Żabka pokazuje wyniki. Co ciekawego widać między wierszami?

Handlowa grupa w tym roku mocno zwiększa przychody i zyski, a nowe Żabki wyrastają jak grzyby po deszczu. Ale dynamika sprzedaży porównywalnej hamuje. Czy Polacy zaczynają bardziej ostrożnie podchodzić do zakupów?

Publikacja: 28.10.2025 20:09

Foto: Bloomberg

Katarzyna Kucharczyk

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie wyniki finansowe Żabka osiągnęła w III kwartale 2025 roku?
  • Jakie są plany rozwoju sieci Żabka na lata 2025-2028?
  • Jaki wpływ mają nastroje konsumenckie na wyniki sprzedażowe Żabki?
  • Jak zmienia się dynamika sprzedaży porównywalnej w sieci Żabka?

Żabka opublikowała wyniki za III kwartał 2025 r. Są lepsze niż rok temu i wyższe od średniej z prognoz analityków. Również dynamika rozwoju sieci wygląda dobrze. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy grupa otworzyła 1127 nowych sklepów – o 13 proc. więcej niż w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2024 r. Na koniec września firma miała ponad 12 tys. placówek.Win

- Dynamicznie przyspieszamy ekspansję. Jesteśmy na dobrej drodze do przekroczenia zaktualizowanego celu ponad 1 300 nowych otwarć w tym roku oraz do osiągnięcia celu około 16 tysięcy sklepów w Polsce i Rumunii do końca 2028 roku – komentuje  Tomasz Suchański, prezes Żabki.

Jakie wyniki miała Żabka w III kwartale 2025 r.

W ujęciu narastającym, w trakcie 9 miesięcy 2025 r. wyniki Żabki są znacznie lepsze niż rok wcześniej. W samym III kwartale grupa miała 7,4 mld zł przychodów wobec 6,6 mld zł przed rokiem. Przychody są o niespełna 1 proc. wyższe od średniej z prognoz analityków.

Grupa zanotowała prawie 1,28 mld zł skorygowanej EBITDA wobec 1,1 mld zł rok wcześniej. Rezultat był o 3 proc. wyższy od oczekiwań rynkowych. Z kolei zysk operacyjny wyniósł 743 mln zł wobec 664 mln zł rok wcześniej. Był o nieco ponad 1 proc. wyższy od oczekiwań analityków. Znacznie wyższą różnicę in plus widać na poziomie netto. Zysk netto wyniósł 463 mln zł wobec 319 mln zł zysku rok wcześniej. Aż o 16 proc. przebił rynkowe prognozy.

Sprzedaż do klienta końcowego w III kwartale wzrosła o 13,6 proc. do 8,5 mld zł. Z kolei sprzedaż porównywalna (LFL) wzrosła o 4,5 proc. wobec 6 proc. wzrostu rok wcześniej (a narastająco o 5,5 proc. wobec 8,6 proc. w 9 miesiącach 2024 r.), co może sugerować że wcale nie był to łatwy kwartał dla sieci handlowych. Miały na to wpływ niesprzyjające warunki pogodowe. Ale nie tylko. Hamująca dynamika idzie w parze z obserwacjami ekspertów.

Mariusz Zielonka, główny ekonomista Lewiatana zwraca uwagę, że nastroje konsumenckie nie poruszają się dziś w rytmie danych o dochodach, jak to bywało wcześniej. Płace realne rosną o ponad 4 proc., a inflacja pozostaje umiarkowana, ale subiektywne poczucie bezpieczeństwa finansowego nie idzie z tym w parze. Po trzech miesiącach wyraźnej poprawy nastrojów, październik przyniósł lekkie ochłodzenie, co pokazuje spadek wskaźnika ufności konsumenckiej. Czas pokaże jak wypadnie cały IV kwartał, który z reguły w handlu jest okresem mocnego ożywienia.

Jakie plany ma Żabka

Żabka nieco ponad rok temu zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Kilka tygodni temu zaktualizowała swoją strategię – na bardziej ambitną.

Mimo trudnego otoczenia rynkowego giełdowe spółki idą ostro do przodu
Biznes
Żabka, Grodno, Scanway i mBank. Jesienny wysyp nowych strategii

Cel otwarć na lata 2025–2028 został podniesiony do ponad 1 300 rocznie wobec 1 300 na 2025 rok oraz 1 000 na lata 2026 - 2028 w dotychczasowych planach. W efekcie na koniec 2028 r. sieć będzie liczyła około 16 tys. sklepów, czyli o około 1 500 więcej niż zakładano podczas debiutu na GPW. Sprzyjają temu dobre wyniki nowo otwieranych placówek oraz dostęp do atrakcyjnych lokalizacji w Polsce i Rumunii.

Grupa podtrzymała także oczekiwania z IPO, dotyczące m.in. ponad dwukrotnego wzrostu sprzedaży do klienta końcowego, w latach 2023-2028. Zapowiedziała też dywidendę. Rada dyrektorów zamierza rekomendować wypłatę w wysokości 50 proc. zysku netto za rok 2025, a w kolejnych latach w wysokości od 50 do 70 proc. zysku, w zależności od sytuacji rynkowej i planów inwestycyjnych. Na koniec września wskaźnik finansowego długu netto do skorygowanego wyniku EBITDA post-rent obniżył się o 0,4 do 1 na koniec trzeciego kwartału 2025 r., czyli do poziomu umożliwiającego rekomendowanie wypłaty dywidendy zgodnie ze zaktualizowaną strategią.

