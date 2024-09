Zamieszanie wokół Izby Pracy. Neosędzia kandydatem na tymczasowego prezesa

W konsekwencji pierwsza prezes SN prof. Małgorzata Manowska zwróciła się do prezydenta Andrzeja Dudy z prośbą o wyznaczenie osoby pełniącej obowiązki prezesa Izby. Ponieważ to nie nastąpiło, na podstawie przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym Manowska przejęła kontrolę nad Izbą. Według części prawników nie miała do tego prawa i do czasu wyboru nowego prezesa Izbą powinien kierować najstarszy stażem w SN przewodniczący wydziału tj. sędzia Dawid Miąsik. Zareagował też szef rządu zapowiadając skierowanie zawiadomienia do prokuratury. Jeszcze tego samego dnia Manowska wyznaczyła do tymczasowego kierowania Izbą sędziego Miąsika.

Warto przypomnieć, że w ubiegłym tygodniu ogromne kontrowersje wywołała zgoda premiera na wyznaczenie tzw. neosędziego Krzysztofa Wesołowskiego na przewodniczącego zgromadzenia sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, które ma dokonać wyboru prezesa tej izby.

Donald Tusk przyznał, że kontrasygnata wynikała z błędu urzędnika Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a dokładnie ministra Macieja Berka. - Więcej taka sytuacja się nie ma prawa powtórzyć - mówił wtedy Donald Tusk.