Biotechnologiczne spółki z szansą na wzrosty

Indeks Nasdaq Biotechnology od kwietnia urósł o jedną czwartą. Natomiast na GPW branża nadal jest w niełasce. Na które spółki warto teraz postawić?

Publikacja: 19.09.2025 04:18

Foto: Adobe Stock

Katarzyna Kucharczyk

W USA od kilku miesięcy na giełdzie widać branżowe odbicie. Indeks Nasdaq Biotechnology ma obecnie wartość ponad 4700 pkt. Od początku roku urósł o 9 proc., a od kwietniowego minimum o ponad jedną czwartą. Natomiast na GPW wyceny większości spółek biotechnologicznych spadają. Z naszej analizy wynika, że akcje 13 firm są obecnie wyceniane poniżej ich wartości fundamentalnej, wynikającej z rekomendacji.

Głosy ekspertów

– Wydaje mi się, że coś drgnęło w notowaniach szerokich indeksów biotechnologicznych in plus. Gdybym miał się doszukiwać pozytywów w branży, to powiedziałbym, że rynek ma za sobą albo jest w końcowej fazie „zaciskania pasa” (zwolnienia, zamykanie najmniej perspektywicznych projektów, poszukiwanie oszczędności) i sporo negatywnych informacji jest już w cenach – komentuje Krzysztof Radojewski, ekspert z działu analiz Noble Securities. Dodaje, że bez względu na to w jakim stadium rynku jesteśmy, projekty perspektywiczne są cały czas w cenie i jeśli są publikowane dobre dane kliniczne, to spółki rosną. – Jeśli chodzi o rynek polski, to teraz potrzebuje on silnego pozytywnego impulsu do zmiany trendu. Gdybym miał wskazać, co to może być, to w pierwszej kolejności myślę o danych klinicznych Ryvu Therapeutics. Będzie to solidna dawka danych klinicznych z badania RVU120 publikowana w grudniu i myślę, że w przypadku pozytywnych danych może to być coś, co zmieni nastawienie inwestorów. Ponadto spółki cały czas rozmawiają o partneringu, więc kolejnym impulsem dla rynku może być podpisanie umowy tego typu – mówi.

Czy polska biotechnologia podniesie się w ślad za zagranicznymi indeksami? – Raczej obstawiałbym, że pojawi się sukces, który spowoduje, że znowu zacznie się mówić o sektorze i pojawią się nowi inwestorzy, którzy zainteresują się branżą – podsumowuje analityk Noble Securities.

Wtóruje mu Sylwia Jaśkiewicz, dyrektor zarządzająca w wydziale analiz i rekomendacji DM BOŚ. – W ostatnich miesiącach widać oznaki odbicia w biotechnologii. Indeks Nasdaq Biotechnology, odzwierciedlający kondycję największych spółek, oraz ETF XBI, lepiej pokazujący nastroje wśród mniejszych i średnich firm, od kwietnia – gdy zaliczyły dno – wzrosły już o ponad 35 proc. To sygnał poprawy – ocenia.

Na GPW notowanych jest ponad 20 krajowych spółek prowadzących działalność związaną z biotechnologią. Największa dziesiątka, biorąc pod uwagę kapitalizację to: Neuca (dystrybutor leków, ale ma też segment badań klinicznych), Synektik, Celon Pharma, Ryvu, Selvita, Bioceltix, Scope Fluidics, Bioton, Synthaverse oraz Captor Therapeutics. Notowania każdej z nich są poniżej średniej ceny docelowej z raportów brokerów. Analizując wszystkie spółki biotechnologiczne z GPW, znaleźliśmy jeszcze trzy podmioty z tego sektora, dla których rekomendacje implikują niedowartościowanie walorów. To Mabion, Molecure i Poltreg. W przypadku kilku spółek przestrzeń do zwyżki jest aż trzycyfrowa. Dotyczy to m.in. Captora. Spółka pracuje nad kilkoma projektami, a najbardziej zaawansowane są prace nad potencjalnym lekiem na raka wątroby.

Niemal 50-proc. przestrzeń do zwyżki implikują wyceny dla Celonu. Na mocne niedowartościowanie wskazują też wyceny dla Selvity, choć po czwartkowym rajdzie notowań część dyskonta zniknęła. Akcje zyskiwały kilkanaście procent w reakcji na lepsze od oczekiwań wyniki za II kwartał. Z raportu Selvity można wnioskować, że sytuacja w branży rzeczywiście się poprawia.

– Nasze wyniki są efektem stopniowo poprawiającej się koniunktury w drugiej połowie 2024 r. i na początku 2025 r. Pokazują, że w sprzyjających warunkach Selvita jest w stanie szybko zwiększać przychody i rentowność – komentuje Bogusław Sieczkowski, współzałożyciel i prezes Selvity.

W ostatnim czasie z kilku spółek biotechnologicznych napłynęły pozytywne informacje dotyczące pozyskania finansowania, a jest to jedna z największych bolączek branży. Scope Fluidics poinformowało o wstępnej zgodzie na pozyskanie do 15 mln euro z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Z kolei Captor Therapeutics otrzymał rekomendację do grantu wynoszącego do 2,5 mln euro w unijnym programie EIC Accelerator. Captor jest jedną z 71 firm wybranych spośród 1 211 wnioskujących i jedyną z Polski. Oprócz grantu, EIC Fund będzie mógł zainwestować w akcje Captora 5,3 mln euro.

Jak wspomóc branżę biotechnologiczną

Marta Winiarska, prezes Polskiego Związku Innowacyjnych Firm Biotechnologii Medycznej podkreśla, że impuls systemowy w Polsce powinien mieć trzy składowe. – Po pierwsze, stabilne finansowanie (granty, zaliczki, pożyczki na preferencyjnych warunkach) i współinwestycyjny fundusz późnego etapu, który pomaga dociągnąć projekty do IIb/III lub partneringu na sensownych warunkach. To zamyka „dolinę śmierci” – mówi Winiarska. Jako drugi czynnik wskazuje tzw. fast-track, w tym krótkie terminy, jedno okienko dla zgód i standardowe umowy ze szpitalami. – Po trzecie potrzebny jest dojrzały rynek kapitałowy i trwałe zachęty dla innowatorów, prostsze emisje wtórne, stabilne ulgi B+R/IP Box oraz edukacja inwestorów w czytaniu danych klinicznych i wycenie ryzyka – mówi szefowa BioInMedu.

