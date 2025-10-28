Żabka pokazuje wyniki. Co ciekawego widać między wierszami?

Grupa zanotowała prawie 1,28 mld zł skorygowanej EBITDA wobec 1,1 mld zł rok wcześniej. Rezultat był o 3 proc. wyższy od oczekiwań rynkowych. Z kolei zysk operacyjny wyniósł 743 mln zł wobec 664 mln zł rok wcześniej. Był o nieco ponad 1 proc. wyższy od oczekiwań analityków. Znacznie wyższą różnicę in plus widać na poziomie netto. Zysk netto wyniósł 463 mln zł wobec 319 mln zł zysku rok wcześniej. Aż o 16 proc. przebił rynkowe prognozy.

Sprzedaż do klienta końcowego w III kwartale wzrosła o 13,6 proc. do 8,5 mld zł. Z kolei sprzedaż porównywalna (LFL) wzrosła o 4,5 proc. wobec 6 proc. wzrostu rok wcześniej (a narastająco o 5,5 proc. wobec 8,6 proc. w 9 miesiącach 2024 r.), co może sugerować że wcale nie był to łatwy kwartał dla sieci handlowych. Miały na to wpływ niesprzyjające warunki pogodowe. Ale nie tylko. Hamująca dynamika idzie w parze z obserwacjami ekspertów.

Mariusz Zielonka, główny ekonomista Lewiatana zwraca uwagę, że nastroje konsumenckie nie poruszają się dziś w rytmie danych o dochodach, jak to bywało wcześniej. Płace realne rosną o ponad 4 proc., a inflacja pozostaje umiarkowana, ale subiektywne poczucie bezpieczeństwa finansowego nie idzie z tym w parze. Po trzech miesiącach wyraźnej poprawy nastrojów, październik przyniósł lekkie ochłodzenie, co pokazuje spadek wskaźnika ufności konsumenckiej. Czas pokaże jak wypadnie cały IV kwartał, który z reguły w handlu jest okresem mocnego ożywienia.

Jakie plany ma Żabka

Żabka nieco ponad rok temu zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Kilka tygodni temu zaktualizowała swoją strategię – na bardziej ambitną.

Cel otwarć na lata 2025–2028 został podniesiony do ponad 1 300 rocznie wobec 1 300 na 2025 rok oraz 1 000 na lata 2026 - 2028 w dotychczasowych planach. W efekcie na koniec 2028 r. sieć będzie liczyła około 16 tys. sklepów, czyli o około 1 500 więcej niż zakładano podczas debiutu na GPW. Sprzyjają temu dobre wyniki nowo otwieranych placówek oraz dostęp do atrakcyjnych lokalizacji w Polsce i Rumunii.