Z uchwały zamieszczonej na stronie Krajowej Rady Sądownictwa wynika, iż w lutym 2023 roku sędzia Sądu Rejonowego w Koninie Andrzej Szaszkowski oświadczył Radzie wolę dalszego zajmowania stanowiska sędziego po ukończeniu 65 roku życia, jednak KRS w uchwale z września nie wyraziła na to zgody. Odwołanie sędziego oddalił w wyroku z 24 lipca 2024 roku Sąd Najwyższy. „Odpis tego orzeczenia doręczono Krajowej Radzie Sądownictwa dnia 4 września 2024 roku i tegoż dnia zakończyło się postępowanie w sprawie dalszego zajmowania stanowiska" - informuje Rada, która przypomina, iż zgodnie z art. 69 § 1b zd. 3 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych w przypadku niezakończenia postępowania związanego z dalszym zajmowaniem stanowiska sędziego po ukończeniu przez niego 65 roku życia, sędzia pozostaje na stanowisku do czasu zakończenia tego postępowania.



„Tak więc sędzia Andrzej Szaszkowski przeszedł w stan spoczynku z dniem 4 września 2024 roku” - podkreśla KRS.

KRS: to nakłanianie sędziego w stanie spoczynku do przekroczenia uprawnień

Dalej wskazuje, iż w marcu 2025 roku, delegowana do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości sędzia Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie Małgorzata Kosicka, działając jako zastępca dyrektora Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych, wystosowała do sędziego Andrzeja Szaszkowskiego pismo, w treści którego wskazała, że pozostaje on na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Koninie i jest uprawniony do orzekania jako sędzia tego sądu.

„Ponieważ podejmowanie czynności orzeczniczych jest nie tylko uprawnieniem, ale i obowiązkiem służbowym każdego sędziego w stanie czynnym, treść powołanego pisma stanowi jednoznacznie nakłanianie sędziego w stanie spoczynku, jakim był w jego dacie Andrzej Szaszkowski, do przekroczenia jako funkcjonariusz publiczny swoich uprawnień przez orzekanie jak sędzia w stanie czynnym pomimo pozostawania przezeń w stanie spoczynku, a przez to działanie na szkodę interesu publicznego, polegającą przede wszystkim na nieprawidłowej obsadzie sądu i wydawaniu orzeczeń sądowych – wyroków i postanowień – przez osobę nieuprawnioną” - wskazuje KRS.