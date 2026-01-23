Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są zastrzeżenia Małgorzaty Manowskiej wobec wymogu kontrasygnaty premiera w kontekście Sądu Najwyższego?

Jak poinformowano na stronie SN, wniosek Manowskiej został sporządzony 20 stycznia. „Skarga dotyczy przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym, która uzależnia od podpisu Prezesa Rady Ministrów ważność wyznaczenia przez Prezydenta RP sędziego Sądu Najwyższego na przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego dokonującego wyboru kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Wskazane wyznaczenie jest konieczne w sytuacji, gdy przewodniczenie obradom przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego nie jest możliwe lub gdy zgłoszono jego kandydaturę, w przeciwnym razie urzędujący Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego z mocy prawa przewodniczy obradom Zgromadzenia” - czytamy w komunikacie SN.

I prezes SN chce odebrać premierowi prawo do kontrasygnaty

Takie same zarzuty dotyczą kontrasygnaty niezbędnej przy wyznaczeniu sędziego, który przewodniczyć ma zgromadzeniu wybierającemu kandydatów na szefów Izb SN. „Kwestionowane we wniosku rozumienie przepisów uniemożliwia bowiem dokonanie wyboru kandydatów na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, które pozostaje nieobsadzone od dnia 3 września 2024 r.” - wskazano w komunikacie.

Wniosek Małgorzaty Manowskiej dotyczy również wymogu uzyskania kontrasygnaty premiera w kolejnych przypadkach: gdy prezydent powierzy sędziemu SN kierowanie Sądem Najwyższym lub pracą Izby w razie zwolnienia stanowiska – odpowiednio – I Prezesa SN lub Prezesa SN.

To nie wszystko. Kontrasygnata jest niezbędna również wtedy, gdy prezydent wyznaczy sędziów SN do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego, a także przy mianowaniu asesorów sądowych w sądach powszechnych oraz wojewódzkich sądach administracyjnych. To również jest przedmiotem wniosku Małgorzaty Manowskiej.