Obywatel Polski może jednorazowo zmienić miejsce głosowania dla wyborów Prezydenta RP oraz wyborów do Sejmu i Senatu RP. W przypadku wyborów do Parlamentu Europejskiego o zmianę mogą wnioskować zarówno obywatele Polski, jak i obywatele UE, którzy nie są obywatelami Polski. Warto również pamiętać, że jednorazowa zmiana miejsca głosowania nie jest możliwa np. w wyborach wójtów i w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego.

Zmiana miejsca głosowania. Kto może złożyć wniosek?

Wniosek może złożyć osoba, która będzie głosować w Polsce i posiada czynne prawo wyborcze. Wyborca musi mieć ukończone 18 lat, a w dniu głosowania przebywać na terenie gminy innej niż gmina właściwa ze względu na miejsce zameldowania lub stałego zamieszkania.

Zmiana miejsca głosowania w drugiej turze wyborów prezydenckich. Uwaga na ważne terminy

Wniosek składać można już na 44 dni przed dniem wyborów, ale nie później niż trzeciego dnia przed dniem głosowania. Terminy te dotyczą pierwszej tury wyborów. Uwaga: jeśli wyborca wnioskował przed pierwszą turą o jednorazową zmianę miejsca głosowania, to obowiązuje ona również w drugiej turze.

Co zrobić, gdy konieczna jest zmiana miejsca głosowania wyłącznie w dniu drugiej tury wyborów? W takim wypadku wyborca składa wniosek pomiędzy 13. a 3. dniem przed drugą tura wyborów.

Jak jednorazowo zmienić miejsce głosowania przed II turą wyborów?

Pierwsza opcja to złożenie wniosku osobiście. Wyborca składa dokument w urzędzie miasta lub gminy, w której będzie przebywać w dniu głosowania (1 czerwca). Do urzędu należy zabrać dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport). We wniosku podaje się podstawowe dane osobowe, numer PESEL i informacje dotyczące obywatelstwa. Wnioskodawca wpisuje również adres, pod którym będzie przebywać w dniu drugiej tury wyborów.