Żabka, Grodno, Scanway i mBank. Jesienny wysyp nowych strategii

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie nowe strategie planują giełdowe spółki w kontekście cyfrowej transformacji i zrównoważonego rozwoju?

W jaki sposób firmy handlowe, takie jak Allegro i Żabka, adaptują się do globalnych megatrendów rynkowych?

Jaką rolę odgrywa sztuczna inteligencja w rozwoju strategicznym przedsiębiorstw, takich jak Grodno?

Jakie kluczowe obszary wzrostu identyfikuje mBank w swojej nowej strategii?

Jakie są prognozy makroekonomiczne na najbliższe lata, odnoszące się do wzrostu PKB i inwestycji?

Kilkanaście giełdowych spółek poinformowało w ostatnich tygodniach o nowych planach. Ich analiza pozwala wysnuć wniosek, że zarządy patrzą w przyszłość z umiarkowanym optymizmem i spodziewają się udanego 2026 r. To wpisuje się w scenariusz kreślony przez ekonomistów: w przyszłym roku PKB będzie nadal solidnie rosło, inwestycje przyspieszą, a tempo wynagrodzeń będzie dalej hamować (więcej w ramkach obok).

Handel ma się dobrze

Dobrze globalne megatrendy wykorzystują spółki handlowe notowane na GPW, takie jak Allegro czy Żabka. Ta pierwsza rośnie wraz z rynkiem e-commerce. Wartość internetowej sprzedaży detalicznej w sierpniu 2025 r. była o prawie 5 proc. wyższa niż przed rokiem. Jej udział w sprzedaży ogółem wyniósł 8,1 proc. wobec 8 proc. rok wcześniej. Po publikacji wyników półrocznych Allegro podniosło oczekiwania na 2025 r. Nowe zakładają wzrost przychodów o 8-11 proc. i wzrost skorygowanej EBITDA o 13-17 proc. Wcześniej spółka przewidywała, że przychody w 2025 r. wzrosną w przedziale 7-11 proc., a EBITDA w przedziale 10-17 proc. Paliwem do wzrostów jest też rozwój nowych technologii.

– Sztuczna inteligencja jest jednym z motorów napędowych naszego kolejnego etapu wzrostu – potwierdza Marcin Kuśmierz, prezes Allegro.