnej z prawem. W konsekwencji nie zastępujemy jej żadnym innym instrumentem – argumentuje sędzia Matras.

Wyższe wymagania dla kandydatów na sędziów. SN nie dla polityków i akademików bez doświadczenia w sądzie

Przepisy proponowane przez komisję podnoszą też poprzeczkę dla kandydatów na sędziów SN. Dodatkowy wymóg co najmniej 5-letniego doświadczenia sędziowskiego, prokuratorskiego, radcowskiego, adwokackiego albo notarialnego obejmować będzie doktorów habilitowanych lub profesorów nauk prawnych. Według zamierzeń twórców projektu pozwoli to na pozyskanie sędziów o nie tylko wysokich kwalifikacjach naukowych, ale mających już także praktykę w stosowaniu prawa. Zwiększy się też wymagany od kandydujących do SN sędziów staż sędziowski z obecnych 10 lat do 15 lat pracy sędziowskiej. Tożsame ograniczenie stażowe ma być stosowane wobec prokuratorów, radców prokuratorii generalnej, notariuszy, adwokatów i radców prawnych.

Projekt ogranicza też dostęp do stanowisk sędziowskich w SN dla byłych polityków. Dopiero po upływie pięciu lat od zakończenia pełnienia funkcji politycznej byli posłowie, senatorowie, europarlamentarzyści, członkowie rządu, samorządowcy, członkowie partii politycznej będą mogli kandydować na sędziego tego sądu.

Reforma ma dotknąć też Biuro Studiów i Analiz SN, które zmieni nazwę na Biuro Studiów Prawnych i Orzecznictwa. Zatrudnieni mają być tam radcowie, którzy zyskają ustawową niezależność i niezawisłość w procesie opiniowania i sporządzania stanowisk. Liczbę pracujących tam osób określi zaś kolegium SN. Głównym zadaniem tego biura ma być zapewnienie jednolitości orzecznictwa sądowego, badanie zasadności wniosków o pytania abstrakcyjne oraz opiniowanie projektów ustaw i aktów normatywnych.

– Chcemy otworzyć to biuro, tak aby bardziej służyło Sądowi Najwyższemu w procesie orzekania. Sędziowie będą mogli swobodniej niż dziś występować o stanowisko biura w zakresie danych problemów prawnych. Będą je sporządzać radcowie biura. Warto zaznaczyć, że ich stanowiska w przedmiocie zagadnień prawnych będą jawne nie tylko dla stron, ale i dla wszystkich zainteresowanych, albowiem będą w BIP. Chodzi o to, żeby wszystkie argumenty prawne były znane, bo przecież podjęcie uchwały bez wątpienia wpływa na stosowanie prawa nie tylko przez SN, ale i sądy powszechne – wskazuje sędzia Matras.